Update am Abend:Kabinett einig, Zuckersteuer strittig, neuer Steuerrekord
von Katia Rathsfeld
Guten Abend,
das Bundeskabinett verteilt verbale Zuckerstückchen untereinander. Bei der gemeinsamen Klausur joggten und radelten Minister miteinander, es wurde gelacht und demonstrativ Einigkeit gezeigt. Um Zucker in jeglicher Form wird auch bei der gleichnamigen Steuer debattiert. Und eine andere Steuer machte heute Schlagzeilen: Die Erbschaft- und Schenkungsteuer hat einen neuen Höchststand erreicht. Freuen können sich darüber die Länder.
Demonstrative Einigkeit im Kabinett
- Das ist passiert: Das schwarz-rote Kabinett hat bei seiner zweitägigen Klausur über anstehende Reformen und die Aufgaben der kommenden Monate beraten. Kanzler Friedrich Merz (CDU) rief zum Abschluss zu mehr Optimismus und Zuversicht auf.
- Das ist der Hintergrund: Nach Streit und öffentlichen Differenzen in der Vergangenheit will die Koalition aus Union und SPD wieder geschlossener auftreten.
- Das sagen ZDF-Korrespondenten und Wirtschaftsvertreter: "Man wollte diese Bilder der Gemeinsamkeit", sagt Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Auch der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, Christoph Ahlhaus, hob im ZDF-Mittagsmagazin die Bedeutung der guten Stimmung bei der Klausur hervor. "Denn mit streitenden Parteien lässt sich schlecht die Wirtschaft retten."
Verwirrung um Zuckersteuer
- Das ist passiert: Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) stellte heute klar, dass es keine Steuer auf zuckerfreie Getränke geben soll. "Was keinen Sinn ergibt, ist eine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke", sagte er.
- Das ist der Hintergrund: Zuvor war ein internes Papier aus dem Finanzministerium bekannt geworden. Das Landwirtschaftsministerium kritisierte, dass die Überlegungen auch Zero-Getränke, Fruchtsäfte und weitere Getränke einbeziehen.
- Darum ist das wichtig: Die Zuckersteuer soll 2028 kommen, ihre genaue Ausgestaltung ist aber noch offen. Die Vorschläge sind laut Klingbeil weder in der Koalition abgestimmt noch beschlossen.
Erbschaftsteuer erreicht Rekordhoch
- Das ist passiert: Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer ist 2025 auf den Rekordwert von 21,4 Milliarden Euro gestiegen. Das waren 60,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
- Das ist der Hintergrund: Ursache waren vor allem große Vermögensübertragungen ab 20 Millionen Euro sowie mehr übertragene Unternehmensanteile und Betriebsvermögen. Insgesamt wurden 141,1 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt.
- Darum ist das wichtig: Der Rekord befeuert die Debatte über Vermögensungleichheit und eine Reform der Erbschaftsteuer. Die meisten Erbschaften bleiben wegen persönlicher Freibeträge steuerfrei und tauchen nicht in der Statistik auf.
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