Bundesregierung plant offenbar KI-Partnerschaft mit Nvidia

Die Bundesregierung hat einem Bericht zufolge eine Kooperation mit dem US-Chiphersteller Nvidia eingefädelt, um KI voranzutreiben. Ein Dutzend deutsche Firmen wollen mitmachen.

Kommt laut Nvidia kommende Woche nach Berlin: Konzernchef Jensen Huang (Archivbild) Quelle: PHILIP FONG /AFP

Nach einem Bericht des "Handelsblatts" will die Bundesregierung eine Partnerschaft mit dem US-Chipkonzern Nvidia schließen, um der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Industrie zum Durchbruch zu verhelfen.

Kooperation soll am Montag verkündet werden

Bundeskanzler Friedrich Merz und Nvidia-Chef Jensen Huang planten, die Kooperation am kommenden Montag auf dem Investitionsgipfel "Invest in Germany" in Berlin zu verkünden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungs- und Branchenkreise.

Der Bund sei bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag in das Projekt zu investieren. Die Zeitung zitierte aus Regierungskreisen, dass das Geld dafür aus Mitteln kommen könne, die für die Hightech-Agenda des Bundes reserviert sind.

Die Bundesregierung war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Nvidia bestätigte, dass Huang sich in der kommenden Woche in Berlin aufhalten werde.

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Etwa ein Dutzend deutsche Firmen wollen sich beteiligen

Mit der Initiative solle das Fundament für den Einsatz von sogenannter physischer KI gelegt werden, die beispielsweise für das Training von Robotern und autonomen Fahrzeugen benötigt werde, hieß es in dem Bericht weiter.

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Die staatliche "Anschubfinanzierung" solle unter anderem dazu dienen, Rechenkapazitäten auf einer KI-Cloud der Deutschen Telekom zu mieten. Nvidia wolle sich mit der Entsendung von Ingenieuren und der Lieferung von Chips an dem Vorhaben beteiligen.

An dem Projekt wollen sich dem "Handelsblatt" zufolge etwa ein Dutzend deutsche Unternehmen beteiligen, darunter Siemens, die Volkswagen-Tochter Audi und die KI-Firma Black Forest Labs.

Quelle: Reuters