Update am Morgen: Was Merz von Klopp lernen kann 

Guten Morgen,

wissen Sie noch, was Sie am 24. Juli 2026, also vor knapp zwei Monaten, gemacht haben? Sie sollten sich besser erinnern, denn dieser Tag könnte historisch werden. An dem Tag wurde Jürgen Klopp offiziell als Bundestrainer vorgestellt. Gleichzeitig gab der Kanzler seine Kabinettsumbildung bekannt und damit sein neues "Team".

Die für die Psychologie des Landes wohl wichtigsten Chefs riefen zu neuen Zeiten auf - jeder auf seine Art. Jürgen Klopp machte das auch ganz schmissig mit seinem Statement klar:

Wenn ich mir vorstelle, wir werden in vier Jahren Weltmeister, dann fühlt sich das gut an. Wenn wir das alle gemeinsam machen und wir stellen uns vor, das wäre so: Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht so ein Arsch, das Wetter wäre nicht so schlecht, Merz würde nicht alles falsch machen. „ Jürgen Klopp, Fußball-Bundestrainer

Klopp, oder liebevoll Kloppo, wird auch gerne mal als "Menschenfänger" bezeichnet. Eine Vokabel, die wohl kaum jemandem in Zusammenhang mit Friedrich Merz über die Lippen kommen würde. Um fair zu bleiben beim Vergleich: Klopp führt eine sportliche Mannschaft mit klaren Rollen und messbaren (bald auch hoffentlich positiven) Ergebnissen.

Sehen Sie hier ab 09:45 Uhr den Livestream zu Jürgen Klopps DFB-Kader:

ZDFheute live, 17.09.2026, ab 09:45 Uhr 17.09.2026

Merz muss Partei, Regierung, Koalitionspartner und die Öffentlichkeit zugleich zusammenhalten. Klopp ist emotionaler und nahbarer - Attribute, die in der Vergangenheit in Führungsrollen in der Politik nicht immer die oberste Priorität gespielt haben. Nur haben sich die Zeiten geändert.

Allerdings wird aus einem Friedrich Merz kein Jürgen Klopp werden und umgekehrt sicherlich auch nicht. Und es ist vermutlich auch unfair, dies zu fordern. Denn wer sich in seiner Rolle verbiegt, der gibt das Wichtigste preis: authentisch zu sein.

Jürgen Klopp wird sich heute zum ersten Mal beweisen müssen, wenn er der Nation seinen ersten Kader als Bundestrainer präsentiert. Wie immer gibt es schon seit Tagen Gerüchte, wer wohl bei den vier anstehenden Nations-League-Spielen dabei sein wird. 20 Feldspieler und drei Torhüter darf Klopp nominieren.

ZDF heute in Deutschland, 16.09.2026, 14:00 Uhr 16.09.2026 | 2:37 min

Auch bei Friedrich Merz gibt es Gerüchte, wie seine Mannschaft in Zukunft aussehen könnte und was wohl aus ihm wird. Am Sonntag sind Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Im ZDF heute journal, das heute unter anderem aus Warnemünde berichtet, wird es aktuelle Zahlen vom Politbarometer geben.

Für die CDU und vor allem für Merz könnte die Luft dünn werden. Von "indirekter Vertrauensfrage" ist die Rede. Vielleicht sollte sich Merz an dieser Stelle doch an einem Motto von Jürgen Klopp orientieren: "Ich sammle keine Siege, sondern Menschen." Und wenn das gut läuft, sind das eben auch Siege.

Kommen Sie gut in diesen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journals

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 17.09.2026, 00:30 Uhr 17.09.2026 | 0:56 min

WMO legt Bericht über weltweite Wasserressourcen vor: Die Weltorganisation für Meteorologie gibt einen Überblick über den Wasserkreislauf, einschließlich Niederschlägen und wasserbezogenen Extremereignissen sowie langfristigen Trends bei Flüssen, Stauseen, Seen, Grundwasser und Gletschern.

Deutschlands größter Offshore-Windpark wird eingeweiht: 64 Windräder, die rechnerisch rund 1,1 Millionen Haushalte mit Strom versorgen können: In der Nordsee ist Deutschlands bislang größter Offshore-Windpark entstanden. Zur Einweihungsfeier hat das Energieunternehmen EnBW heute Nachmittag nach Hamburg geladen.

Ausführlich informiert

Maschinen, die Menschen töten - was lange wie Science Fiction klang, wird heute als reale Gefahr diskutiert. Ausgerechnet Stimmen aus dem Silicon Valley warnen seit Wochen vor den existentiellen Risiken von Künstlicher Intelligenz. Angela Müller, Geschäftsleiterin von Algorithm Watch in Zürich, ordnet die jüngsten Warnungen der Tech-Industrie ein.

3sat, 16.09.2026, 19:20 Uhr 16.09.2026 | 9:59 min

Sportlich in den Tag

Kein Thema scheint heute wichtiger zu sein als die erste Kadernominierung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp für die anstehende Nations-League-Periode. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um die Pressekonferenz auf dem Laufenden. Wer ist dabei, wer darf sich Hoffnungen machen, für wen ist die Zeit im DFB-Dress vorbei? Hier bleiben Sie auf Stand.

ZDF Morgenmagazin, 16.09.2026, 05:30 Uhr 16.09.2026 | 2:18 min

Im November 2024 war Doppel-Olympiasiegerin Martine Grael als erste Fahrerin die Sensation in der Segel-Formel 1. Jetzt ist der Traum vom weiblichen Erfolg am SailGP-Steuer vorerst geplatzt. Die einzige Steuerfrau in der Weltserie ist "offiziell arbeitslos". Warum und was das für den Segelsport bedeutet, erklärt unsere Autorin Tatjana Pokorny.

Zahl des Tages

53,7

Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland (53,7 Prozent) lebt mit einer chronischen Erkrankung oder einem lang andauernden Gesundheitsproblem (Stand 2024). Bei den über 80-Jährigen sind fast drei von vier Menschen (73,3 Prozent) von einer chronischen Erkrankung betroffen.

Quelle: Zoonar

Ein Lichtblick

Die New York Fashion Week hat wieder zahlreiche große Momente geboten. Naomi Watts und Ex-Partner Liev Schreiber sind stolz auf Tochter Kai, die als Transgender-Model auf dem Laufsteg dabei war.

ZDF Hallo Deutschland, 16.09.2026, 17:10 Uhr 16.09.2026 | 1:07 min

Farbe des Tages

Orange

Bekommt Obi Markenschutz für die Farbe Orange? Das entscheidet heute der Bundesgerichtshof (BGH). Die Baumarktkette ist der Ansicht, ihr Orange sei ein zentraler und unverwechselbarer Bestandteil der Markenidentität. Obi ließ den Farbton daher als Farbmarke beim Deutschen Patentamt eintragen. Die Konkurrenz beantragte jedoch die Löschung und war damit auch beim Bundespatentgericht erfolgreich. Obi zog deshalb vor den BGH.

Quelle: Jens Büttner / dpa

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 17.09.2026 | 2:24 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag bleiben die Wolken im Norden und Westen meist dicht. Im Nordseeumfeld kann es auch regnen. Sonst gibt es mehr Sonne und es bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 17 bis 24 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein