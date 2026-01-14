Handball-EM: DHB-Team darf sich keinen Ausrutscher leisten

Deutlicher Gruppensieg ist Pflicht:DHB-Team darf sich keinen Ausrutscher leisten
von Erik Eggers
Die deutschen Handballer strotzen vor dem EM-Auftakt gegen Österreich vor Selbstbewusstsein. Aber der Weg ins angestrebte Halbfinale ist so schwer wie noch nie.
Die deutschen Handballer haben ihr Quartier für die Handball-EM im dänischen Herning bezogen. Im Gepäck war auch viel Optimismus. "Wir haben dieses Jahr eine sehr starke Truppe zusammen", sagte Julian Köster (VfL Gummersbach) am Samstag im aktuellen sportstudio vor dem Trip nach Dänemark.
Da auch die jungen Spieler sich hervorragend einfügten, sei er "zuversichtlich, dass wir an die Leistungen von Paris anknüpfen können".
Paris 2024: Das war der vorläufige Höhepunkt in der jüngeren Geschichte der DHB-Auswahl. Aus der damals sensationell gewonnenen olympischen Silbermedaille und dem Gefühl, aktuell das stärkste Team seit Jahren zu haben, zieht das Team von Alfred Gislason viel Selbstbewusstsein für die EM 2026, die am Donnerstag gegen Österreich (20:30 Uhr, live in der ARD) beginnt.
Köster tritt auf die Euphoriebremse
Doch will der 25-jährige Köster, der mit 75 Länderspielen zu den erfahreneren Profis zählt, nicht zu weit nach vorne schauen. Vielmehr mahnte er im sportstudio-Interview:
"Und dann müssen wir schauen, wie weit er uns trägt", so Köster weiter. Die Vorsicht des Zwei-Meter-Mannes hat gute Gründe.
Denn vor den deutschen Handballern steht beim Kontinentalchampionat vor dem angestrebten Halbfinale einer der schwersten Wege der Geschichte. "Wir haben dieses Jahr wirklich ein schweres Los erwischt", sagte Köster über die drei starken Gegner in der Vorrunde, Österreich, Serbien (17.1.) und Spanien (19.1./live im ZDF).
DHB-Team zu drei Siegen in der Vorrunde verdammt
Hier ist das Team um Kapitän Johannes Golla zu drei Siegen verdammt. Schon die Auftaktpartie gegen Österreich um den Kieler Star Nikola Bilyk werde viel Geduld erfordern, warnte Nationalkeeper Andreas Wolff. Auch die Spanier bieten mit den beiden Dujshebajew-Brüdern viel Qualität.
Sollte das deutsche Team in der Vorrunde eine Niederlage kassieren, stünde es schon zu Beginn der Hauptrunde, da nur die ersten zwei Mannschaften ins Halbfinale einziehen, quasi vor dem Aus. Denn ebenfalls in Herning warten voraussichtlich Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Frankreich, die beiden Topfavoriten auf den Titel.
Dänen scheinbar unschlagbar
Insbesondere die Dänen erscheinen als unschlagbar. Ihre Achse im Rückraum, die Bundesligastars Mathias Gidsel (Füchse Berlin) und Simon Pytlick (SG Flensburg-Handewitt), demontierte die deutsche Auswahl bei der WM 2025 (40:30) mit Hochgeschwindigkeitshandball. Sichtlich erschüttert, fragte sich damals der deutsche Rückraumspieler Marko Grgic, ob der Gegner überhaupt alles gegeben habe.
Frankreich hingegen baut vor allem auf seinen Linkshänder im Rückraum, auf Dika Mem (FC Barcelona), der im Sommer 2027 nach Berlin wechseln wird. Die Franzosen hingegen sind allerdings im Tor und im linken Rückraum nicht so stark besetzt wie die Dänen, deren Torwart Emil Nielsen Weltklasse verkörpert.
Schlechte Erinnerungen an Portugal
Wie spielstark die Portugiesen sind, mussten die deutschen Profis im WM-Viertelfinale 2025 leidvoll erfahren, als sie in Oslo kurz vor Schluss ausgeknockt wurden. Insbesondere die beiden Brüder auf den Halbpositionen, "Kiko" und Martim Costa, die in der Champions League mit Sporting Lissabon schon viel Erfahrung gesammelt haben, sind mit ihrem Tempo eine Gefahr für jede Abwehr.
Die Iberer sind deutlich stärker einzuschätzen als Norwegen, dem Außenseiterchancen eingeräumt werden, obwohl Linkshänder Harald Reinkind (THW Kiel) verletzt ausfällt. So oder so steht das deutsche Team vor einer Mammutaufgabe. Oder wie Köster es formuliert: "Das ist also ein schwieriger Turnierbaum."