Auf Kettenkarussel: Fahrgäste stecken in 30 Metern Höhe fest

Auf dem Volksfest Hamburger Dom sind 23 Fahrgäste auf einem Kettenkarussell steckengeblieben - in 30 Metern Höhe. Schließlich gelang es, sie zu befreien. Verletzt wurde niemand.

Auf dem Volksfest Hamburger Dom saßen Fahrgäste wegen eines Defekts in einem Kettenkarussell fest. Kurz vor Mitternacht lief es wieder an. Alle konnten unverletzt aussteigen. 26.08.2026 | 0:25 min

Auf einem Hamburger Volksfest haben 23 Fahrgäste eines Kettenkarussells in großer Höhe festgesessen. Das Fahrgeschäft war am späten Dienstagabend wegen eines Defekts stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Laut Feuerwehr Hamburg dauerte der Zwischenfall rund anderthalb Stunden.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Karussell wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden.

TÜV soll Fahrgeschäft prüfen

Nach Angaben der Polizei befanden sich die Menschen etwa 30 Meter über dem Boden. Kurz nach Mitternacht gelang es, das Fahrgeschäft wieder in Gang zu setzen. Die Betroffenen konnten nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt und ohne Hilfe der Feuerwehr aussteigen. Nun solle unter anderem der TÜV prüfen, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.

Der Hamburger Sommerdom, auf dem das betroffene Kettenkarussell steht, endet am Sonntag. In diesem Jahr dauert das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli erstmals fünf statt bislang vier Wochen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen hatten den Sommerdom im vergangenen Jahr nach Angaben der Veranstalter besucht.

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Quelle: dpa, AFP