Update am Morgen: Streit und Streik bei der Lufthansa

der Lufthansa scheinen neue Streik-Zeiten ins Haus zu stehen. Für heute haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Das Bodenpersonal steht ebenfalls in den Startlöchern und droht mit Streik in den laufenden Tarifverhandlungen. Dabei haben die einzelnen Berufsgruppen unterschiedliche Interessen und Gründe, die dazu führen, dass sie in den Arbeitskampf gehen. Alle haben nur eins gemein: Sie fühlen sich vom Konzern im Stich gelassen.

Die Piloten möchten gerne höhere Arbeitgeberbeiträge bei den Betriebs- und Übergangsrenten. Das Angebot von Lufthansa reicht ihnen nicht. Hier hat es sogar eine Urabstimmung gegeben, in der sich die Mitglieder für einen Streik ausgesprochen haben. Bei den Flugbegleitern gab es keine Urabstimmung, aber sie wollen mit dem Streik Verhandlungen zu Tarifverträgen erzwingen. Die Angst vor Jobverlust ist groß.

Unruhe und Ängste im Lufthansa-Konzern

Doch woher kommen die Ängste? Welche Strategie verfolgt der Konzern, die in unterschiedlichen Bereichen die Beschäftigten betrifft?

In erster Linie ist es die Wachstumsstrategie des Konzerns. Denn wer heute einen Flug buchen will, findet inzwischen auch immer häufiger Angebote von anderen Airlines, die ebenfalls zum Lufthansa-Konzern gehören wie beispielsweise Discover. Doch häufig ist es für Kunden gar nicht ersichtlich, ob sie am Ende in einer Lufthansa-Maschine oder beispielsweise bei Discover oder City Airlines sitzen. Für den Kunden zählt allein der Preis - und der ist hier häufig niedriger.

Möglich ist das nur, weil die Crews weniger verdienen und insgesamt andere Tarifbedingungen haben. Und damit verfolgt der Konzern die Strategie einer betriebsinternen Konkurrenzsituation. An dieser Linie will man auch weiter festhalten, denn Wachstum könne im Konzern nur dort stattfinden, wo Geld verdient wird, so Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Und so wird der Druck im Konzern vermutlich nicht nur heute in annullierten Flügen für die Kunden enden. Beim Bodenpersonal sind die Positionen soweit auseinander, dass Experten bereits vor ganzen Streikwellen warnen.

Berlinale beginnt: Die 76. Filmfestspiele in Berlin werden heute Abend eröffnet. Die Jury leitet in diesem Jahr der deutsche Regisseur Wim Wenders. Zum Auftakt wird das Drama "No Good Men" über eine Kamerafrau in Afghanistan gezeigt. Regisseurin Shahrbanoo Sadat war selbst 2021 aus ihrem Land evakuiert worden und lebt in Hamburg.

EU-Gipfel zur Wettbewerbsfähigkeit: Angesichts der strauchelnden Wirtschaft Europas beraten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Länder heute über Wege aus der angespannten Lage. Bei dem Spitzentreffen geht es vor allem um die Frage, wie Europa vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Herausforderungen wettbewerbsfähiger werden kann.

Straßenkarneval startet mit Weiberfastnacht: Heute um 11:11 Uhr bricht in den Karnevalshochburgen wieder der närrische Frohsinn aus. Mit Weiberfastnacht oder Altweiberdonnerstag beginnt der Straßenkarneval. In vielen Städten stürmen Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. Allerdings wird vielerorts Regen erwartet. Höhepunkt sind die großen Umzüge am Rosenmontag - die Motivwagen nehmen wieder die Politik aufs Korn:

Olympische Winterspiele

Die Höhepunkte des 5. Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit dem Super-G und von Allmens historischem Erfolg, der Nordischen Kombination, Biathlon und den Rodel-Doppelsitzern. 11.02.2026 | 8:05 min

Am Olympia-Donnerstag greift Skirennfahrerin Emma Aicher im Super-G um 11:30 Uhr nach ihrer nächsten Medaille. Nach zweimal Silber zählt sie erneut zu den Favoritinnen, auch Kira Weidle-Winkelmann startet. Sehen Sie das Rennen im ZDF-Livestream.

Ab 18:30 Uhr wollen die deutschen Rodler in der Team-Staffel nachlegen: Max Langenhan und Julia Taubitz peilen nach ihren Einzelsiegen weiteres Gold an.

Am Abend trifft das deutsche Eishockey-Team um 21:10 Uhr auf Dänemark. Kapitän und Fahnenträger Leon Draisaitl hat Großes mit seinem Team vor. Sehen Sie das Spiel im Livestream.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Der FC Bayern steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Arena mit 2:0 (0:0) gegen RB Leipzig durch. Die Sachsen hielten die Partie lange offen, mussten sich letztlich nach Treffern von Harry Kane und Luis Diaz aber geschlagen geben.

Die Deutsche Bank hielt jahrelang an Jeffrey Epstein fest. ZDFheute live erklärt die Hintergründe und berichtet über die Recherchen in dem Fall.

Wim Wenders leitet in diesem Jahr die Internationale Jury der Berlinale. Über das Filmemachen schrieb er:

Kann manchmal in Arbeit ausarten, kann manchmal auch eine Qual sein, kann aber oft Spaß machen. Und kann hin und wieder das Schönste auf der Welt sein. Und das hoffe ich jedes Mal, wenn das Licht ausgeht und der Film anfängt. „ Wim Wenders, Regisseur

Am Donnerstag regnet es verbreitet zeitweise. Im Norden kann es auch etwas schneien. Im Südwesten weht ein stürmischer Wind. Im Schwarzwald setzt sich das starke Tauwetter fort. Die Temperaturen erreichen maximal 1 Grad im äußersten Norden und 13 Grad im Südwesten.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Das Wetter am Donnerstag 12.02.2026 Quelle: ZDF

