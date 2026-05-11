Milliarden, Muscheln und wer auf der Couch Platz nimmt

Guten Abend,

der Bundestag verabschiedet den Haushalt fürs kommende Jahr, bei der Debatte im Plenum wurde traditionell ein Codewort verwendet und die Gästeliste für "Wetten, dass ..?" steht. Das war der Tag:

Bundestag beschließt Haushalt für das kommende Jahr

Das ist passiert: Der Bundestag hat den Haushalt für 2027 beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 556 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung im Kernhaushalt steigt auf 123 Milliarden Euro, einschließlich Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr werden es mehr als 210 Milliarden.

Der Bundestag hat den Haushalt für 2027 beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 556 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung im Kernhaushalt steigt auf 123 Milliarden Euro, einschließlich Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr werden es mehr als 210 Milliarden. Das ist der Hintergrund: Insgesamt hat der Bund so viel Geld zur Verfügung wie noch nie zuvor in einem Jahr. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem die Regierung etwa Geld zur Rentenversicherung zuschießt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen - und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges.

Insgesamt hat der Bund so viel Geld zur Verfügung wie noch nie zuvor in einem Jahr. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem die Regierung etwa Geld zur Rentenversicherung zuschießt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen - und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Das sagt der Wirtschaftsweise Garbiel Felbermayr: "Es ist das kurzfristige Stopfen der Lücken, um gerade mal den Haushalt 2027 aufstellen zu können. Was uns fehlt, ist die Perspektive in der langen Frist", sagte der Ökonom der Nachrichtenagentur Reuters.

ZDFheute Xpress, 27.11.2026, 07:56 Uhr 27.11.2026 | 0:27 min

Codewörter bei der Haushaltsdebatte

Das ist passiert: Traditionell wurde bei der Haushaltsdebatte wieder ein Codewort verwendet: Dabei streuen Haushaltspolitiker in ihren Reden einen bestimmten Begriff ein. In diesem Jahr ist es offenbar die "Quaggamuschel".

Traditionell wurde bei der Haushaltsdebatte wieder ein Codewort verwendet: Dabei streuen Haushaltspolitiker in ihren Reden einen bestimmten Begriff ein. In diesem Jahr ist es offenbar die "Quaggamuschel". Das ist der Hintergrund: Die Quaggamuschel bedroht als invasive Art unter anderem den Bodensee, verursacht Schäden und verstopft Filter.

Die Quaggamuschel bedroht als invasive Art unter anderem den Bodensee, verursacht Schäden und verstopft Filter. So verwendeten die Politiker das Wort in der Debatte: "Niemand wünscht sich eine Koalition, die wirkt, als wäre sie von einer Quaggamuschel der Unterart Chaos befallen, die sich ungehemmt ausbreitet", sagte Lisa Paus von den Grünen. Auch Linken-Chefin Ines Schwerdtner greift das Codewort auf. "Der Haushalt ist keine Quaggamuschel", sagt sie. Und der CSU-Abgeordnete Florian Oßner verbindet das Wort mit Kritik daran, dass im Haushalt 2027 jeder dritte Euro mit Schulden finanziert ist: "Nicht nur die Quaggamuschel im Bodensee macht mir große Sorgen, sondern auch die Kreditaufnahme." Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer verzichteten in ihren Reden hingegen auf das Wort Quaggamuschel.

Gästeliste von "Wetten, dass ..?" bekanntgegeben

Das ist passiert: Nun steht die Gästeliste von "Wetten, dass ..?" fest! Auf der großen Showbühne erwartet das Publikum eine TV-Premiere: Herbert Grönemeyer wird einen brandneuen Song präsentieren. Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller wird mit seinem aktuellen Nummer-1-Hit "Babydoll" für einen weiteren Höhepunkt sorgen. Die deutsche Top-Sängerin Nina Chuba hat eine ganz besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck und auch die Hollywoodstars Dwayne Johnson und Chris Hart sind mit von der Partie. Auch dabei sind Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan, Sportstar und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer sowie die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply aus der neuen ZDF-Dramaserie "Die falsche Tochter".

Nun steht die Gästeliste von "Wetten, dass ..?" fest! Auf der großen Showbühne erwartet das Publikum eine TV-Premiere: Herbert Grönemeyer wird einen brandneuen Song präsentieren. Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller wird mit seinem aktuellen Nummer-1-Hit "Babydoll" für einen weiteren Höhepunkt sorgen. Die deutsche Top-Sängerin Nina Chuba hat eine ganz besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck und auch die Hollywoodstars Dwayne Johnson und Chris Hart sind mit von der Partie. Auch dabei sind Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan, Sportstar und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer sowie die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply aus der neuen ZDF-Dramaserie "Die falsche Tochter". Das ist der Hintergrund: Am 5. Dezember kommt Deutschlands erfolgreichste Samstagsabendshow "Wetten, dass..?" zurück. Als Nachfolger von Thomas Gottschalk werden die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz die Kult-Sendung live aus Halle moderieren.

Bald ist es soweit, "Wetten, dass..?" feiert sein Comeback. Und nun sind die Promi-Gäste bekannt: Mit dabei sein werden unter anderem Dwayne Johnson, Nina Chuba und Herbert Grönemeyer. 27.11.2026 | 0:46 min

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ZDF, 27.11.2026, 10 Uhr 27.11.2026 | 56:00 min

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