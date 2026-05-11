Update am Abend: Irans Angriffsstopp, Reutlingen, Xi bei Freunden

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die Lage in Israel ist so angespannt wie wohl seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr. Die iranische Führung hat nun jedoch die jüngsten Angriffe für beendet erklärt. Im baden-württembergischen Reutlingen müssen derweil noch immer Tausende ohne Strom auskommen. Und: Chinas Staatschef Xi Jinping ist auf diplomatischer Mission bei Freunden in Nordkorea.

Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet

Das ist passiert: Nach den jüngsten Angriffen auf Israel hat die iranische Führung die "Einstellung der Operationen der Streitkräfte" bekanntgegeben. Diese seien eine "schmerzhafte Antwort" auf das israelische Vorgehen im Libanon gewesen. Iran kündigte gleichzeitig "wesentlich heftigere" Maßnahmen für den Fall an, dass es eine weitere Aggression oder feindselige Aktionen durch Israel geben sollte.

Nach den jüngsten Angriffen auf Israel hat die iranische Führung die "Einstellung der Operationen der Streitkräfte" bekanntgegeben. Diese seien eine "schmerzhafte Antwort" auf das israelische Vorgehen im Libanon gewesen. Iran kündigte gleichzeitig "wesentlich heftigere" Maßnahmen für den Fall an, dass es eine weitere Aggression oder feindselige Aktionen durch Israel geben sollte. Das ist der Hintergrund: Am Sonntagabend hatte Iran die Angriffe begonnen und diese mit israelischen Verstößen gegen die ohnehin brüchige Waffenruhe im Libanon begründet. In der Folge kam es zu gegenseitigen Angriffen zwischen Israel und Iran. US-Präsident Donald Trump hatte Israel erfolglos vor Vergeltungsschlägen gegen Iran gewarnt.

Ab 19:30 Uhr beschäftigt sich ZDFheute live mit dem Verhältnis zwischen Trump und Netanjahu und den gegenseitigen Angriffen von Iran und Israel.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Tausende Haushalte in Reutlingen ohne Strom

Das ist passiert: Ein Brand an einem Umspannwerk in Reutlingen hat zu einem großflächigen Stromausfall in der baden-württembergischen Großstadt und umliegenden Gemeinden geführt. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren in der Nacht im Einsatz. Sie konnten das Feuer am frühen Morgen löschen. Am Nachmittag waren jedoch noch Tausende Haushalte ohne Strom.

Ein Brand an einem Umspannwerk in Reutlingen hat zu einem großflächigen Stromausfall in der baden-württembergischen Großstadt und umliegenden Gemeinden geführt. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren in der Nacht im Einsatz. Sie konnten das Feuer am frühen Morgen löschen. Am Nachmittag waren jedoch noch Tausende Haushalte ohne Strom. Das ist der Hintergrund: Der Netzbetreiber spricht von Hinweisen auf Brandstiftung. Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem seien der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt. Die Polizei bestätigt den Verdacht bisher nicht, man ermittle in alle Richtungen. Auch das Landeskriminalamt ist eingebunden.

Der Netzbetreiber spricht von Hinweisen auf Brandstiftung. Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem seien der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt. Die Polizei bestätigt den Verdacht bisher nicht, man ermittle in alle Richtungen. Auch das Landeskriminalamt ist eingebunden. Darum ist das wichtig: Der Vorfall erinnert an zwei Brandanschläge in Berlin - im September 2025 sowie zu Jahresbeginn. Bei beiden handelte es sich mutmaßlich um linksextremistische Taten. Sie hielten Teile der Hauptstadt jeweils mehrere Tage in Atem. Die Anschläge hatten die Debatte über mehr Sicherheit für die Stromversorgung angeheizt.

heute in Deutschland, 08.06.2026, ab 14 Uhr 08.06.2026 | 0:59 min

Xi Jinping auf Staatsbesuch in Nordkorea

Das ist passiert: Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat einen zweitägigen Besuch in Nordkorea begonnen. Dabei erklärte er seine Bereitschaft, die Beziehungen zwischen den Nachbarländern "zu neuen Höhen" zu bringen.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat einen zweitägigen Besuch in Nordkorea begonnen. Dabei erklärte er seine Bereitschaft, die Beziehungen zwischen den Nachbarländern "zu neuen Höhen" zu bringen. Das ist der Hintergrund: Es handelt sich um die erste Auslandsreise von Xi in diesem Jahr. Nordkorea ist wirtschaftlich abhängig von China: Ein Großteil seiner Exporte geht in das Reich der Mitte. Chinesische Urlauber waren bis zur Corona-Pandemie von großer Bedeutung für die Tourismusbranche. Das soll aus nordkoreanischer Sicht möglichst wieder so werden.

Es handelt sich um die erste Auslandsreise von Xi in diesem Jahr. Nordkorea ist wirtschaftlich abhängig von China: Ein Großteil seiner Exporte geht in das Reich der Mitte. Chinesische Urlauber waren bis zur Corona-Pandemie von großer Bedeutung für die Tourismusbranche. Das soll aus nordkoreanischer Sicht möglichst wieder so werden. Das sagt ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer: China wolle in Pjöngjang wohl "vor allem seinen Einfluss auf Nordkorea sicherstellen", da dieses zuletzt enger mit Russland zusammengerückt war. Zudem sei denkbar, dass sich Xi als Vermittler zwischen den USA und Nordkorea in Stellung bringen wolle. Welche weiteren Interessen China an einem stabilen Nordkorea haben dürfte, lesen Sie hier in der vollständigen Analyse.

Bei ZDFheute live hat auch Ostasienwissenschaftler Rüdiger Frank den Besuch analysiert. Die gesamte Sendung sehen Sie hier (27 Min.).

ZDFheute live, 08.06.2026, ab 12:30 Uhr 08.06.2026 | 5:46 min

Grafik des Tages

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hat vor einer wachsenden Bedeutung von Atomwaffen in der internationalen Sicherheitspolitik gewarnt. Zwar sank die weltweite Gesamtzahl der Atomsprengköpfe demnach leicht, die Zahl der militärisch nutzbaren Sprengköpfe stieg aber.

Quelle: ZDF/Getty Images

Ratgeber: E-Scooter-Nutzung

Höhere Bußgelder, verschärfte Regeln für das Abstellen und neue technische Anforderungen: Der Gesetzgeber reagiert auf hohe Unfallzahlen mit E-Scootern. Was es zu beachten gibt, erfahren Sie hier.

Volle Kanne, 15.05.2026, ab 09:05 Uhr 15.05.2026 | 3:03 min

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Zverev nach French-Open-Gewinn: Als erster Deutscher nach Henner Henkel 1937 hat Alexander Zverev am Sonntagabend die French Open gewonnen. Es ist für ihn eine Erlösung, auf die er über ein Jahrzehnt lang vergeblich gehofft hatte.

ZDF-Morgenmagazin, 08.06.2026, ab 05:30 Uhr 08.06.2026 | 1:42 min

Vor WM-Quali der DFB-Frauen: Bundestrainer Christian Wück wird im abschließenden WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen morgen (ab 18 Uhr im ZDF) in Slowenien personell rotieren. Für die WM ist sein Team schon qualifiziert.

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Länderspiegel, 06.06.2026, ab 17:05 Uhr 06.06.2026 | 2:39 min

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Zum Tag der Organspende haben sich 75 Mitarbeiter der Uniklinik Münster ein Organspende-Symbol tätowieren lassen. Von über 11.000 Mitarbeitern haben sich rund 300 für den Stechtermin beworben.

ZDFheute Xpress, 06.06.2026, 9 Uhr 06.06.2026 | 1:00 min

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Rezept des Tages: Spargel-Flammkuchen

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Volle Kanne, 08.06.2026, ab 09:05 Uhr 08.06.2026 | 5:30 min

Das Rezept gibt es hier zum Download.

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