Guten Morgen,

Spiele haben den Vorteil, dass man sie immer wieder von vorne beginnen kann. In der Weltpolitik wäre so etwas manchmal hilfreich: "Gehen Sie zurück auf Los!" Nur: Das gibt es hier nicht. Was dort entschieden wird, betrifft keine Spielfiguren, sondern Menschen.

Daran lohnt es sich zu erinnern, wenn Chinas Staatschef Xi Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin und der amerikanische Präsident Donald Trump heute zusammenkommen. Ein erstes "Shake hands", eine erste Umarmung, ein erstes gemeinsames Foto - all das haben Xi, Trump und Putin der Welt schon gestern geliefert. Heute soll es nun vertiefende Gespräche geben - und der Rest der Welt schaut zu, wartet und hofft. Jedes Wort, jede Geste wird genau beobachtet. Eine Stunde soll das Treffen dauern, die Themen hören sich eher an, als würden sich die drei mehrere Tage zusammensetzen: Atomwaffen, Weltfrieden, KI, Taiwan, Ukraine … Eine kurze Aufzählung, die es in sich hat und die vielen Leuten Angst macht.

Das ist also das eine Ereignis, auf das heute so viele Menschen in der realen Welt warten.

Und dann gibt es noch den Release von GTA 6: Selbst wer kein Gamer ist, kommt an dieser Nachricht heute nicht vorbei. 13 Jahre haben Fans auf "Grand Theft Auto 6" (zu Deutsch: "schwerer Autodiebstahl") gewartet. Schon der erste Teil der Reihe aus dem Jahr 1997 war ein großer Erfolg. Seitdem gibt es unzählige Versuche, den Hype zu erklären.

Ein Versuch: In dieser virtuellen Welt ist erlaubt, was im echten Leben nicht erlaubt ist: Autodiebstahl, Raubüberfälle und mit Kriminalität Erfolg zu haben. Manche nennen das "Gesellschaftssatire", andere "Gewaltverherrlichung". Die Story beeinflusst der Spielende selbst. Dabei steht im Mittelpunkt ein Gangsterduo, das ziemlich stark an Bonnie und Clyde erinnert und die vor allem für eins steht: Ein besseres Leben eben nicht durch ehrliche Arbeit, sondern über Kriminalität. Eine Welt, in die sich manch einer gerne flüchtet, um dem zu entgehen, was in der "echten" Welt so los ist.

Wie die Welt GTA 6 in Empfang nimmt, berichten ab 9 Uhr die Kolleg*innen bei ZDFheute live.

In dieser wird es heute sicherlich symbolträchtige gemeinsame Fotos aus Shenzhen geben, das heißt aber noch nicht, dass es hier auch gemeinsame Lösungen gibt. Im Raum steht unter anderem die Frage, ob auch über die Zukunft der Ukraine gesprochen wird. Kiew fürchtet Verhandlungen ohne eigene Beteiligung. Das macht den Gipfel nicht automatisch zu einer Neuaufteilung der Welt. Aber es macht die Frage dringlich: Wer redet mit, wenn es um die eigene Zukunft geht? Genau hier endet jeder Vergleich mit GTA 6. Eine Spielwelt kann Macht zuspitzen. In der Politik müssen Entscheidungen an ihren realen Folgen gemessen werden. Hier gibt es eben kein "Zurück auf Los".

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Redaktionsleiterin "heute journal"

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Was heute noch wichtig ist

Hier kommt der Ausblick mit folgenden Themen: Treffen der Koalition der Willigen, BSI stellt Lagebericht zu Cybersicherheit vor, Anthropic geht an die Börse. 19.11.2026 | 0:54 min

Treffen der "Koalition der Willigen": In Berlin kommen zahlreiche Unterstützerstaaten der Ukraine zusammen. Zu dem Treffen werden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet.

Antrophic will an die Börse: Das US-Technologieunternehmen Anthropic, bekannt für seinen Chatbot Claude, geht heute voraussichtlich in New York an die Börse. Geplant ist der Verkauf von 825 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Bei einem Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne würde der Börsengang Anthropic rund 64,4 Milliarden Dollar einbringen.

Lagebericht des BSI: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt in Berlin den Jahres-Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Behörde vor einer "besorgniserregenden" Bedrohungslage durch Cyberangriffe in Deutschland gewarnt. Dieser Befund dürfte sich angesichts sich häufender hybrider Attacken auch im neuen Lagebericht wiederfinden.

Zahlen des Tages

Elf Sekunden. So lange müssen Männer im Durchschnitt warten, bevor sie eine öffentliche Toilette nutzen können. Frauen hingegen warten durchschnittlich sechs Minuten. Warum erzähle ich Ihnen das? Heute ist "Welt-Toilettentag", der auf die Wichtigkeit von hygienischen Sanitäreinrichtungen und entsprechender Abwasserentsorgung hinweisen soll. "Welt-Männertag" ist passenderweise heute auch noch.

Ein Lichtblick

Ein Krankenhaus in Barcelona bringt seine Intensivpatienten ans Meer. Seit der Covid-Pandemie nutzt es seine Strandlage aus und eröffnet Patienten damit "eine ganz neue Welt".

ZDFheute, 18.11.2026, 18:42 Uhr 18.11.2026 | 0:58 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.11.2026 | 1:57 min

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So wird das Wetter heute

Am Donnerstag ist es wechselnd oder stark bewölkt und zeitweise kann es kräftig regnen. Im Westen und Süden weht ein starker Südwestwind, auf den Bergen gibt es schweren Sturm. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 13 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider