Es ist eine Tradition im Bundestag: Haushaltspolitiker streuen in ihren Reden ein Codewort ein. In diesem Jahr ist es offenbar ein Weichtier.

Das Codewort, das die Redner im Bundestag verwenden, lautet "Quaggamuscheln". Quelle: dpa

Eigentlich kommt sie aus dem Aralsee und dem Schwarzmeerraum. Doch seit einigen Jahren bedroht sie als invasive Art unter anderem den Bodensee. Dort tritt die Quaggamuschel in Massen auf, verursacht Schäden, verstopft zum Beispiel Filter, heißt es aus dem österreichischen Landwirtschaftsministerium.

In diesem Jahr hat es die Muschel in den Bundestag geschafft. Sie ist das Codewort, das die Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitiker in die Debatte einstreuen. Die Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Lisa Paus, verbindet das Codewort mit Kritik an Schwarz-Rot. Paus sagt:

Niemand wünscht sich eine Koalition, die wirkt, als wäre sie von einer Quaggamuschel der Unterart Chaos befallen, die sich ungehemmt ausbreitet. „ Lisa Paus, B'90/Grüne

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Auch Linke und CSU verwenden Codewort

Paus kritisiert in ihrer Rede, dass die Koalition noch bis zuletzt Änderungen am Haushalt 2027 eingebracht hatte. Das Verfahren habe dazu geführt, dass der Haushaltsausschuss viel Arbeit hatte.

Auch Linken-Chefin Ines Schwerdtner greift das Codewort auf. "Der Haushalt ist keine Quaggamuschel", sagt sie. Und der CSU-Abgeordnete Florian Oßner verbindet das Wort mit Kritik daran, dass im Haushalt 2027 jeder dritte Euro mit Schulden finanziert ist.

Nicht nur die Quaggamuschel im Bodensee macht mir große Sorgen, sondern auch die Kreditaufnahme. „ Florian Oßner, CSU

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Was es mit dem Brauch auf sich hat

Warum sich die Abgeordneten in diesem Jahr für dieses Codewort entschieden haben, ist bisher unklar. Fest steht aber, dass es sich um eine humorvolle Tradition handelt und dass sich die Fachpolitiker im Vorfeld der Debatte absprechen. Haushaltspolitiker verstehen sich durchaus als eingeschworene Gemeinschaft, auch über Parteigrenzen hinweg.

Im vergangenen Jahr hatten die Abgeordneten das Codewort "Zukunftswerkstatt Schwein" in ihre Reden eingestreut.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer verzichteten in ihren Reden hingegen auf das Wort Quaggamuschel.