Bislang starben Kayley, Daisy und ein Erwachsener im US-Bundesstaat New Mexico. Seit dem Ausbruch in Texas im Januar zählt die CDC mehr als 1.300 bestätigte Fälle im ganzen Land. Experten warnen, dieser Masernausbruch könnte erst der Anfang sein.

Fehlender Impfschutz begünstigt weltweit Krankheitsausbrüche. WHO und Unicef warnen vor allem in den Krisenregionen vor Rückschritten, nachdem einige Hilfsgelder gekürzt wurden.

USA: Impfquote bei Masern-Mumps-Röteln geht zurück

In den 1960er Jahren wurde in den USA eine Masern-Impfung verfügbar. Davor erkrankten laut CDC jährlich drei bis vier Millionen Menschen im Land, von den bestätigten Fällen starben zwischen 400 und 500 Menschen.

Während CDC und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in jedem Land und jeder Region eine Impfquote von 95 Prozent empfehlen, gehen die Impfungen in den USA zurück. Für Robert H. Shmerling von der medizinischen Fakultät der Harvard Medical School sind die Dimensionen alarmierend:

Gründe für Rückgang bei Impfungen vielfältig

Kennedy gründete impfkritische Organisation

Die Impfskepsis könnte auch er verstärken: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Der ehemalige Anwalt für Umweltrecht schrieb 2021 in einem Vorwort für ein Buch: Masernausbrüche seien erfunden worden, "um Angst zu erzeugen" und "unnötige und riskante Impfstoffe" zu verabreichen, wie unter anderem die US-Zeitschrift "The Atlantic" berichtet.

US-Gesundheitsminister empfahl Lebertran statt Impfung

Als mit der sechsjährigen Kayley im Februar zum ersten Mal seit zehn Jahren ein Kind in den USA an Masern starb, sagte Kennedy, die vermehrten Fälle seien "nicht ungewöhnlich". Später verwies er auf Vitamin A und Lebertran als Heilmittel. Dem widersprach etwa die Biologieprofessorin Kirsten Hokeness von der Bryant University: Die beste Methode sei die Schutzimpfung, um Masern zu vermeiden.

Experte: Ziel sind Angst und Zweifel an Impfung

Mit seinen widersprüchlichen Aussagen versuche Kennedy das Vertrauen in Impfungen zu untergraben, so Jonathan E. Howard, Neurologe und Psychiater am Medical College der New York University dem "Times Radio":