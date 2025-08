Texas: Demokraten verlassen Staat - Protest gegen Wahlkreis-Votum

Das geplante Gesetz über neue Wahlkreisgrenzen in Texas könnte den Republikanern Vorteile bringen.

Mindestens 51 der 62 demokratischen Abgeordneten im texanischen Repräsentantenhaus haben den US-Bundesstaat verlassen, um eine Abstimmung über die von Präsident Donald Trump unterstützten neuen Wahlkreisgrenzen zu boykottieren. Dies bestätigte Josh Rush Nisenson, Sprecher der demokratischen Fraktion, am Sonntag (Ortszeit).

Das von den Republikanern dominierte texanische Repräsentantenhaus hätte am heutigen Montag über die vorgeschlagenen Wahlkreise abstimmen sollen. Diese könnten den Republikanern fünf zusätzliche, leichter zu gewinnende Sitze verschaffen.

US-Politikern gelingt es immer wieder, ohne Mehrheiten an der Macht zu bleiben - durch Manipulation der Wahlkreise. Wie Gerrymandering funktioniert.

USA: Demokratische Abgeordneten aus Texas verlassen den Staat

Im texanischen Repräsentantenhaus mit seinen 150 Abgeordneten können Gesetze nur verabschiedet werden, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Neben Boston und Albany im Bundesstaat New York reisten zahlreiche texanische Demokraten nach Illinois, wo sie von Gouverneur J.B. Pritzker empfangen wurden - einem möglichen Präsidentschaftskandidaten der Partei für 2028. Er hatte ihnen in den vergangenen Wochen seine Unterstützung zugesagt.

Gene Wu, der Vorsitzende der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus, machte keine Angaben dazu, wie lange die Abgeordneten bereit seien, außerhalb von Texas zu bleiben. "Wir werden tun, was immer nötig ist. Wie das konkret aussieht, wissen wir selbst noch nicht", sagte Wu am Sonntagabend. Ob das politische Manöver erfolgreich sein wird, blieb zunächst unklar.

Trumps Republikaner streichen zugesagte Gelder, auch für den öffentlichen Rundfunk. In ländlichen Regionen trifft das Menschen, für die das Radio überlebenswichtig sein kann.

Gouverneur droht mit Amtsentzug und Strafen

Der texanische Gouverneur Greg Abbott drohte damit, die Abgeordneten aus dem Amt zu werfen, da sie ihren verfassungsmäßigen Pflichten nicht nachkämen. "Dieses Schwänzen endet jetzt", erklärte Abbott in einer Stellungnahme. Zudem deutete Abbott an, dass die Abgeordneten sich möglicherweise strafbar gemacht hätten, weil sie Spendengelder sammelten, um mögliche Bußgelder zu bezahlen. Der Gouverneur gab den Demokratinnen und Demokraten bis zum heutigen Montag Zeit zurückzukehren.

Trotz starkem Gegenwind von Trump und Musk gewinnt in Wisconsin eine liberale Kandidatin die Richterwahl. Und: Ein demokratischer Senator hält aus Protest eine Rekordrede.

Trump will Wahlkreise anpassen

Trump strebt an, die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus zu behalten. Er hofft, dass die neue Wahlkreiskarte in Texas den Republikanern helfen wird. Zudem prüfen Trump-Vertraute offenbar auch Änderungen der Wahlkreisgrenzen in anderen Bundesstaaten wie Missouri.