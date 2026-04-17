Update am Abend: Iran will Straße von Hormus öffnen - AfD vorn

Guten Abend,

erstmals ist die AfD stärkste Kraft im ZDF-Politbarometer. Was macht die in Teilen rechtsextreme Partei so erfolgreich? Das ist ein Thema des Tages in Ihrem Update am Abend. Der Überblick:

Iran will die Straße von Hormus öffnen

Das ist passiert: Iran will die Straße von Hormus während des Waffenstillstands im Libanon für alle Handelsschiffe öffnen. Das verkündet der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X. US-Präsident Donald Trump begrüßt den Schritt - kündigt aber zugleich an, dass die US-Blockade iranischer Häfen bis zu einem Abkommen mit Teheran über ein endgültiges Ende der Kämpfe bestehen bleibe.

Iran will die Straße von Hormus während des Waffenstillstands im Libanon für alle Handelsschiffe öffnen. Das verkündet der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X. US-Präsident Donald Trump begrüßt den Schritt - kündigt aber zugleich an, dass die US-Blockade iranischer Häfen bis zu einem Abkommen mit Teheran über ein endgültiges Ende der Kämpfe bestehen bleibe. Das ist der Hintergrund: Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die Sicherheit in der Meerenge nicht gewährleistet. Mehrere Schiffe waren unter Beschuss geraten, nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder (VDR) sitzen deshalb seit Ende Februar mehr als 2.000 Handelsschiffe im Persischen Golf fest. Im Rahmen der zwischen Iran und den USA vereinbarten Waffenruhe sollte die Straße eigentlich schon letzte Woche geöffnet werden. Nach Israels Angriffen im Libanon verkündete das iranische Militär allerdings, die Meerenge wieder gesperrt zu haben.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die Sicherheit in der Meerenge nicht gewährleistet. Mehrere Schiffe waren unter Beschuss geraten, nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder (VDR) sitzen deshalb seit Ende Februar mehr als 2.000 Handelsschiffe im Persischen Golf fest. Im Rahmen der zwischen Iran und den USA vereinbarten Waffenruhe sollte die Straße eigentlich schon letzte Woche geöffnet werden. Nach Israels Angriffen im Libanon verkündete das iranische Militär allerdings, die Meerenge wieder gesperrt zu haben. Darum ist das wichtig: Die Straße von Hormus ist für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Etwa ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und Flüssiggases muss durch die Straße. Durch die Blockade stiegen Öl- und Spritpreise deutlich, zuletzt warnte die Internationale Energieagentur zudem, dass Kerosin in Teilen Europas in den nächsten Wochen knapp werden könnte. Als erste Reaktion auf Irans Ankündigung fielen die Ölpreise deutlich.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

AfD liegt im Politbarometer vor der Union - Was sind die Gründe?

Das ist passiert: Die Zahlen des ZDF-Politbarometers kennen Sie schon von heute Morgen: Die AfD ist in der Sonntagsfrage erstmals stärkste Kraft vor der Union. Die SPD wiederum fällt auf ihren Tiefstwert.

Quelle: ZDF

So ordnet Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte den Erfolg der AfD ein: "Das wirkt wie ein Hilferuf von Wählerinnen und Wählern, die damit auch Druck ausüben möchten auf die etablierten Parteien der politischen Mitte", sagt Korte. Er sieht in dem Umfragehoch der AfD "keine Unterstützung irgendeiner ideologischen, völkischen Bewegung", sondern "Unmut" und "Verdrossenheit" über die schwarz-rote Koalition. "So wie die Regierungskoalition als Verschleißgemeinschaft auftritt, führt das systematisch dazu, dass sich Wählerinnen und Wähler davon abwenden."

"Das wirkt wie ein Hilferuf von Wählerinnen und Wählern, die damit auch Druck ausüben möchten auf die etablierten Parteien der politischen Mitte", sagt Korte. Er sieht in dem Umfragehoch der AfD "keine Unterstützung irgendeiner ideologischen, völkischen Bewegung", sondern "Unmut" und "Verdrossenheit" über die schwarz-rote Koalition. "So wie die Regierungskoalition als Verschleißgemeinschaft auftritt, führt das systematisch dazu, dass sich Wählerinnen und Wähler davon abwenden." Das sagt Korte über die Bedeutung des AfD-Erfolgs für die Union: "Das ist eine große Enttäuschung für eine Partei, die ja traditionell als Staatspartei wahrgenommen wird, die von der Wahrnehmung her immerwährend regiert und das dann angeblich auch können sollte", sagt der Politikwissenschaftler.

Was die anderen Parteien der AfD jetzt entgegensetzen könnten, erklärt Korte unter dem Link im Interview.

17.04.2026 | 6:24 min

Schlagzeilen

Das schauen Sie sich heute an

Auch heute sehen wieder Zehntausende Nutzer unseren Livestream zur privaten Rettungsaktion für den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal an. Der Plan sieht vor, Meeresboden unter dem Wal wegzuspülen. Anschließend soll er mithilfe von Luftkissen angehoben und auf einer Plane in Richtung Nordsee und schließlich in den Atlantik geschleppt werden.

16.04.2026 | 0:26 min

Unsere 3D-Animation zeigt, wie die Bergung ablaufen soll:

Die leitende Tierärztin des Projekts, Janine Bahr van Gemmert, sieht eine "reelle Chance" den Wal zu retten. Die Initiative handle "nach bestem Wissen" für das Tier und wolle kein Leid verlängern. Sie könne mit Blick auf etwaige Erfolgschancen aber keine Prozentzahl nennen, stellte die Veterinärin dabei klar. "Wir wünschen uns alle das Beste - wir wissen alle nicht, wie das ausgeht."

Andere Experten äußerten dagegen deutliche Kritik. Die Tiermedizinerin Kerstin Alexandra Dörnath sagte ZDFheute, dass der private Rettungsversuch in ihren Augen "ein ganz deutlicher Verstoß gegen unser Tierschutzgesetz" sei. Niemand dürfe einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. "Hier liegt kein vernünftiger Grund vor, bei diesem Wal handelt es sich nämlich um ein Tier, das sterbend ist, hier ist keine Heilung oder Besserung des Gesundheitszustandes zu erwarten."

Wie auch der Meeresbiologe Boris Culik vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel - der sich allerdings positiv zum Rettungsversuch äußerte - wies Dörnath auf das Hauptproblem des Wals hin: ein Netz, das dem Wal aus dem Maul hängt. Culik sagte: "Wenn man ihn nicht davon befreit, wie soll er sich dann ernähren und wieder zu Kräften kommen?"

Ein Lichtblick

Mitten in der gegenwärtigen Energiekrise wird im Rhein das weltweit erste Schwarmkraftwerk gebaut. Viele kleine, im Wasser liegende Turbinen sollen die Strömung des Flusses bei Sankt Goar in nachhaltigen Strom verwandeln. Angepeilt sind jährlich 2,5 Gigawattstunden Strom - was für etwa 500 Haushalte reichen würde, berichtet Luisa Houben:

Strom aus dem Rhein: Was schwimmende Mini-Kraftwerke können

10.04.2026 | 1:51 min

Eine Serie als Kulturphänomen

Vor exakt 15 Jahren flimmerte die erste Folge "Game of Thrones" über die Bildschirme. Unser Autor Patrick Lipke zeichnet nach, wie die Serie das Fantasy-Genre aufmischte - und mit Gewalt, Intrigen, Sex, ambivalenten Figuren und einer unberechenbaren Schockdramaturgie zu einer wegweisenden Erfolgsgeschichte wurde.

17.04.2026 | 1:45 min

Streaming-Tipps für das Wochenende

"Ich höre was, was du nicht hörst": Mit einer neuen Spezialeinheit für Abhörmaßnahmen will die Kriminalpolizei Rotterdam den Kampf gegen die Drogenkriminalität verschärfen. Der blinde Roman bewirbt sich als Mitarbeiter. Alle sechs Folgen "Blind Sherlock" gibt es jederzeit im Streaming-Portal. Folge 1 können Sie direkt hier im Update starten (45 Minuten):

17.04.2026 | 44:40 min

Gina Schumacher will als Western-Reiterin so erfolgreich werden wie ihr Vater Michael in der Formel 1. Sie gehört zu den besten Reiterinnen der Welt, Mutter Corinna zu den erfolgreichsten Züchterinnen. Die ZDF-Doku "Pferdestärke: Die Welt der Gina Schumacher" begleitet die beiden auf ihren Ranches in den USA und der Schweiz und gewährt nie dagewesene Einblicke in das Leben der Schumachers abseits des Rampenlichts (44 Minuten):

17.04.2026 | 43:33 min

Ratgeber: Wie Sie bei Gepäckverlust richtig handeln

Statistisch betrachtet kommen bei 1.000 Flügen weltweit 6,3 Gepäckstücke nicht am Reiseziel an. Was Sie in einer solchen Situation tun können und was Ihnen beim Verlust des Gepäcks zusteht, hat Julia Ludolf für Sie recherchiert:

Gepäck am Flughafen verloren: Was tun, wenn der Koffer weg ist?

02.04.2026 | 0:48 min

Rezept des Tages: Rhabarber-Was? Rhabarber-Galette

Zugegeben: Als ich das Rezept des Tages heute Morgen entdeckt habe, musste ich erst einmal googeln. Was ist eine Galette? Das Ergebnis: "Galette ist die französische Bezeichnung für runde und flache Kuchen, Küchlein oder Pfannkuchen oder dünne Crêpes."

Klingt lecker - und sieht bei Cynthia Barcomi in der "Vollen Kanne" auch fantastisch aus. Sie belegt die Galette mit Rhabarber und serviert sie mit Skyr oder Joghurt. Bon appétit!

17.04.2026 | 9:29 min

Der Download zum Rezept.

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