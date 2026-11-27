Der Bundestag hat den Haushalt für 2027 beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 556 Milliarden Euro - so viel wie noch nie zuvor in einem Jahr.

Der Bundestag hat dem haushaltsentwurf für das kommende Jahr zugestimmt. Quelle: dts Nachrichtenagentur / ddp

Der Bundestag hat mit der Mehrheit der Koalition den von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgestellten Bundeshaushalt für 2027 beschlossen.

Aus dem Kernhaushalt soll der Bund im nächsten Jahr rund 556 Milliarden Euro ausgeben dürfen. Dazu kommen Mittel aus Sondertöpfen, die neben dem Haushalt laufen. Insgesamt hat der Bund damit so viel Geld zur Verfügung wie noch nie zuvor in einem Jahr. 123 Milliarden werden über Schulden finanziert.

Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem die Regierung etwa Geld zur Rentenversicherung zuschießt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen - und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Die von Russland angegriffene Ukraine wird mit 12 Milliarden Euro unterstützt.

Jeder dritte Euro im Haushalt 2027 ist schuldenfinanziert. Finanzminister Klingbeil muss sich vorwerfen lassen, den Etat nur mit Hilfe diverser Tricks zusammengezimmert zu haben. 26.11.2026 | 23:50 min

Kritik von Wirtschaftsweisem: Haushalt gefährdet Vertrauen in Deutschland

Der Rekordhaushalt ist unter Experten umstritten. Am Freitag übte der "Wirtschaftsweise" Gabriel Felbermayr scharfe Kritik. "Es ist das kurzfristige Stopfen der Lücken, um gerade mal den Haushalt 2027 aufstellen zu können. Was uns fehlt, ist die Perspektive in der langen Frist", sagte der Ökonom der Nachrichtenagentur Reuters. "Darin wohnt die Gefahr, Glaubwürdigkeit zu verlieren in das Vertrauen in Deutschland als das Ankerland der Eurozone."

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Haushalt 2027 - Debatte zum Etat für Arbeit und Soziales 27.11.2026 | 112:20 min

Quelle: ZDF, dpa, Reuters