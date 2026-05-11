Update am Abend: Kabinett einig, Zuckersteuer strittig

Guten Abend,

das Bundeskabinett verteilt verbale Zuckerstückchen untereinander. Bei der gemeinsamen Klausur joggten und radelten Minister miteinander, es wurde gelacht und demonstrativ Einigkeit gezeigt. Um Zucker in jeglicher Form wird auch bei der gleichnamigen Steuer debattiert. Und eine andere Steuer machte heute Schlagzeilen: Die Erbschaft- und Schenkungsteuer hat einen neuen Höchststand erreicht. Freuen können sich darüber die Länder.

ZDFheute live vom 26.08.2026 um 12:26 Uhr. 26.08.2026 | 88:49 min

Demonstrative Einigkeit im Kabinett

Das ist passiert: Das schwarz-rote Kabinett hat bei seiner zweitägigen Klausur über anstehende Reformen und die Aufgaben der kommenden Monate beraten. Kanzler Friedrich Merz (CDU) rief zum Abschluss zu mehr Optimismus und Zuversicht auf.

Das schwarz-rote Kabinett hat bei seiner zweitägigen Klausur über anstehende Reformen und die Aufgaben der kommenden Monate beraten. Kanzler Friedrich Merz (CDU) rief zum Abschluss zu mehr Optimismus und Zuversicht auf. Das ist der Hintergrund: Nach Streit und öffentlichen Differenzen in der Vergangenheit will die Koalition aus Union und SPD wieder geschlossener auftreten.

Nach Streit und öffentlichen Differenzen in der Vergangenheit will die Koalition aus Union und SPD wieder geschlossener auftreten. Das sagen ZDF-Korrespondenten und Wirtschaftsvertreter: "Man wollte diese Bilder der Gemeinsamkeit", sagt Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Auch der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, Christoph Ahlhaus, hob im ZDF-Mittagsmagazin die Bedeutung der guten Stimmung bei der Klausur hervor. "Denn mit streitenden Parteien lässt sich schlecht die Wirtschaft retten."

Mittagsmagazin vom 26.08.2026 um 13:47 Uhr. 26.08.2026 | 4:41 min

Verwirrung um Zuckersteuer

Das ist passiert: Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) stellte heute klar, dass es keine Steuer auf zuckerfreie Getränke geben soll. "Was keinen Sinn ergibt, ist eine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke", sagte er.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) stellte heute klar, dass es keine Steuer auf zuckerfreie Getränke geben soll. "Was keinen Sinn ergibt, ist eine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke", sagte er. Das ist der Hintergrund: Zuvor war ein internes Papier aus dem Finanzministerium bekannt geworden. Das Landwirtschaftsministerium kritisierte, dass die Überlegungen auch Zero-Getränke, Fruchtsäfte und weitere Getränke einbeziehen.

Zuvor war ein internes Papier aus dem Finanzministerium bekannt geworden. Das Landwirtschaftsministerium kritisierte, dass die Überlegungen auch Zero-Getränke, Fruchtsäfte und weitere Getränke einbeziehen. Darum ist das wichtig: Die Zuckersteuer soll 2028 kommen, ihre genaue Ausgestaltung ist aber noch offen. Die Vorschläge sind laut Klingbeil weder in der Koalition abgestimmt noch beschlossen.

ZDFheute Xpress vom 25.08.2026 um 17:27 Uhr. 25.08.2026 | 0:46 min

Erbschaftsteuer erreicht Rekordhoch

Das ist passiert: Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer ist 2025 auf den Rekordwert von 21,4 Milliarden Euro gestiegen. Das waren 60,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer ist 2025 auf den Rekordwert von 21,4 Milliarden Euro gestiegen. Das waren 60,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist der Hintergrund: Ursache waren vor allem große Vermögensübertragungen ab 20 Millionen Euro sowie mehr übertragene Unternehmensanteile und Betriebsvermögen. Insgesamt wurden 141,1 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt.

Ursache waren vor allem große Vermögensübertragungen ab 20 Millionen Euro sowie mehr übertragene Unternehmensanteile und Betriebsvermögen. Insgesamt wurden 141,1 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Darum ist das wichtig: Der Rekord befeuert die Debatte über Vermögensungleichheit und eine Reform der Erbschaftsteuer. Die meisten Erbschaften bleiben wegen persönlicher Freibeträge steuerfrei und tauchen nicht in der Statistik auf.

ZDFheute Xpress vom 26.08.2026 um 11:42 Uhr. 26.08.2026 | 0:31 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Grafik des Tages

Hausaufgaben, Prüfungen, Notendruck: Für viele Jugendliche gehört Stress zum Schulalltag. Jeder Dritte fühlt sich dadurch stark beeinträchtigt, zeigt eine Umfrage. Besonders betroffen sind Mädchen. Bei ihnen sind es 42 Prozent, bei den Jungen 25 Prozent.

Ratgeber: Wann sich ein Gasanbieter-Wechsel lohnt

Die Gaspreise steigen, zugleich sind die Speicher nur etwa zur Hälfte gefüllt. Wann sich ein Anbieterwechsel lohnt und worauf Verbraucher bei Tarifen und Preisgarantien achten sollten. Alle wichtigen Infos finden Sie hier in unserem Artikel.

Volle Kanne vom 26.08.2026 um 10:06 Uhr. 26.08.2026 | 0:44 min

Champions League

In der Champions League der Frauen stehen heute die Hinspiele der Qualifikationsrunde an. Der VfL Wolfsburg hat Inter Mailand zu Gast (18 Uhr), Eintracht Frankfurt empfängt ab 19 Uhr Paris Saint-Germain. Auch wenn die Frankfurterinnen nicht unbedingt Favorit sind, geht das Team dennoch optimistisch an die Aufgabe. Unser Autor Frank Hellmann erklärt, welche Erinnerung helfen soll:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Es ist eine beängstigende Vorstellung: Man steigt auf der Kirmes in ein Fahrgeschäft ein - und es bleibt stehen. So geschehen am Dienstagabend am Hamburger Dom in einem Kettenkarussell. 23 Menschen hingen darin in 25 Metern Höhe drei Stunden lang fest.

Xpress vom 26.08.2026 um 08:07 Uhr. 26.08.2026 | 0:25 min

Ein Lichtblick

Die Lage der Menschen in Gaza ist weiterhin katastrophal. Um Kindern in einem Lager für Geflüchtete etwas Abstand zu geben, bekommen sie Schwimmunterricht. Seit Juni haben bereits 3.000 Kinder so das Schwimmen gelernt - auch solche, die im Krieg Arme oder Beine verloren haben.

heutejournal vom 25.08.2026 26.08.2026 | 2:11 min

Streaming-Tipps für den Abend

Jung, reich, berühmt: Nachkommen von Königen und Fürsten genießen oft Reichtum, Glamour und Privilegien. Doch zwischen Palast, Jetset, Yachten und Partys müssen sie ihre Rolle finden. Nicht immer gelingt das. (44 Minuten)

ZDFzeit vom 25.08.2026 um 19:25 Uhr. 25.08.2026 | 44:00 min

Eine völlig andere Lebensrealität haben Straftäter hinter Gittern. Wie setzen sich die Häftlinge mit ihrer Schuld auseinander und ab wann sind sie bereit für die Freiheit? 37 Grad blickt hinter die Gefängnismauern.

"37 Grad" vom 25.08.2026. 25.08.2026 | 28:37 min

Rezept des Tages: Austernpilz-Tacos mit Pfirsichsalsa

Mario Kotaska serviert Soft Tacos aus der Pfanne mit einer vegetarischen Füllung mit Austernpilzen. Die würzig angebratenen Pilze ergänzt er durch eine fruchtige Pfirsichsalsa. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

Volle Kanne vom 26.08.2026 um 09:16 Uhr. 26.08.2026 | 5:28 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team