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Prozess um Social-Media-Sucht: Meta zahlt Milliarden-Vergleich

Machen Instagram & Co. Kinder abhängig?:Prozess um Social-Media-Sucht: Meta zahlt Milliarden-Vergleich

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Machen Facebook und Co. Jugendliche abhängig? In einem Prozess um Social-Media-Sucht hat der Mutterkonzern Meta einer milliardenschweren Vergleichszahlung zugestimmt.

Das Logo der Firma Meta ist auf einem Handydisplay zu sehen. (Archiv)

Meta und US-Bundesstaaten einigen sich in Social-Media-Prozess auf Vergleich

Quelle: epa

In dem wegweisenden Prozess um die Gefahren sozialer Medien für Kinder hat sich der Facebook-Mutterkonzern Meta mit den klagenden US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, zahlt Meta bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Staaten.

Marietta Slomka (l.) und Helene Reiner (r.) in "heute journal - der Podcast"

heute journal - der Podcast: Stürzt das Social-Media-Imperium?

20.08.2026 | 48:27 min

Macht Meta Jugendliche abhängig?

Eine Gruppe mehrerer US-Bundesstaaten wirft Meta vor, seine Plattformen Facebook und Instagram gezielt so gestaltet zu haben, dass sie junge Nutzer abhängig machen. Dies fördere Angstzustände, Depressionen und sogar Suizide. Zudem beschuldigen 29 Staaten das Unternehmen, illegal persönliche Daten von Kindern gesammelt zu haben. 

Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, sich für den Schutz Jugendlicher einzusetzen.
Der Prozess gilt als bislang größter juristischer Prüfstein für die Auswirkungen sozialer Medien auf Jugendliche.

Julia von Weiler | Expertin für digitalen Kinder- und Jugendschutz

29 US-Bundesstaaten klagen gegen Meta: Social Media mache süchtig. Meta weist das zurück. Psychologin Julia von Weiler erklärt: "Es geht darum, unsere Aufmerksamkeit zu binden und das funktioniert".

19.08.2026 | 6:10 min

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Quelle: Reuters
Über dieses Thema berichtete das ZDF mehrfach, unter anderem am 07.08.2026 um 7:30 Uhr bei heute Xpress.
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Meta

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