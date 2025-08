Update am Abend: Nach Schwarz-Rot die Sintflut?

Guten Abend,

So (un)gesund leben die Deutschen

Rauchen, Alkohol, Bewegung, Ernährung, Stress: In diesen fünf Kategorien untersucht die DKV seit 2010 gesundes Verhalten. Das Fazit: Nur zwei Prozent leben in Deutschland rundum gesund, die anderen schaffen es zumindest in einer Kategorie nicht, die Kriterien zu erfüllen. Besonders in den Rubriken Alkohol und Stress tun sich die Deutschen schwer, einen gesunden Lebensstil zu erreichen.