Update am Morgen: Kriegt der Kanzler noch mal die Kurve?

Guten Morgen,

na bitte, es geht doch! Nach all den Enttäuschungen und Rückschlägen schafft es der Neue, seinem Team und der Nation endlich wieder frisches Leben, ja sogar Zuversicht einzuhauchen! Nicht schlecht für den Anfang. So kann es weiter gehen.

Die Rede ist von Bundestrainer Jürgen Klopp. Im politischen Berlin läuft das Spiel anders. Es geht eben nicht um die schönste Nebensache der Welt, den Fußball, sondern um ein Land in schwierigen Zeiten. Gleichwohl braucht auch das den Glauben daran, dass da einer ist, der es in die richtige Richtung führt. Dass Friedrich Merz derjenige ist, bezweifeln so viele wie noch nie. Die Bewertung seiner Arbeit und die seiner Bundesregierung hat jeweils einen neuen Negativrekord erreicht.

Quelle: ZDF

Die miserablen Wahlergebnisse und die Turbulenzen der vergangenen Tage säen die Zweifel, dass sich Friedrich Merz im Amt halten kann. Fast zwei Drittel der Befragten glauben nicht, dass er bis zur nächsten regulären Bundestagswahl 2029 Kanzler bleiben wird. Ähnlich groß sind die Zweifel, dass es ihm gelingen wird, seinen Reformkurs fortzusetzen.

Quelle: ZDF

Immerhin: Dass die Bundesregierung den Tankrabatt wieder einführt, findet eine knappe Mehrheit gut. Allerdings ändert das nichts an der überwiegenden Meinung, sie tue zu wenig gegen die steigenden Energiepreise.

Quelle: ZDF

In der Sonntagsfrage vergrößert sich der Abstand zwischen AfD auf Platz 1 und Union auf Platz 2. Weit dahinter liegen SPD, Grüne und Linke nahezu gleichauf.

Quelle: ZDF

Sollte die CDU an ihrer Brandmauer nach rechts und ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss nach links festhalten? Eine klare Mehrheit der Befragten findet es richtig, dass die CDU eine politische Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt. Bei der Linken hingegen fällt das Ergebnis genau umgekehrt aus.

Quelle: ZDF

Zum Schluss noch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit: Geht es bei uns in Deutschland eher gerecht oder ungerecht zu? Vor einem Jahr war das Votum schon eindeutig negativ. Nun hat es sich weiter verschlechtert.

Quelle: ZDF

Die schönste Nebensache der Welt mag von all dem ablenken. Lösen muss es die Politik.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und guten Schwung ins Wochenende.

Ralph Szepanski, Moderator der heute-Nachrichten

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Was heute noch wichtig ist

25.09.2026 | 0:57 min

Sonderparteitag der Berliner Linken: Nach dem Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl tritt heute ein Parteitag zusammen, um über ein Sondierungsangebot an Grüne und SPD zu entscheiden. Auch wenn es in der Partei Gegner einer Regierungsbeteiligung gibt, gehen die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer von einem klaren Zustimmungsvotum aus.

Schulstreik gegen Wehrpflicht: Schülerinnen und Schüler wollen auf die Straße gehen, um gegen eine mögliche Wehrpflicht zu demonstrieren. Der Aufruf zum Schulstreik gilt bundesweit. In Hamburg soll er während des Militärmanövers "Red Storm Charlie" stattfinden. Frühere Aktionen waren vergleichsweise klein geblieben.

Papst Leo XIV. in Frankreich: Heute soll Papst Leo XIV. im Elysée und bei der Unesco sprechen. Am Abend ist ein Gebetstreffen mit 80.000 jungen Menschen im Stade de France geplant. Zu einer Messe am Samstagnachmittag auf der Place de la Concorde und den Champs-Elysées werden 600.000 Menschen erwartet. Am Sonntag trifft der Papst unter anderem mehrere Missbrauchsopfer im südwestfranzösischen Pilgerort Lourdes.

Zahl des Tages

4,2 Millionen Menschen besuchten 2025 den Cannstatter Wasen. Ähnliche Zahlen werden auch in diesem Jahr erwartet. Heute Nachmittag startet das zweitgrößte Volksfest der Welt im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt.

(Archivbild) Quelle: Silas Stein / dpa



Gesagt

Quelle: United Archives / ddp

Schauspieler Mark Hamill wird heute 75 Jahre alt. Bekannt ist er vor allem für seine Darstellung als Luke Skywalker in den Star-Wars-Filmen. Für manche Schauspieler ist eine solche Rolle ja eher Fluch als Segen - weshalb er 2017 in einem Interview gefragt wurde, ob es ihm Sorgen mache, nur für seine Rolle als Skywalker in Erinnerung zu bleiben. Seine Antwort:

Hör mal, für jemanden, der nicht damit gerechnet hat, dass man sich überhaupt an ihn erinnert, ist das eine Win-Win-Situation. „ Mark Hamill, US-Schauspieler

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 24.09.2026 | 2:11 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag wird es wieder für alle freundlicher, mit besonders viel Sonnenschein im Westen und Süden. Die Temperaturen erreichen 16 bis 25 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Anna Grösch