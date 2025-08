Nürnberger Tierpark: Getötete Paviane an Raubtiere verfüttert

Nach der kontroversen Tötung von zwölf Pavianen im Nürnberger Zoo ist es zu Protesten gekommen. Mehrere Aktivisten drangen in den Tiergarten ein, eine Frau klebte sich am Haupteingang fest.

Paviane an Löwen und Tiger verfüttert

Sechs der zwölf aus Platzgründen getöteten Paviane seien an Löwen, Tiger, Mähnenwölfe und Buntmarder verfüttert worden. Von vier Tieren werden die Skelette demnach für ein Museum präpariert, zwei Affen waren bereits bei der Narkose vor der Tötung gestorben. Sie wurden zur Klärung der Todesursache an die Pathologie übergeben und sollen nicht verfüttert werden.

Der Nürnberger Zoo hat zu viele Paviane. Der Tierpark will einen Teil der Affen töten und an Raubtiere verfüttern. Eine Idee, die für Empörung sorgt.

Die Ganzkörperfütterung stelle zudem eine natürliche Beschäftigung für die Raubtiere dar, sie müssten sich ihr Futter erarbeiten. "Die Evolution hat sie extra dafür mit entsprechenden Krallen und Zähnen ausgestattet. Keine Naturdoku über große Raubtiere, in denen sie nicht spektakulär Beute schlagen oder zumindest am Riss fressen."

Kritik von Tierschutzaktivisten - Protestcamp wird aufgebaut

Der Tiergarten hatte in der Vorwoche zwölf Paviane aus Platzgründen getötet. Tierschutzaktivisten kritisierten den Tiergarten daraufhin scharf. Bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ging eine dreistellige Anzahl an Anzeigen wegen der mutmaßlich illegalen Tötung der Tiere ein. Die Behörde prüft den Sachverhalt laut einer Sprecherin.

Die Gruppe "Animal Rebellion" hat am Montag damit begonnen, ein Protestcamp in der Nähe des Tiergartens aufzubauen. Das Camp soll bis zum kommenden Montag bestehen bleiben. Die Gruppe will nach eigenen Angaben unter anderem erreichen, dass keine weiteren Affen getötet werden dürfen. Zudem solle die Zucht eingestellt werden. Der Tiergarten teilte dazu mit: "Jeder Protest, der friedlich bleibt, ist für uns in Ordnung.