Update am Morgen: ESC startet - wird es wirklich um Musik gehen?

ESC startet - wird es wirklich um Musik gehen?

Guten Morgen,

wenn am Abend der ESC in Wien mit dem ersten Halbfinale startet, könnten die Zuschauer bereits den Siegertitel gehört haben. Linda Lampenius und Pete Parkkonen singen mit "Liekinheitin" ("Flammenwerfer") einen Song komplett auf Finnisch und spielen Geige dazu, sogar live. Finnland liegt in den Wetten im Moment auf Platz 1, wobei mein persönlicher Lieblingssong aus Kroatien kommt.

Die Band Lelek besteht aus fünf Frauen, die slawischen Ethno-Pop singen. So etwas hört man eben auch nur beim ESC:

Dok pališ svijeću pitaj svoju baku. (deutsch: Während du eine Kerze anzündest, frag deine Großmutter.) „ Aus dem kroatischen ESC-Song "Andromeda"

Stark in diesem Jahr auch Israel - heute Abend Startnummer 11. Noam Bettan singt mit "Michelle" einen makellosen Pop-Song. Sein Auftritt dürfte von Protesten begleitet werden. Die Frage, ob Israel wegen seines Vorgehens in Gaza vom ESC ausgeschlossen werden soll - wie 2022 Russland - stürzt den Wettbewerb in eine der tiefsten Krisen seit seinem Bestehen.

Länder wie die Niederlande oder Spanien boykottieren den ESC in diesem Jahr. Sogar Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich eingeschaltet und für die Teilnahme Israels plädiert. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte sich auf EU-Ebene aktiv politisch dafür eingesetzt, sagt er ZDFheute:

Ich habe sehr dafür geworben, dass wir den ESC offenhalten, dass Israel singen darf. „ Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer begrüßt, dass Israel beim Eurovision Song Contest in Wien auftreten darf. 12.05.2026 | 1:08 min

Auch Deutschland wird am Abend auftreten, vertreten von Sarah Engels, einst Zweitplatzierte bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Ihr Song "Fire" erinnert allerdings sehr an frühere ESC-Titel, in den Wetten liegt sie weit hinten.

Über dieses Thema berichtete "hallo Deutschland" am 11.05.2026 um 15:45 Uhr. 11.05.2026 | 0:51 min

Engels muss sich heute Abend nicht für das Finale am Samstagabend qualifizieren. Als eines der vier großen Länder ist Deutschland automatisch für das Finale qualifiziert.

Herzliche Grüße aus Wien,

Dominik Rzepka, ZDFheute-Reporter beim ESC

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russischer Luftangriff nach Ende der Waffenruhe: Nach dem Auslaufen einer dreitägigen Waffenruhe haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt am frühen Morgen einen russischen Luftangriff gemeldet. "Derzeit befinden sich feindliche Drohnen über Kiew", schrieb der Leiter der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, im Onlinedienst Telegram. Er rief die Bewohner auf, bis auf Weiteres Schutz zu suchen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Deutscher Ärztetag beginnt / BKA zur Cyberkriminalität / Erstes Halbfinale des ESC 11.05.2026 | 0:50 min

Deutscher Ärztetag startet: In Hannover treffen sich ab heute Deutschlands Ärztinnen und Ärzte. Auf dem 130. Deutschen Ärztetag wird über notwendige Reformen im deutschen Gesundheitswesen diskutiert. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Suchtprävention. Zur Eröffnung wird auch Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) erwartet.

Neues Lagebild zur Cyberkriminalität: Das Bundeskriminalamt stellt heute sein sogenanntes Lagebild zum Thema Cyberkriminalität vor. Die digitale Vernetzung bietet Kriminellen viele Angriffsflächen für Cyberattacken, Datendiebstahl und Erpressung. Gerade einmal ein Drittel aller Fälle kann aufgeklärt werden.

Filmfestival in Cannes startet: Im südfranzösischen Cannes beginnt heute das internationale Filmfestival. In diesem Jahr treten 22 Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme an, darunter drei deutschsprachige Streifen. Die Schauspielerin Sandra Hüller verkörpert in einem Schwarz-Weiß-Film eine Tochter des Schriftstellers Thomas Mann.

Sport

Im Jahr, in dem die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika stattfindet, sind die Blicke stärker denn je auf den US-Sport gerichtet. College-Sport, Super Bowl, geschlossene Ligen, Salary Cap - das System unterscheidet sich stark vom europäischen. Auch der aus Europa importierte Fußball ist anders organisiert.

Über dieses Thema berichtete das ZDF heute um 06:00 Uhr. 12.05.2026 | 0:58 min

Zahl des Tages

6.011.267 - so viele Menschen waren in Deutschland zum Jahresende 2025 pflegebedürftig. Gewerkschaften und Verbände warnen zum Internationalen Tag der Pflege eindringlich vor Kürzungen zulasten von Pflegebedürftigen und Pflegepersonal. Teilnehmer der heutigen "Walk Of Care"-Demonstration in Berlin fordern unter anderem die Verankerung der Pflege im Grundgesetz.

Über geplante Reformen in der Pflegeversicherung berichtete das heute journal am 09.05.2026 ab 21:45 Uhr.

Gesagt

Ich kann kaum was machen, ich kann nicht stehen, ich kann kaum schlucken, ich kann mich nicht mal alleine waschen. „ Johanna Renz, ME/CFS-Erkrankte

Johanna Renz ist 19 Jahre alt und leidet an ME/CFS. Von der neuroimmunologischen Krankheit waren im Jahr 2025 mehr als 650.000 Menschen betroffen. Heute ist internationaler ME/CFS-Tag - Erkrankte und Angehörige hoffen auf mehr Aufmerksamkeit und bessere Versorgung.

Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten am 09.05.2026 ab 19 Uhr. 09.05.2026 | 1:41 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 12.05.2026 | 2:25 min

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So wird das Wetter heute

Heute wird die Sonne nur selten zu sehen sein. Vor allem in der Mitte und im Südosten wird es immer wieder Schauer und Gewitter geben. Bei starken Westwind werden 8 bis 15 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter und Torben Heine.