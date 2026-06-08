Erdbeben vor Philippinen - Tsunami-Warnungen in mehreren Ländern

Vor der Küste der Philippinen ist ein schweres Erdbeben registriert worden. Mehrere Länder gaben Tsunami-Warnungen heraus. Betroffen waren auch Japan und Indonesien.

In den Philippinen stürzten mehrere Gebäude ein. Quelle: AFP

Ein schweres Erdbeben hat die südlichen Philippinen erschüttert und Tsunami-Warnungen in mehreren Ländern ausgelöst. Gebäude stürzten ein, Menschen liefen in Panik auf die Straßen. Das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam gab die Stärke des Erdbebens mit 7,8 an und verortete das Epizentrum vor der südphilippinischen Insel Mindanao in einer Tiefe von zehn Kilometern. Die philippinischen und indonesischen Behörden bezifferten die Stärke auf 7,0 beziehungsweise 7,7.

Die Momenten-Magnituden-Skala misst, wie stark ein Erdbeben war.

Die philippinischen Behörden riefen die Bewohner mehrerer Küstengebiete auf, sich umgehend in höher gelegene Regionen zu begeben. Auch im benachbarten Indonesien wurden Tsunami-Warnungen ausgegeben, speziell auf der Insel Sulawesi. Sie wurden später wieder aufgehoben. Japan warnte ebenfalls vor möglichen Flutwellen an Teilen seiner Pazifikküste.

Erdbeben vor Küste: Drei Tote auf den Philippinen

Der philippinischen Polizei zufolge kamen drei Menschen ums Leben. Die Katastrophenschutzbehörde sprach von möglicherweise bis zu acht Todesopfern, betonte jedoch, die Berichte müssten noch überprüft werden. Ob und wie viele Verletzte es gab, war zunächst unklar. Zudem gingen Meldungen über schwere Schäden an Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Kirchen ein. Das Ausmaß der Schäden war aber zunächst unklar.

Die Gesteinsplatten der Erdkruste sind ständig in Bewegung. Sie können sich verhaken und eine enorme Spannung aufbauen. Löst sich diese ruckartig, bebt die Erde. 26.09.2022 | 1:44 min

In der philippinischen Provinz Sarangani nahe dem Epizentrum fielen der Strom und die Telekommunikationsverbindungen aus. Besonders stark waren die Erschütterungen in der Stadt General Santos City zu spüren. Dort wurde der Flughafen vorübergehend geschlossen.

US-Geologen registrierten zahlreiche Nachbeben. Nach Einschätzung der US-Erdbebenwarte USGS könnten an einigen Küstenabschnitten Wellen von bis zu drei Metern Höhe auftreten. Die philippinischen Behörden erklärten jedoch, zunächst seien keine ungewöhnlich hohen Wellen beobachtet worden. Die Entwicklung werde weiter überwacht.

"Ich dachte, es wäre mein Ende"

Das Beben traf die Region um 07:37 Uhr (Ortszeit) am ersten Schultag des neuen Schuljahres. An Schulen und Behörden fanden vielerorts gerade Flaggenzeremonien statt - Glück im Unglück, denn zahlreiche Schüler, Lehrkräfte und Beschäftigte hielten sich gerade im Freien auf. Der Unterricht wurde in den betroffenen Gebieten ausgesetzt, ebenso die Arbeit in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Viele Menschen reagierten panisch auf die heftigen Erdstöße. "Ich dachte, es wäre mein Ende. Ich habe einfach angefangen zu beten", sagte die Provinzreporterin Noreen Ygonia lokalen Medien. "Es hat so heftig gebebt, dass ich mich kaum bewegen konnte." Eine Bewohnerin der Stadt Koronadal sagte: "Wir haben nur noch geschrien, weil wir solche Angst hatten."

Kleinere Flutwellen in Indonesien

Auch in Indonesien, wo die Erdstöße ebenfalls deutlich zu spüren waren, wurden kleinere Tsunami-Wellen registriert. Der Meeresspiegel stieg nach Angaben der zuständigen Behörde jedoch nur leicht an.

Die Philippinen und Indonesien liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einer seismisch hochaktiven Zone, in der es häufig zu Erdbeben kommt.

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Quelle: dpa, AFP, Reuters