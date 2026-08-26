Machen Instagram & Co. Kinder abhängig?:Prozess um Social-Media-Sucht: Meta zahlt Milliarden-Vergleich
Machen Facebook und Co. Jugendliche abhängig? In einem Prozess um Social-Media-Sucht hat der Mutterkonzern Meta einer milliardenschweren Vergleichszahlung zugestimmt.
In dem wegweisenden Prozess um die Gefahren sozialer Medien für Kinder hat sich der Facebook-Mutterkonzern Meta mit den klagenden US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, zahlt Meta bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Staaten.
Macht Meta Jugendliche abhängig?
Eine Gruppe mehrerer US-Bundesstaaten wirft Meta vor, seine Plattformen Facebook und Instagram gezielt so gestaltet zu haben, dass sie junge Nutzer abhängig machen. Dies fördere Angstzustände, Depressionen und sogar Suizide. Zudem beschuldigen 29 Staaten das Unternehmen, illegal persönliche Daten von Kindern gesammelt zu haben.
Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, sich für den Schutz Jugendlicher einzusetzen.
Der Prozess gilt als bislang größter juristischer Prüfstein für die Auswirkungen sozialer Medien auf Jugendliche.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Meta
- FAQ
Bundesstaaten verklagen Facebook-Konzern:Meta und der selbsterklärte Billionen-ProzessJulian Schmidt-Farrent, Washington, D.C.mit Video2:31
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Widerstand gegen Meta Rechenzentren in USAvon David SauerVideo1:27
567 Millionen Dollar :Ungenügender Kinderschutz: Meta zu Millionenstrafe verurteilt
Ähnliche Fälle bei OpenAI und Anthropic:Auch KI von Meta hackte sich in fremde Firmamit Video0:26