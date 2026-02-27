EU will Mercosur-Abkommen schon anwenden - trotz EugH-Prüfung

Trotz eines Prüfauftrags durch EuGH:EU will Mercosur-Abkommen vorläufig anwenden
Nach 25 Jahren Verhandlungen sollte das Mercosur-Abkommen in Kraft treten - doch es steht noch eine Überprüfung durch das EuGH aus. Die EU-Kommission will es trotzdem nun anwenden
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Mercosur-Staaten wird trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Kürze angewendet. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.
Der Europäische Rat habe die Kommission ermutigt, das Abkommen provisorisch in Kraft zu setzen, sobald die ersten Mercosur-Staaten es ratifizierten, sagte von der Leyen in Brüssel. Am Vortag hatten Uruguay und Argentinien das Freihandelsabkommen ratifiziert.
Widerstand gegen Mercosur-Abkommen
Deutschland erhofft sich von dem Abkommen neue Exportmöglichkeiten, aus Frankreich allerdings kommt Widerstand. Französische Bauern protestieren seit Monaten gegen das Abkommen, sie fürchten vor allem billige Rindfleischimporte. Auch in Polen, Ungarn und Rumänien gibt es Widerstand.
Eine vorläufige Anwendung würde bedeuten, dass die Zölle zwischen Argentinien und der EU bereits wegfallen, bevor alle Parteien das Abkommen ratifiziert haben.
EU-Parlament verlangt Prüfung
Hintergrund sind Verzögerungen im Europaparlament: Die Abgeordneten haben das Abkommen zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) für eine juristische Prüfung vorgelegt. Bei der Abstimmung hatten die Grünen gemeinsam mit Rechts- und Linksaußenparteien gestimmt.
Wie lange es dauert, bis die Luxemburger Richterinnen und Richter ihre Einschätzung vorlegen, ist unklar. Es gibt keine Höchstfristen. Aus Luxemburg hieß es, dass die letzten Gutachtenverfahren zwischen 16 und 26 Monaten gedauert hätten.
Das Handelsabkommen der Europäischen Union mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen und die meisten Zölle auf beiden Seiten abschaffen. Während die Europäer unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik exportieren, liefern die Mercosur-Länder hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe nach Europa.
Quelle: dpa
Mehr zu Mercosur
Umstrittenes Freihandelsabkommen:Mercosur: Was der Deal für die EU-Wirtschaft bringtvon Henning Behrens
Handelsabkommen mit Staatenbund:EU-Kommission ringt um Zustimmung zu Mercosur-Abkommenmit Video1:52
Partei streitet über Mercosur-Abkommen:Grüne gegen Grünevon Nicole Diekmannmit Video2:02
Proteste im Norden:Mercosur-Abkommen: Was deutsche Bauern fürchtenvon Anja Kapinosmit Video1:49