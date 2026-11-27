Die steigenden Preise haben auch dieses Jahr die Menschen belastet. So sehr, dass sie sich beim Weihnachtseinkauf auch zurückhalten? Die Daten zeigen "keine guten Vorzeichen".

Wollen die Deutschen noch viel shoppen angesichts der wieder gestiegenen Preise? Quelle: dpa/Friso Gentsch, ZDF

Die Wirtschaft zieht wieder leicht an, die Menschen erwarten wieder mehr Wachstum. Man könnte daraus ableiten, dass die Deutschen wieder mehr Lust auf Konsum hätten. Doch das Konsumklima verharrt auf einem seit Jahren andauernden Tiefstand.

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Das von den Nürnberger Instituten NIM und GfK erhobene "Konsumklima" liegt mit -30,2 Punkten noch niedriger als im sowieso schon schwierigen Vorjahr. Die Befragung zeigt, ob die Menschen in den nächsten zwölf Monaten unter anderem größere Anschaffungen planen. Ein negativer Wert bedeutet, dass die Menschen weniger konsumieren wollen.

Konsumlaune vor Weihnachten niedrig ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Inflation belastet die Menschen

Die Leute scheinen ihr Geld lieber zusammenhalten zu wollen. Im September erreichte die Sparneigung den höchsten Wert seit der Finanzkrise 2008.

Die Sorge vor höheren Preisen ist im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Nachdem der Iran-Krieg vor allem die Energiekosten nach oben getrieben hat, war die Inflation zwischenzeitlich so hoch wie seit 2023 nicht mehr.

Inflation in Deutschland (insgesamt, Energie, Nahrung) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Und auch wenn die Spritpreise durch den Tankrabatt gesunken sind, verhindern vor allem die Energiekosten "eine durchgreifende Erholung der Einkommensaussichten", so die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).

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Weihnachten und Black Friday: Trotzdem gute Umsätze?

Für das Geschäft rund um Weihnachten seien diese Entwicklungen laut Rolf Bürkl beim NIM "keine guten Vorzeichen". Das Konsumklima basiert jedoch auf einer Umfrage, nicht auf dem tatsächlichen Verhalten im Laden. Kommt die Unsicherheit der Befragungen auch in der Wirtschaft an? Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für den Black Friday dieses Jahr weiter steigende Umsätze. Die Wachstumsraten hätten in den letzten Jahren aber deutlich nachgelassen.

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Beim Weihnachtsgeschäft deutet sich laut Verband ein stabiles Jahr an. Viele Unternehmen im Handel seien zwar mit steigenden Kosten für Energie und Personal sowie Bürokratie konfrontiert, so der HDE. "Doch die Kundinnen und Kunden sind in Weihnachtsstimmung und planen mit im Vergleich zum Vorjahr stabilen Geschenkausgaben."

Echter Konsum trotzt der Unsicherheit?

Der private Konsum ist in den letzten zwei Jahren zwar leicht gestiegen, wenn auch nicht so stark wie vor Pandemie und Energiekrise. Gerade 2026 scheinen die Menschen sehr zurückhaltend, die Ausgaben sind in den drei Quartalen des Jahres deutlich weniger gestiegen als noch 2025.

Privater Konsum schwächelt dieses Jahr ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Prioritäten haben sich zudem geändert. Die Menschen geben im Vergleich zu vor der Pandemie weniger Geld für größere Anschaffungen wie Möbel oder Restaurantbesuche aus. Dafür sind die Ausgaben für Gesundheit oder Kommunikation deutlich gestiegen.

Für was geben die Menschen mehr oder weniger aus? ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen