Der EU-Sondergipfel ist gescheitert, im Dezember muss weiter verhandelt werden. An welchen Punkten es noch hakt - und welche Folgen das haben könnte.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (r.), spricht auf dem EU-Gipfel mit Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU). Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Eigentlich waren zwei Tage für den EU-Sondergipfel zum mittelfristigen Finanzrahmen (MFR) von 2028 bis 2034 angesetzt - doch auf den Verhandlungstag am Freitag verzichteten die Staats- und Regierungschefs.

Nun soll auf dem schon geplanten Dezember-Gipfel eine Einigung über das billionenschwere siebenjährige Paket gefunden werden, das Grundlage für die jährlichen EU-Haushalte bildet. Dabei gibt es schwierige Fragen zu klären.

Die EU-Nettozahler Deutschland, Österreich und Schweden fordern Einsparungen im 1,78-Billionen-Euro-EU-Haushalt. Ukrainehilfen will der Bundeskanzler zukünftig von allen EU-Staaten finanzieren lassen. 27.11.2026 | 2:34 min

Welchen Umfang hat der nächste EU-Finanzrahmen?

Die Nettozahler wie Deutschland pochten in Brüssel darauf, dass der MFR nicht so stark steigen darf, wie das Europäische Parlament, die Kommission, aber auch die Nettoempfänger dies gerne hätten. Sie argumentieren mit nationalen Haushaltsproblemen. Andere halten dagegen, dass angesichts neuer Aufgaben nicht nur die Inflation ausgeglichen werden müsse.

EU-Ratspräsident Antonio Costa muss nun einen neuen Kompromissvorschlag vorlegen, der nochmals um Dutzende Milliarden Euro unter den bisherigen Ansätzen liegen soll. Sonst stimmen die Nettozahler nicht zu. Der MFR kann nur einstimmig beschlossen werden.

Wofür soll das EU-Geld ausgegeben werden?

Ähnlich wie in nationalen Haushaltsdebatten gibt es auf EU-Ebene die Diskussion, ob man Ausgaben für neue Herausforderungen auf alte Subventionen draufpackt - oder lieber umschichtet. Hier prallen sehr unterschiedliche Wünsche aufeinander:

Frankreich fordert mehr Agrarausgaben. Die baltischen Staaten verlangen mehr Hilfe für Verteidigung. Deutschland will mehr Ukraine-Hilfe und Investitionen in Technologie. Die Enttäuschung der sogenannten "Sensible Seven" ("Vernünftige Sieben") war auf dem Sondergipfel auch deshalb so groß, weil der aus Portugal stammende Costa wenig Ambitionen für eine Neu-Priorisierung im EU-Haushalt zeigte.

"Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos", sagt Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent, zum abgebrochenen EU-Sondergipfel um den Etat. Das Ziel sei ein EU-Haushalt unter dem Weihnachtsbaum. 27.11.2026 | 3:34 min

Die informelle Gruppe setzt sich für eine Begrenzung der Ausgaben und eine Umschichtung in Verteidigung und strategische Investitionen ein. Zu ihr gehören neben Deutschland auch Österreich, die Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland und Belgien. Als inakzeptabel gilt Costas Vorschlag, eine Milliarde Euro mehr für Verwaltung und Posten in Brüssel auszugeben.

Bekommt die EU neue Einnahmequellen?

Ein Grundproblem der EU ist, dass der EU-Haushalt zum größten Teil aus nationalen Überweisungen besteht. Also ringen 27 Staaten damit, dass diese nicht zu hoch ausfallen. Costa hat deshalb neue Einnahmequellen auf EU-Ebene vorgeschlagen, unter anderem eine Digitalsteuer.

EU-Ratspräsident Costa schlägt für den Haushalt 2028 bis 2034 weitere Kürzungen und eine neue Digitalsteuer vor. ZDF-Korrespondent Ulf Röller ordnet den Vorschlag ein. 21.11.2026 | 1:42 min

Die Bundesregierung ist erstmals offen dafür. Es gibt aber auch Kritik an dem Vorschlag, etwa aus Irland. Das Niedrigsteuerland profitiert von der Ansiedlung von US-Techkonzernen. Über neue sogenannte Eigenmittel wird die EU nach Einschätzung der Bundesregierung nur einen kleinen Teil des EU-Haushalts finanzieren können.

Wie geht es mit den Ukraine-Hilfen weiter?

Eine Kernforderung der Nord- und Nordosteuropäer, aber auch der Kommission ist die Verankerung der Ukraine-Hilfen im EU-Finanzrahmen. Alle 27 EU-Staaten sollen sich dadurch solidarisch zeigen.

Weil die vorgesehenen 100 Milliarden Euro für sieben Jahre bei Weitem nicht ausreichen werden, möchte die Bundesregierung, dass mit qualifizierter Mehrheit zusätzliches Geld für die Ukraine beschlossen werden kann. Das ist strittig.

Beim EU-Sondergipfel stritten die Regierungschefs auch über die gemeinsame Finanzierung der Ukraine-Hilfe. 26.11.2026 | 2:27 min

Und wenn es auch im Dezember keine Einigung gibt?

Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängen aus unterschiedlichen Gründen auf einen Abschluss im Dezember. Zum einen stehen die Chancen auf eine Einigung 2027 schlecht, wegen der Wahlen in Frankreich, Italien, Polen und Spanien. Zum anderen würde Macron seine Präsidentschaft gerne mit einem Abschluss krönen.

Auch wenn derzeit bewusst hoch gepokert wird: Ein Scheitern auf dem EU-Gipfel im Dezember ist zumindest nicht ausgeschlossen. Zwar warnte Merz vor den Konsequenzen für das Funktionieren der EU. Aber als Kanzler des größten EU-Nettozahlerlandes betonte er auch, dass sich die Nettoempfänger ins eigene Fleisch schneiden würden.

Quelle: Reuters