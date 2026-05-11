Update am Abend: Rente für Babys und KI für Deutschland

Guten Abend,

die Regierung will schon die Kleinsten an das Thema Altersvorsorge ranführen, physische KI soll auch in Deutschland vorangetrieben werden und in den USA suchen die Demokraten nach ihrem Erfolgsrezept.

Bundestag beschließt Frühstartrente

Das ist passiert: Der Bundestag hat die neue Frühstartrente beschlossen. Kinder ab dem Jahrgang 2020 erhalten monatlich 10 Euro für das Altersvorsorgedepot. Es gilt für Heranwachsende zwischen sechs und 18 Jahren.

Der Bundestag hat die neue Frühstartrente beschlossen. Kinder ab dem Jahrgang 2020 erhalten monatlich 10 Euro für das Altersvorsorgedepot. Es gilt für Heranwachsende zwischen sechs und 18 Jahren. Das ist der Hintergrund: Der Staat zahlt vom sechsten bis zum 18. Geburtstag eines Kindes monatlich zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot ein. Dieser Betrag kann beispielsweise von Eltern oder Großeltern durch freiwillige Einzahlungen von bis zu 6.840 Euro pro Jahr aus eigenen Mitteln ergänzt werden. Das Depot können die Eltern bei einem privaten Anbieter ihrer Wahl eröffnen.

Der Staat zahlt vom sechsten bis zum 18. Geburtstag eines Kindes monatlich zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot ein. Dieser Betrag kann beispielsweise von Eltern oder Großeltern durch freiwillige Einzahlungen von bis zu 6.840 Euro pro Jahr aus eigenen Mitteln ergänzt werden. Das Depot können die Eltern bei einem privaten Anbieter ihrer Wahl eröffnen. Das sagt ZDF-Wirtschaftsredakteurin Valerie Haller: "Die Frühstartrente wird schon auch kontrovers bewertet", so Haller. Ökonomen würden vor einem zu hohen Verwaltungsaufwand und zu hohen Gebühren warnen - grundsätzlich gebe es aber auch Zustimmung zu der Idee. "Die Frühstartrente kann Kinder und Familien früh mit Aktien, dem Kapitalmarkt und privater Altersvorsorge in Kontakt bringen."

heute journal, 15.10.2026, 22:00 Uhr 25.09.2026 | 1:12 min

Bundesregierung plant KI-Partnerschaft mit Nvidia

Das ist passiert: Die Bundesregierung hat nach ZDF-Informationen eine Kooperation mit dem US-Chiphersteller Nvidia eingefädelt, um KI voranzutreiben. Laut "Handelsblatt" wollen ein Dutzend deutsche Firmen mitmachen.

Die Bundesregierung hat nach ZDF-Informationen eine Kooperation mit dem US-Chiphersteller Nvidia eingefädelt, um KI voranzutreiben. Laut "Handelsblatt" wollen ein Dutzend deutsche Firmen mitmachen. Das ist der Hintergrund: Laut der Zeitung geht es bei dem Projekt um den Einsatz "physischer KI". Darunter versteht Nvidia Künstliche Intelligenz, die mit der realen Welt interagiert - also etwa Roboter, autonom fahrende Autos, Technik in automatisierten Industrieanlagen. Ein typisches Beispiel des Konzerns sind humanoide Roboter, die dank Sensoren wie Kameras ihre Umgebung erfassen, mit Hilfe von KI analysieren und auf dieser Basis ihnen zugeteilte Aufgaben erledigen können.

Laut der Zeitung geht es bei dem Projekt um den Einsatz "physischer KI". Darunter versteht Nvidia Künstliche Intelligenz, die mit der realen Welt interagiert - also etwa Roboter, autonom fahrende Autos, Technik in automatisierten Industrieanlagen. Ein typisches Beispiel des Konzerns sind humanoide Roboter, die dank Sensoren wie Kameras ihre Umgebung erfassen, mit Hilfe von KI analysieren und auf dieser Basis ihnen zugeteilte Aufgaben erledigen können. Das sagt Nvidia-Chef Jensen Huang: Huang äußerte sich zum Pakt zunächst nicht, zeigte sich aber am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Schweden überzeugt, dass "jedes Unternehmen eines Tages ein KI-Unternehmen" sein werde. Keine Branche könne sich dem Einfluss von KI entziehen, sagte er.

ZDFheute Xpress, 27.08.2026, 07:24 Uhr 27.08.2026 | 0:24 min

Wie die Demokraten Trump schlagen wollen

Das ist passiert: Abdul El-Sayed hat die demokratische Vorwahl ohne Unterstützung der Parteiführung gewonnen. Seine scharfe Israel-Kritik mobilisiert Teile der jungen Wählerschaft, stößt aber auch auf Widerspruch. Er steht damit für eine Richtungsfrage, die die Demokraten landesweit beschäftigt.

Abdul El-Sayed hat die demokratische Vorwahl ohne Unterstützung der Parteiführung gewonnen. Seine scharfe Israel-Kritik mobilisiert Teile der jungen Wählerschaft, stößt aber auch auf Widerspruch. Er steht damit für eine Richtungsfrage, die die Demokraten landesweit beschäftigt. Das ist der Hintergrund: Nach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2024 sucht die Partei noch immer nach einer überzeugenden Linie. Für die Midterms am 3. November wittern die Demokraten die Chance, die Mehrheit in mindestens einer, womöglich beiden Kammern des Kongresses zurückzugewinnen. Doch ein gemeinsames Erfolgsrezept ist nicht in Sicht.

Nach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2024 sucht die Partei noch immer nach einer überzeugenden Linie. Für die Midterms am 3. November wittern die Demokraten die Chance, die Mehrheit in mindestens einer, womöglich beiden Kammern des Kongresses zurückzugewinnen. Doch ein gemeinsames Erfolgsrezept ist nicht in Sicht. Das sagen ein Experte und ZDF-Korrespondent David Sauer: Der Ökonom Rudi Bachmann von der University of Michigan hält es für entscheidend, die Kandidaten und Programme auf die jeweiligen Regionen zuzuschneiden. Vor den Midterms gehe es um unterschiedliche Wahlen, unterschiedliche Wählerschaften. "Nach den Midterms braucht man einen Prozess, einen Kandidaten, der das zusammenführen kann und in ein Narrativ verbinden kann." Damit stehe die Partei vor einem Dilemma, so ZDF-Korrespondent David Sauer: "Sie muss Wähler zurückgewinnen, die unter hohen Lebenshaltungskosten leiden, zugleich darf sie in Regionen, in denen sozialistische Positionen auf tiefes Misstrauen stoßen, nicht den Anschluss verlieren."

auslandsjournal, 14.10.2026, 22:15 Uhr 14.10.2026 | 7:11 min

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Ratgeber: So gelingt der Herbst-Check fürs E-Bike

Regen, Laub und Kälte stellen besondere Anforderungen an Zweiräder. Das gilt auch für E-Bikes. So machen Sie Reifen, Bremsen, Akku und Licht am Fahrrad fit für Herbst und Winter.

Volle Kanne, 07.10.2026, 09:05 Uhr 07.10.2026 | 4:31 min

Sport

Laut mehrerer Medien haben sich Harry Kane und der FC Bayern auf einen neuen Vertrag geeinigt. Laufzeit: bis 2029. FCB-Sportvorstand Max Eberl dementiert allerdings.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Tesla hat in den USA einen "fliegenden" Sportwagen präsentiert, der dank Raketendüsen kurze Strecken in der Luft zurücklegen kann.

ZDFheute Xpress, 16.10.2026, 09:40 Uhr 16.10.2026 | 0:39 min

Ein Lichtblick

In diesem Gelsenkirchener Büdchen sieht auf den ersten Blick alles ganz gewöhnlich aus. Hinter dem Tresen steht aber keine typische Kiosk-Verkäuferin, sondern Birgit Baier. Sie ist Nonne bei den Don Bosco Schwestern. Für sie sei das Arbeiten in der Trinkhalle eine Art Gottesdienst, sagt Baier. "Gottesdienst ist für mich Dienst am Menschen auch. Und Dienst heißt auch Service. Und ich meine, hier ist es ein Service besonderer Art."

ZDFheute Xpress, 16.10.2026, 12:17 Uhr 16.10.2026 | 0:53 min

Streaming-Tipp für den Abend

Herzrasen unterhalb des Gipfels, ein Motorradunfall oder schwere Verletzungen auf der Skipiste: Sekunden können hier über Leben und Tod entscheiden. Im Einsatz mit den Rettungskräften der Flugrettung. Die zweite Staffel von "Rettung in den Alpen". (Vier Folgen à 20 bis 30 Minuten)

Rettung in den Alpen, 16.10.2026, 07:56 Uhr 16.10.2026 | 25:27 min

Rezept des Tages: Griechische Keksklassiker Ladokouloura

Volle Kanne, 16.10.2026, 09:05 Uhr 16.10.2026 | 7:18 min

Nadia Challah serviert Ladokouloura, traditionelle griechische Ölkringel. Sie werden mit Olivenöl gebacken, sind vegan, lange haltbar und schmecken zu Kaffee, Tee oder als kleines Frühstück.

Hier finden Sie das Rezept "Ladokouloura: Griechische Keksklassiker" als Download.

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