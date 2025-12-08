Update am Abend: Eine Sicherheitsstrategie verunsichert Europa

Guten Abend,

die Europäer ringen mal wieder um die richtige Antwort auf die Politik von Donald Trump und seiner Regierung. Dieses Mal schreckt sie die schon am Freitag veröffentlichte neue Sicherheitsstrategie auf, in der die US-Regierung die EU-Staaten scharf attackiert und unverhohlen Sympathie für rechtsgerichtete Parteien in Europa zeigt. In dem Papier ist unter anderem von einer "Zensur der freien Meinungsäußerung" und "Unterdrückung der politischen Opposition" die Rede.

Das ZDF-Morgenmagazin fasst die wichtigsten Inhalte der neuen US-Sicherheitsstrategie zusammen.

Mindestens besorgt, zum Teil auch empört fielen die Reaktionen aus. "Die teils kritischen Töne gegen die EU weisen wir zurück", sagte am Montag in Berlin Vizeregierungssprecher Sebastian Hille. EU-Ratspräsident António Costa warnte:

Verbündete drohen einander nicht mit Einmischung in ihr politisches Leben und ihre innenpolitischen Entscheidungen. „ António Costa, EU-Ratspräsident

Klare Worte fand auch der Migrationsforscher Gerald Knaus im ZDF Morgenmagazin: "Offensichtlich hat Amerika mehr Respekt vor autokratischen Regierungen, da redet man nicht über Einmischung, als vor seinen bislang europäischen Partnern." Das Papier stamme von einer Regierung, die "Widerstand in europäischen Demokratien fördern" wolle - im Grunde genommen im Namen einer "identitären Ideologie".

Ab 19:30 Uhr analysiert ZDFheute live, was die neue Sicherheitsstrategie der USA bedeutet und wie Europa darauf reagieren könnte.

Außenminister Wadephul auf heikler Mission in China

Um die passenden Worte gegenüber einem anderen, nicht immer einfachen Partner mühte sich Außenminister Johann Wadephul (CDU): Bei einem Besuch in Peking ging es um Handelsfragen, aber auch um den Ukraine-Krieg. Im ZDF-Morgenmagazin forderte er China auf, mehr Druck auf Russland auszuüben:

Wir erwarten von China ein deutlicheres Eintreten gegenüber Russland. „ Johann Wadephul, Außenminister

Wadephuls China-Reise war ursprünglich bereits für Ende Oktober geplant gewesen. Doch wegen Unstimmigkeiten mit Peking war sie kurzfristig verschoben worden.

Trumps Politik und die neue Sicherheitsstrategie verfolgten den Außenminister bis nach Peking. Er wies die Kritik zwar zurück, blieb aber auch ganz Diplomat: "Darüber werden wir sicherlich auch mit unseren Freunden in den Vereinigten Staaten kritisch diskutieren. Das gehört zu einem freundschaftlichen Verhältnis dazu." Es ist eben ein stetes Ringen um die passenden Worte.

Musik-Charts des Jahres

Taylor Swift steht mal wieder ganz oben. Die US-Sängerin führte 2025 mit ihrem Album "The Life of a Showgirl" die deutschen Charts an. Es verkaufte sich bereits mehr als 225.000 Mal.

Bei den Singles war das Rennen knapp. In einem Dreikampf um die Spitzenpositionen setzte sich der bayerische Liedermacher Oimara mit "Wackelkontakt" gegen Rosé & Bruno Mars ("APT.") und Zartmann ("Tau mich auf") durch.

Sportlich in den Abend

Bei der Handball-WM läuft es für die deutschen Frauen bisher sehr gut. Erstmals seit 2007 kann das Team wieder in ein WM-Halbfinale einziehen. Gegen Südamerika-Meister Brasilien ist die DHB-Auswahl am Dienstag klar favorisiert. Das ZDF überträgt ab 17:05 Uhr live.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Die Familie bleibt der wichtigste Ort für die Erziehung von Kindern. „ Giorgia Meloni, Italiens Ministerpräsidentin Meloni

An italienischen Schulen gibt es keinen verpflichtenden Sexualkundeunterricht. Die rechtskonservative Regierung von Giorgia Meloni findet: Das soll auch so bleiben. Meine Kolleginnen Valerie Braig und Luise Greve erklären die Hintergründe:

Streaming-Tipp für den Feierabend

Erdbeben und Naturkatastrophen, Probleme in der Raumfahrt oder wachsende Wissenschaftsfeindlichkeit: 2025 stellte die Forschung vor große Herausforderungen. Antworten gibt Harald Lesch in seinem persönlichen Terra X-Jahresrückblick:

