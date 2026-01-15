Update am Morgen: Berlin sucht Anti-Trump-Strategie

Guten Morgen,

bei diesem Treffen im Kanzleramt wäre ich wirklich gern dabei. Friedrich Merz ruft heute seine wichtigsten Minister und Mitarbeiter zusammen, um die internationale Lage zu besprechen. Vertraulich, ohne Auftakt-Statements, ohne Pressekonferenz.

Interessant ist daran vor allem, dass zwei von Merz' Ministern aus erster Hand über die einigermaßen extravagante US-Sicht auf die Dinge berichten können. Außenminister Johann Wadephul hat Marco Rubio getroffen und weiß vielleicht mehr darüber, was Donald Trump mit Grönland und Iran vorhat. Und Lars Klingbeil hat seinen amerikanischen Finanzministerkollegen Scott Bessent gesehen und mit ihm die Welt- und Finanzlage erörtert. Beide schienen nach ihren jeweiligen Treffen einigermaßen ratlos. Ob Wadephul und Klingbeil in vertraulicher Runde berichten, wie es wirklich war? ("Stellt Euch vor, da sagt doch der Rubio zu mir…")

Das heute journal berichtete am 14.01.2026 über den Grönland-Streit. 14.01.2026 | 2:32 min

Auf der unbestätigten Liste der zu besprechenden Themen stehen die Ukraine und die Sicherheitsgarantien bei einem möglichen Waffenstillstand. Kanzler Merz hat angekündigt, dass deutsche Soldaten für eine militärische Absicherung bereitstünden. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Militärpräsenz auf Grönland auf der Tagesordnung des Treffens nach vorn schiebt. Verteidigungsminister Boris Pistorius wird erläutern, dass noch heute 13 Bundeswehrsoldaten zu einer "Erkundungsmission" mehrerer europäischer Staaten auf die Arktisinsel fliegen. Botschaft an Donald Trump: Guck mal, wir wollen ja auch, dass Grönland sicher ist.

Zweifel sind angebracht, dass dieses Manöver den US-Präsidenten von seinen Grönland-Übernahme-Plänen abbringen könnte. Ein Treffen zwischen dem dänischen Außenminister und dem amerikanischen Vizepräsidenten Vance am Abend hat klargemacht, dass es weiter "fundamentale Meinungsverschiedenheiten" über die Zukunft Grönlands gibt. Der Däne Lars Løkke Rasmussen gab anschließend zu:

Wir waren jetzt nicht so erfolgreich, dass die amerikanischen Kollegen zum Schluss gekommen wären, zu sagen, tut uns leid, das war ein Missverständnis. „ Lars Løkke Rasmussen, Außenminister Dänemarks

ZDFheute live vom 14.01.2026 , 19:25 Uhr. 14.01.2026 | 0:42 min

Die Runde im Kanzleramt wird genau darauf strategische Antworten finden müssen. Dass es sich eben nicht um Missverständnisse handelt, wenn Donald Trump verstörende Dinge sagt, ob zu Grönland, Iran oder der Ukraine.

Bundestag berät über Bürgergeld-Reform / Schätzung des Statistischen Bundesamt zum BIP 2025 / Nato beginnt mit Großmanöver in Emden 15.01.2026 | 0:54 min

BIP-Schätzung für 2025: Nach zwei Jahren Flaute ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr voraussichtlich wieder leicht gewachsen. 2026 soll es für Europas größte Volkswirtschaft weiter aufwärtsgehen. Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen allerdings erst ab 2027, wenn die staatlichen Milliardeninvestitionen in Straßen, Schienen und Verteidigung ihre volle Wirkung entfalten. Eine erste amtliche Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2025 veröffentlicht das Statistische Bundesamt um 10 Uhr.

Bundestag berät über Bürgergeld-Reform: Mitte Dezember hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) auf den Weg gebracht. Das neue Grundsicherungsgeld soll mit etwas schärferen Regeln einhergehen als das heutige Bürgergeld. So soll die Grundsicherung beispielsweise gestrichen werden, wenn Bezieher des staatlichen Gelds nicht erreichbar sind. Rund 5,3 Millionen Menschen beziehen aktuell Bürgergeld.

Machtpoker um Grönland: Die USA erheben weiter Anspruch auf Grönland. Ein Treffen im Weißen Haus mit Dänemark und Grönland sollte Klarheit bringen. Was jetzt mit Grönland passiert - Analyse bei ZDFheute live (60 Minuten).

14.01.2026 | 60:38 min

Serge Gnabrys Zaubertor und Min-Jae Kims Kopfball nach einstudierter Ecke: So drehen die Bayern das Spiel in Köln. Lennart Karl macht gegen Ende mit dem 3:1 den Arbeitssieg perfekt.

15.01.2026 | 9:45 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Heute geht's los: Die Handball-Europameisterschaft in Dänemark beginnt, Deutschland muss zum Auftakt gegen Österreich ran. Die deutschen Handballer starten mit großem Selbstvertrauen in die EM. Vier Spieler, die erstmals bei einem großen Turnier dabei sind, eröffnen Bundestrainer Alfred Gislason völlig neue Möglichkeiten.

Das Spiel der DHB-Auswahl übertragen die Kollegen von der ARD, im ZDF-Livestream laufen die Begegnungen der deutschen Gruppengegner Spanien gegen Serbien sowie die Partie Norwegen gegen Ukraine.

Olympia wirft seine Schatten voraus - für die deutschen Biathleten geht es darum, sich ein Ticket für die Winterspiele in Italien zu sichern. Die Männer-Staffel in Ruhpolding sehen Sie ab 14:05 Uhr live im ZDF.

Und bei den Europameisterschaften im Eiskunstlaufen steht am Abend die Kür der Paare an, das ZDF überträgt ab 19:55 Uhr live im Stream. Deutschland hat mit Minerva Hase und Nikita Wolodin ein Weltklasse-Duo, das für eine Medaille gut ist.

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 14.01.2026 | 2:07 min

Am Donnerstag gibt es im Süden längeren Sonnenschein. In der Mitte und im Norden wechseln viele Wolken mit ein paar Auflockerungen und gelegentlich kann es etwas regnen. Die Temperaturen erreichen 2 Grad im Nordosten und bis zu 14 Grad im Südwesten.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

