Gut eine Woche nach den verheerenden Überschwemmungen in Texas in den USA mit mindestens 120 Toten hat US-Präsident Donald Trump das Flutgebiet besucht und sich bestürzt gezeigt. In der Stadt Kerrville im besonders stark betroffenen Verwaltungsbezirk Kerr County sagte er:

Trump: "Welle, vor der die besten Surfer Angst hätten"

Zahlreiche Opfer am Fluss Guadalupe

Zuvor waren der Präsident und die First Lady von Texas' Gouverneur Greg Abbott in der Nähe des texanischen Flusses Guadalupe empfangen worden, wo sie sich zwischen entwurzelten Bäumen und verwüsteten Fahrzeugen ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen konnten.

Nach heftigen Regenfällen war in der Nacht zum Freitag vergangener Woche der Wasserstand des Guadalupe meterhoch angestiegen. In der beliebten Ferienregion hatten am verlängerten Wochenende des US-Nationalfeiertags viele Menschen am Flussufer gecampt. Unter den Opfern sind zahlreiche Kinder, die an Ferienlagern teilnahmen. Sie wurden im Schlaf von den Wassermassen überrascht.