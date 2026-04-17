Deutschland: Trübe Wachstumsprognose, Rezession unwahrscheinlich

Deutsche Aussicht bei IWF-Tagung:Getrübte Wachstumsprognose - Rezession aber unwahrscheinlich
Der Krieg in Iran und seine Folge dürften die deutsche Wirtschaft nachhaltig beschäftigen. Das machen Bundesbank-Chef und Finanzminister bei einer Tagung des IWF klar.
Laut Bundesbankchef Joachim Nagel wird der Ölpreisschock auf die deutsche Konjunktur durchschlagen, aber wohl keine Rezession auslösen. Die Wirtschaft sei zwar "respektabel ins Jahr gestartet", sagte er am Donnerstag in Washington am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank vor der Presse. Doch der Iran-Krieg und seine Folgen auf die Region seien eine Wachstumsbremse.
Rezession zunächst unwahrscheinlich
Nagel verwies darauf, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognosen für 2026 und 2027 um jeweils 0,3 Prozentpunkte nach unten korrigiert habe. Deutschland kann demnach 2026 nun noch mit einem Wachstum von 0,8 Prozent rechnen, 2027 dann von 1,2 Prozent.
Nagel nannte die Meerenge - die Straße von Hormus - die "Achillesferse der Weltwirtschaft". Deutschlands lockerere Finanzpolitik im Zuge des Sondervermögens mit hohen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung stabilisiere die Lage aber.
Klingbeil: "Wir brauchen Reformen"
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, die Lage in Nahost werde Deutschland noch sehr lange beschäftigen: "Wir brauchen Reformen", fügte er hinzu. Wegen der schwächeren Konjunktur sei der Handlungsbedarf offenkundig.
In vielen asiatischen Staaten gebe es schon Engpässe bei Energielieferungen, in ärmeren Ländern dürften die gestiegenen Düngemittelpreise zu mehr Hunger führen. Zuhause müsse die Koalition alles tun, um Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen?
Klingbeil zufolge sind aber auch Steuererhöhungen zur Konsolidierung des Haushalts nicht ausgeschlossen. Der SPD-Chef verwies darauf, dass die Koalition gerade beschlossen habe, die Tabaksteuer schon 2026 und damit früher zu erhöhen.
Damit sei auch die Grundsatzfrage beantwortet. Die Union - zuletzt vor allem CSU-Chef Markus Söder - hat jeder Form von Steuererhöhung eine Absage erteilt. Klingbeil und die SPD wollen in der Einkommensteuer ärmere Bevölkerungsschichten spürbar entlasten. Dazu sollen einkommensstärkere Gruppen mehr Steuern zahlen.
Pessimistische Einschätzung der Bundesbank
Die Wirtschaft ist nach Einschätzung der Volkswirte der Bundesbank ohne Schwung ins Jahr gestartet. Nach dem Wachstum von 0,3 Prozent im Schlussvierteljahr 2025 dürfte das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März demnach stagnieren. Nach wie vor sei die Kapazitätsauslastung in der Industrie gering, was die privaten Investitionen dämpfe, heißt es im jüngsten Monatsbericht der Bundesbank.
Der Krieg im Nahen Osten dürfte die privaten Haushalte und die Unternehmen demnach zusätzlich belasten, insbesondere über höhere Energiepreise. Dies trübe auch den Ausblick für das zweite Quartal.
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