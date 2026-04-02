Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert Indonesien

Stärke 7,4:Erdbeben erschüttert Indonesien - mindestens eine Tote
Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 im Osten Indonesiens kam laut den örtlichen Behörden mindestens eine Frau ums Leben. Eine Tsunamiwarnung wurde wieder aufgehoben.
Vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi ist es zu einem schweren Erdbeben gekommen. Die Behörden lösten für die Inseln rund um die Molukkensee daraufhin eine Tsunami-Warnung aus, die wenig später aber wieder aufgehoben wurde.
Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS) eine Stärke von 7,4 und ereignete sich in einer relativ geringen Tiefe von 35 Kilometern. Das Epizentrum lag demnach zwischen dem Norden Sulawesis und den Nord-Molukken, rund 127 Kilometer westnordwestlich der Stadt Ternate.
Die indonesische Such- und Rettungsbehörde berichtete, dass eine 70-jährige Frau im Bezirk Minahasa in Nord-Sulawesi ums Leben kam und ein weiterer Einwohner verletzt wurde.
Messstationen registrieren Tsunamiwellen
Innerhalb von weniger als einer halben Stunde nach dem Beben wurden an mehreren Messstationen Tsunamiwellen registriert, darunter in Bitung mit einer Höhe von 20 Zentimetern und in West-Halmahera mit 30 Zentimetern, wie die Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik in Indonesien mitteilte.
Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum in Honolulu verzeichnete in Davao auf den Philippinen Wellen von fünf Zentimetern Höhe. Etwa drei Stunden nach dem Beben bestand den Angaben zufolge jedoch keine Gefahr für weiter entfernte Regionen.
Leichte Schäden in Nord-Sulawesi
Starke Erschütterungen, die zehn bis 20 Sekunden anhielten, wurden nach Angaben des indonesischen Katastrophenschutzes in Bitung, einer Küstenstadt in der Provinz Nord-Sulawesi, sowie in den umliegenden Gebieten und in der Stadt Ternate in der benachbarten Provinz Nordmolukken gespürt.
Ersten Einschätzungen zufolge entstanden leichte bis mittlere Schäden in Teilen von Ternate. Dort berichteten örtliche Beamte, dass eine Kirche und zwei Häuser beschädigt seien. In Bitung liefen die Schadensbewertungen noch.
"In dieser Phase ist weiterhin Vorsicht geboten, insbesondere für Gemeinschaften entlang der Küste", sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Abdul Muhari.
Nach dem Hauptbeben wurden mindestens zwei Nachbeben registriert. Die Behörden teilten mit, dass keines der Nachbeben ein Tsunamirisiko darstelle, obwohl sie in den betroffenen Gebieten gespürt wurden.
Weitere Nachrichten
Chance auf neuen Entfernungsrekord:"Artemis 2"-Crew erreicht Einflusssphäre des Mondesmit Video1:37
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
Historische Mondmission:Artemis 2: Das ist die Crew, die auf dem Weg zum Mond istmit Video2:34
- Liveblog
Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog
Debatte um Gesundheitsreform:"Bullshit": Kassenärzte-Chef gegen Garantie für Facharztterminemit Video2:58
Ukraine-Hilfen, Moskau-Nähe, Rechtsstaat:Ungarn und die EU: Das sind die größten Streitpunktemit Video6:44
2,43 Euro für einen Liter Diesel:Spritpreis: Befürchtung des ADAC "bestätigt sich zusehends"mit Video1:44
Kandidatur für Vorsitz, Dürr zieht zurück:Kubicki: Bin nicht die Zukunft, will aber eine für die FDPmit Video0:21