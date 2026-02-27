  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

EU will Mercosur-Abkommen schon anwenden - trotz EugH-Prüfung

Trotz eines Prüfauftrags durch EuGH:EU will Mercosur-Abkommen vorläufig anwenden

|

Nach 25 Jahren Verhandlungen sollte das Mercosur-Abkommen in Kraft treten - doch es steht noch eine Überprüfung durch das EuGH aus. Die EU-Kommission will es trotzdem nun anwenden

Ursula von der Leyen

Die EU will das Abkommen Mercosur jetzt vorläufig anwenden. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt.

Quelle: AFP

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Mercosur-Staaten wird trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Kürze angewendet. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.

Der Europäische Rat habe die Kommission ermutigt, das Abkommen provisorisch in Kraft zu setzen, sobald die ersten Mercosur-Staaten es ratifizierten, sagte von der Leyen in Brüssel. Am Vortag hatten Uruguay und Argentinien das Freihandelsabkommen ratifiziert.

Widerstand gegen Mercosur-Abkommen

Deutschland erhofft sich von dem Abkommen neue Exportmöglichkeiten, aus Frankreich allerdings kommt Widerstand. Französische Bauern protestieren seit Monaten gegen das Abkommen, sie fürchten vor allem billige Rindfleischimporte. Auch in Polen, Ungarn und Rumänien gibt es Widerstand.

Bauern-Proteste gegen das Mercosur Abkommen in Strassburg

Das Mercosur-Abkommen wankt erneut: Denn das EU-Parlament hat beschlossen, es vor dem Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen. Der Ratifizierungs-Prozess könnte sich damit um Monate verzögern.

22.01.2026 | 3:12 min

Eine vorläufige Anwendung würde bedeuten, dass die Zölle zwischen Argentinien und der EU bereits wegfallen, bevor alle Parteien das Abkommen ratifiziert haben.

Die Freihandelszone zwischen EU und südamerikanischen Mercosur-Staaten steht für 17 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleitung und 32 Prozent der globalen Exporte.

EU-Parlament verlangt Prüfung

Hintergrund sind Verzögerungen im Europaparlament: Die Abgeordneten haben das Abkommen zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) für eine juristische Prüfung vorgelegt. Bei der Abstimmung hatten die Grünen gemeinsam mit Rechts- und Linksaußenparteien gestimmt.

EU-Parlament

Im Europaparlament haben die Grünen gemeinsam mit Rechts- und Linksaußenparteien für eine Überprüfung des Mercosur-Handelsabkommen gestimmt. Das wird nun als „fatales Signal“ in Deutschland aufgenommen.

23.01.2026 | 2:02 min

Wie lange es dauert, bis die Luxemburger Richterinnen und Richter ihre Einschätzung vorlegen, ist unklar. Es gibt keine Höchstfristen. Aus Luxemburg hieß es, dass die letzten Gutachtenverfahren zwischen 16 und 26 Monaten gedauert hätten.

Das Handelsabkommen der Europäischen Union mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen und die meisten Zölle auf beiden Seiten abschaffen. Während die Europäer unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik exportieren, liefern die Mercosur-Länder hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe nach Europa. 

Quelle: dpa

Quelle: dpa, KNA, AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 27.02.2026 ab 13:02 Uhr.

Mehr zu Mercosur

  1. Container im Hafen von Buenos Aires. Archivbild

    Umstrittenes Freihandelsabkommen:Mercosur: Was der Deal für die EU-Wirtschaft bringt

    von Henning Behrens
  2. epa12634415 (L-R) European Commissioner for Agriculture and Food Christophe Hansen, European Commissioner for Trade and Economic Security; Interinstitutional Relations and Transparency Maros Sefcovic, European Commissioner for Health and Animal Welfare Oliver Varhelyi, and Minister of Agriculture, Rural Development, and Environment of Cyprus Maria Panayiotou speak during a press conference following the meeting of EU agriculture ministers in Brussels, Belgium, 07 January 2026. The talks addressed food security and farmers' concerns and included detailed discussions on the controversial Mercosur trade agreement, as the EU weighs a make-or-break decision on the long-negotiated deal. EPA/OLIVIER MATTHYS

    Handelsabkommen mit Staatenbund:EU-Kommission ringt um Zustimmung zu Mercosur-Abkommen

    mit Video1:52
  3. Europäische Landwirte während den Protesten vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 21.01.2026.

    Partei streitet über Mercosur-Abkommen:Grüne gegen Grüne

    von Nicole Diekmann
    mit Video2:02
  4. raktoren stehen an der Auffahrt zur A24 in Gallin.

    Proteste im Norden:Mercosur-Abkommen: Was deutsche Bauern fürchten

    von Anja Kapinos
    mit Video1:49