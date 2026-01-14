Handball-EM: DHB-Team darf sich keinen Ausrutscher leisten

Die deutschen Handballer strotzen vor dem EM-Auftakt gegen Österreich vor Selbstbewusstsein. Aber der Weg ins angestrebte Halbfinale ist so schwer wie noch nie.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft freut sich auf die bestens besetzte EM. Das DHB-Team reist mit Optimismus und einer starken Mischung zum Turnier nach Dänemark. 13.01.2026 | 1:34 min

Die deutschen Handballer haben ihr Quartier für die Handball-EM im dänischen Herning bezogen. Im Gepäck war auch viel Optimismus. "Wir haben dieses Jahr eine sehr starke Truppe zusammen", sagte Julian Köster (VfL Gummersbach) am Samstag im aktuellen sportstudio vor dem Trip nach Dänemark.

Da auch die jungen Spieler sich hervorragend einfügten, sei er "zuversichtlich, dass wir an die Leistungen von Paris anknüpfen können".

Auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft warten bei der EM schwere Gegner. DHB-Jungstar Julian Köster betont im Sportstudio-Gespräch, dass es auf die Defensive ankommen wird. 10.01.2026 | 4:01 min

Paris 2024: Das war der vorläufige Höhepunkt in der jüngeren Geschichte der DHB-Auswahl. Aus der damals sensationell gewonnenen olympischen Silbermedaille und dem Gefühl, aktuell das stärkste Team seit Jahren zu haben, zieht das Team von Alfred Gislason viel Selbstbewusstsein für die EM 2026, die am Donnerstag gegen Österreich (20:30 Uhr, live in der ARD) beginnt.

Köster tritt auf die Euphoriebremse

Doch will der 25-jährige Köster, der mit 75 Länderspielen zu den erfahreneren Profis zählt, nicht zu weit nach vorne schauen. Vielmehr mahnte er im sportstudio-Interview:

Wir tun gut daran, uns erstmal auf das erste Spiel gegen Österreich zu konzentrieren, dass wir einen Flow entwickeln. „ Julian Köster

Zwei Wege, ein Ziel: Julian Köster und Juri Knorr prägen den deutschen Handball - und wollen bei der Europameisterschaft 2026 in Skandinavien Geschichte schreiben. 09.01.2026 | 43:30 min

"Und dann müssen wir schauen, wie weit er uns trägt", so Köster weiter. Die Vorsicht des Zwei-Meter-Mannes hat gute Gründe.

Denn vor den deutschen Handballern steht beim Kontinentalchampionat vor dem angestrebten Halbfinale einer der schwersten Wege der Geschichte. "Wir haben dieses Jahr wirklich ein schweres Los erwischt", sagte Köster über die drei starken Gegner in der Vorrunde, Österreich, Serbien (17.1.) und Spanien (19.1./live im ZDF).

Dank eines herausragenden Andreas Wolff im Tor haben die deutschen Handballer ihre EM-Generalprobe bestanden. Das DHB-Team besiegte Kroatien deutlich mit 33:27. 11.01.2026 | 2:37 min

DHB-Team zu drei Siegen in der Vorrunde verdammt

Hier ist das Team um Kapitän Johannes Golla zu drei Siegen verdammt. Schon die Auftaktpartie gegen Österreich um den Kieler Star Nikola Bilyk werde viel Geduld erfordern, warnte Nationalkeeper Andreas Wolff. Auch die Spanier bieten mit den beiden Dujshebajew-Brüdern viel Qualität.

Sollte das deutsche Team in der Vorrunde eine Niederlage kassieren, stünde es schon zu Beginn der Hauptrunde, da nur die ersten zwei Mannschaften ins Halbfinale einziehen, quasi vor dem Aus. Denn ebenfalls in Herning warten voraussichtlich Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Frankreich, die beiden Topfavoriten auf den Titel.

Die deutschen Handballer müssen bei der EM in Dänemark auf Nils Lichtlein verzichten. Das Team startet gegen Österreich ins Turnier. 13.01.2026 | 0:59 min

Dänen scheinbar unschlagbar

Insbesondere die Dänen erscheinen als unschlagbar. Ihre Achse im Rückraum, die Bundesligastars Mathias Gidsel (Füchse Berlin) und Simon Pytlick (SG Flensburg-Handewitt), demontierte die deutsche Auswahl bei der WM 2025 (40:30) mit Hochgeschwindigkeitshandball. Sichtlich erschüttert, fragte sich damals der deutsche Rückraumspieler Marko Grgic, ob der Gegner überhaupt alles gegeben habe.

Frankreich hingegen baut vor allem auf seinen Linkshänder im Rückraum, auf Dika Mem (FC Barcelona), der im Sommer 2027 nach Berlin wechseln wird. Die Franzosen hingegen sind allerdings im Tor und im linken Rückraum nicht so stark besetzt wie die Dänen, deren Torwart Emil Nielsen Weltklasse verkörpert.

Spielorte, Teilnehmer und Modus : Alles Wichtige zur Handball-EM 2026 Die Handball-EM 2026 der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Mit dabei ist auch die deutsche Mannschaft von Alfred Gislason. von Bastian Grieble mit Video 0:54 FAQ

Schlechte Erinnerungen an Portugal

Wie spielstark die Portugiesen sind, mussten die deutschen Profis im WM-Viertelfinale 2025 leidvoll erfahren, als sie in Oslo kurz vor Schluss ausgeknockt wurden. Insbesondere die beiden Brüder auf den Halbpositionen, "Kiko" und Martim Costa, die in der Champions League mit Sporting Lissabon schon viel Erfahrung gesammelt haben, sind mit ihrem Tempo eine Gefahr für jede Abwehr.

Die Iberer sind deutlich stärker einzuschätzen als Norwegen, dem Außenseiterchancen eingeräumt werden, obwohl Linkshänder Harald Reinkind (THW Kiel) verletzt ausfällt. So oder so steht das deutsche Team vor einer Mammutaufgabe. Oder wie Köster es formuliert: "Das ist also ein schwieriger Turnierbaum."

Sport : Handball-EM 2026 Alles zur Handball-EM 2026 aus Dänemark, Schweden und Norwegen: DHB-Spiele und weitere ausgewählte Partien live im Stream und Zusammenfassungen der Topspiele.