Kita-Erzieher soll mehrere Kinder missbraucht haben

Festnahme in Hessen:Kita-Erzieher soll mehrere Kinder missbraucht haben

|

In Hessen wurde ein Erzieher wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch verhaftet. Er soll zudem kinderpornografische Inhalte im Darknet veröffentlicht haben, so die Polizei.

Im hessischen Vogelsbergkreis ist ein 34-jähriger Erzieher festgenommen worden. Er soll mehrere vierjährige Jungen missbraucht und entsprechende Aufnahmen hergestellt haben.

27.02.2026 | 0:28 min

Ein 34-jähriger Kita-Erzieher aus dem hessischen Vogelsbergkreis ist wegen Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden. Der nicht vorbestrafte Mann stehe unter dringendem Verdacht, sechs Jungen im Alter von etwa vier Jahren während seiner Berufsausübung sexuell missbraucht und auch kinderpornographische Inhalte hergestellt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen mit.

Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Übergriffen gekommen sei. Die Identitäten der Opfer seien noch nicht abschließend geklärt. Bei seiner Vorführung beim Ermittlungsrichter habe sich der Mann zu den Vorwürfen nicht geäußert. Er sei bereits in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es.

Kinderpornografie im Darknet aufgetaucht

Auf die Spur des Mannes waren Polizei und Staatsanwaltschaft durch Ermittlungen auf einschlägigen Portalen im Darknet gekommen. Zunächst sei gegen ihn wegen des Verdachts auf Besitz kinderpornographischer Inhalte ermittelt worden.

Der Begriff "Kinderpornografie" wird zunehmend kritisiert:

"Verharmlosender und ungenauer, aber weithin gebräuchlicher Begriff für Missbrauchsdarstellungen. Er kann darüber hinwegtäuschen, dass jede derartige Darstellung ein Verbrechen zum Gegenstand hat. Der Begriff wird auch im Strafrecht zur Definition von Missbrauchsdarstellungen weiterhin gebraucht."

Quelle: Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

Bei einer Durchsuchung seien dann zahlreiche Datenträger und weitere Beweismittel bei dem 34-Jährigen sichergestellt worden. Dabei fanden die Ermittler Bilder und Videos. Bis zu seiner Festnahme soll der Mann als Erzieher in einer Kita in Grebenhain gearbeitet haben.

Polizei gibt zu Schutz der Opfer wenig Auskunft

Die sehr umfangreichen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft und vor allem die Auswertung der sichergestellten Datenträger sowie Zeugenvernehmungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Polizei stehe im Austausch mit den Betroffenen und stelle in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachstellen eine umfassende Betreuung und Unterstützung sicher.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress im Beitrag "Kita-Erzieher soll Kinder missbraucht haben" am 27.02.2026 um 14:42 Uhr.
