Update am Abend: Mercosur, ein drohender Krieg und Netflix

als das EU-Parlament das Abkommen mit den Mercosur-Staaten im Januar zur Prüfung an den Europäischen Gerichtshof verwies, war der Ärger groß - vor allem über die Grünen. Nun will die EU das Abkommen trotzdem provisorisch in Kraft setzen. Derweil droht der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan, sich zu einem Krieg zu entwickeln - und in den USA blicken alle gebannt auf die Folgen des Rückzugs von Netflix im Bieterwettkampf um Warner.

EU will Mercosur vorläufig anwenden

Das ist passiert: Die EU will das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern vorläufig anwenden. Und das, obwohl der Vertrag juristisch noch überprüft werden muss.

Das ist der Hintergrund: Das EU-Parlament hatte im Januar mit knapper Mehrheit beschlossen, das Abkommen vor einer endgültigen Abstimmung vom Europäischen Gerichtshof überprüfen zu lassen. Dadurch kann es noch Monate dauern, bis der Vertrag formell in Kraft treten kann.

Darum ist das wichtig: Europa will wirtschaftlich unabhängiger werden von den USA. Das Abkommen mit den Mercosur-Staaten ist ein wichtiger Baustein auf diesem Weg. Denn dadurch soll eine neue Freihandelszone mit rund 720 Millionen Einwohnern geschaffen werden. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay angekurbelt werden. Kritik an dem Abkommen kam unter anderem von europäischen Bauern, die sich Sorgen wegen möglicher Dumpingpreise bei Agrarprodukten machten.

Pakistan im "offenen Krieg" mit Afghanistan

Das ist passiert: Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif verkündete einen "offenen Krieg" gegen die Taliban-Regierung in Afghanistan. Vorangegangen waren gegenseitige Angriffe.

Das ist der Hintergrund: Die pakistanische Luftwaffe hat in der Nacht mehrere Ziele, darunter in der afghanischen Hauptstadt Kabul, bombardiert. Auch am Wochenende hatte Pakistan Stellungen in Afghanistan angegriffen, auf die Kabul mit einer Offensive an der Grenze zu Pakistan reagierte.

Das sagt ZDF-Korrespondent Johannes Hano: "Pakistan hat Afghanistan immer wieder vorgeworfen, Terroristen Unterschlupf zu gewähren, die in Pakistan Anschläge verüben." Afghanistan streite das ab. Besonders brisant sei an der aktuellen Situation, "dass der Verteidigungsminister von Pakistan gesagt hat, dass Afghanistan ein Stellvertreter des Erzrivalen Indien sei. Das deutet darauf hin, dass Pakistan so schnell keine Ruhe geben wird", analysiert Hano.

Netflix zieht sich aus Bieterkampf um Warner zurück

Das ist passiert: Der Streaming-Anbieter Netflix ist aus dem Bieterstreit um Warner Brothers ausgestiegen. Damit ist der Weg frei für eine Übernahme von Warner durch den Konkurrenten Paramount.

Das ist der Hintergrund: Eigentlich hatte sich Warner Bros Discovery bereits für das Angebot von Netflix in Höhe von knapp 83 Milliarden Dollar entschieden. Doch Paramount Skydance legte nach und bot am Ende rund 111 Milliarden Dollar für den gesamten Konzern samt Fernsehsparte - zu der unter anderem der Nachrichtensender CNN und der Streamingdienst HBO gehören.

Darum ist das wichtig: Hinter Paramount stecken mehrere Personen aus dem unmittelbaren Umfeld von US-Präsident Donald Trump, berichtet meine Kollegin Beatrice Steineke aus Washington - darunter David Ellison, der CEO von Paramount. Seine Familie pflegt die Nähe zu Trump. Die Übernahme von Warner durch Paramount mache es wahrscheinlicher, dass bald ein Trump-Unterstützer das Sagen bei CNN haben könnte, schreibt Steineke. US-Medienwissenschaftler Rodney Benson warnt vor einer "deutlichen Verschiebung zugunsten eines Pro‑Trump‑Kurses in der medienpolitischen Landschaft".

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Quelle: ZDF

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU einen leichten Vorsprung vor den Grünen. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra.

Ratgeber: Wie Frauen ihre finanzielle Zukunft absichern

Altersarmut bei Frauen ist nicht nur ein Thema für den heutigen Equal Pay Day. Gründe dafür sind häufigere Teilzeitarbeit und geringere Zahlungen in die Rentenkasse. Doch es gibt Möglichkeiten, wie Frauen sich finanziell besser absichern können:

Die deutschen Fußball-Klubs gehen sich im Achtelfinale der Champions League aus dem Weg: Bayer Leverkusen hat den FC Arsenal zugelost bekommen, der FC Bayern spielt gegen Atalanta Bergamo.

Sie ist Wahrzeichen und technisches Unikat: Seit 125 Jahren gleitet die Schwebebahn durch Wuppertal - und trotzt als "Irrläufer" der Technikgeschichte allen Trends.

Acht Jahre haben die belgischen Schwestern Anna und Kat nichts voneinander gehört - bis Anna eines Tages wieder vor Kats Haustür auftaucht. Denn Anna ist totkrank und will, dass ihre Schwester sie auf ihrem letzten Weg begleitet - und ihr hilft, selbstbestimmt in Spanien zu sterben. Was klingt wie ein Drama, wird in der Serie "How to Kill Your Sister" zu einem Roadtrip mit Herz, Humor und Familiengeheimnissen. (ZDFneo, Comedy, 6 Folgen je 42 bis 47 Minuten)

Für Fans von Schweinefleisch kommt hier ein Stück Südtirol auf den Teller: Aus Speck, Kräutern und viel Gefühl lassen sich traditionelle Speckknödel ganz einfach zubereiten. Hier finden Sie den Download zum Rezept.

