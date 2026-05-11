Update am Abend: Drohnenalarm, Rechtsextreme und etwas Abkühlung

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eine Drohne mit Sprengvorrichtung hat am Flughafen Leipzig/Halle für Alarm gesorgt. Im Prozess gegen Mitglieder der rechtsextremen "Letzte Verteidigungswelle" sind die Urteile gefallen. Und das Wetter? Könnte endlich Abkühlung bringen.

Drohnen-Zwischenfall am Leipziger Flughafen

Das ist passiert: Am Flughafen in Leipzig ist eine mit Sprengstoff präparierte Drohne sichergestellt worden. Sie wurde nahe eines ukrainischen Flugzeugs gefunden. Weil Flugzeuge wegen des Fundes nicht in Leipzig landen konnten, drehte außerdem eine DHL-Frachtmaschine ab und stieß dabei mit einem weiteren, bislang unbekannten Objekt zusammen. Die Maschine flog dann aber sicher nach Hannover.

Am Flughafen in Leipzig ist eine mit Sprengstoff präparierte Drohne sichergestellt worden. Sie wurde nahe eines ukrainischen Flugzeugs gefunden. Weil Flugzeuge wegen des Fundes nicht in Leipzig landen konnten, drehte außerdem eine DHL-Frachtmaschine ab und stieß dabei mit einem weiteren, bislang unbekannten Objekt zusammen. Die Maschine flog dann aber sicher nach Hannover. Das ist der Hintergrund: Die Drohne wurde offenbar kurz vor Mitternacht auf dem Vorfeld des Flughafens entdeckt. Es habe sich um eine "Drohne mit einer unbekannten Sprengvorrichtung" gehandelt, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Das Fluggerät sei nach dem Fund mit einem Sprengstoffroboter untersucht worden, der Zünder sei entfernt worden.

Die Drohne wurde offenbar kurz vor Mitternacht auf dem Vorfeld des Flughafens entdeckt. Es habe sich um eine "Drohne mit einer unbekannten Sprengvorrichtung" gehandelt, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Das Fluggerät sei nach dem Fund mit einem Sprengstoffroboter untersucht worden, der Zünder sei entfernt worden. Das sagt ein Drohnenexperte: In Bezug auf die Abwehr von Drohnen gebe es ein Sicherheitsproblem, sagt Drohnenexperte Christian Kaiser. Zunächst müsse man wissen, dass eine Drohne unterwegs ist, und feststellen, ob sie potenziell gefährlich sei. Davon hänge ab, wie die Behörden reagierten. Und dann sei der Spielraum für ein Eingreifen sehr begrenzt. Die Abwehrmöglichkeiten liefen "der Technik hinterher", sagt Kaiser. Einen hundertprozentigen Schutz gebe es nicht. Es müsse sehr viel Geld investiert werden, um Flughäfen schon in einem größeren Radius vor dem eigentlichen Gelände zu überwachen.

ZDFheute live, 05.08.2026, 15:00 Uhr 05.08.2026 | 18:47 min

Haftstrafen für Rechtsextreme

Das ist passiert: Im Prozess gegen die rechtsextreme "Letzte Verteidigungswelle" sind acht junge Männer zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie wurden neben Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung unter anderem wegen versuchten Mordes, Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Im Prozess gegen die rechtsextreme "Letzte Verteidigungswelle" sind acht junge Männer zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie wurden neben Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung unter anderem wegen versuchten Mordes, Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das ist der Hintergrund: Die rechtsextreme Terrorgruppe hatte Spreng- und Brandanschläge auf Geflüchtete und Linke geplant und bereits erste Taten in Brandenburg und Thüringen verübt. Die Angeklagten waren zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt, sie wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Die rechtsextreme Terrorgruppe hatte Spreng- und Brandanschläge auf Geflüchtete und Linke geplant und bereits erste Taten in Brandenburg und Thüringen verübt. Die Angeklagten waren zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt, sie wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das sagt unsere Expertin: "Ermittler beobachten schon seit Längerem, dass die Gewaltbereitschaft unter rechtsextremen Jugendlichen zunimmt", sagt Charlotte Greipl, Redakteurin in der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. Für das Jahr 2025 verzeichne das Bundesinnenministerium vorläufig 3.543 rechte Straftaten von Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren. Zwei Jahre zuvor waren es noch 1.785. Und auch wenn die Mitglieder der "Letzten Verteidigungswelle" nun verurteilt seien: Gruppen wie "Deutsche Jugend Voran" oder "Jung und Stark" rekrutierten ebenfalls junge Mitglieder aus dem rechtsextremen Milieu. "Für die Ermittler geht die Arbeit weiter", sagt Greipl.

ZDF heute in Deutschland, 05.08.2026, 14:00 Uhr 05.08.2026 | 1:42 min

Erst Gewitter, dann Abkühlung in Sicht

Das ist passiert: Wieder liegt ein extrem heißer Tag mit amtlicher Hitzewarnung für weite Teile des Landes hinter uns. Mit der schwülwarmen Luft ist zugleich die Gewittergefahr gestiegen, die sich ab dem Nachmittag entladen soll. In den Alpen können die in der Nacht auch mal heftiger ausfallen. Im Südosten sollen laut DWD besonders durch Starkregen örtlich Unwetter möglich sein.

Wieder liegt ein extrem heißer Tag mit amtlicher Hitzewarnung für weite Teile des Landes hinter uns. Mit der schwülwarmen Luft ist zugleich die Gewittergefahr gestiegen, die sich ab dem Nachmittag entladen soll. In den Alpen können die in der Nacht auch mal heftiger ausfallen. Im Südosten sollen laut DWD besonders durch Starkregen örtlich Unwetter möglich sein. Und dann? Ab morgen dürfte sich eine deutliche Entspannung in weiten Landesteilen abzeichnen. Die heiße Luft werde dann zunehmend in den Südosten verdrängt, wohin sich in der Folge auch die Gewitteraktivität verlagere, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Temperaturen von mehr als 30 Grad werden dann laut DWD trotz sonnigem Wetter landesweit nur noch selten erreicht.

Ab morgen dürfte sich eine deutliche Entspannung in weiten Landesteilen abzeichnen. Die heiße Luft werde dann zunehmend in den Südosten verdrängt, wohin sich in der Folge auch die Gewitteraktivität verlagere, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Temperaturen von mehr als 30 Grad werden dann laut DWD trotz sonnigem Wetter landesweit nur noch selten erreicht. Das sagt unsere Wetterexpertin: "Schon heute Nacht macht sich die Kaltfront von Tief Justine bemerkbar", sagt ZDF-Meteorologin Katja Horneffer. Es sei längst nicht mehr so drückend schwül, und eine Tropennacht werde es nur noch ganz im Südosten geben. Sonst sänken die Temperaturen überall unter 20 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Grafik des Tages

Die Zahl der BAföG-Empfangenden ist im vergangenen Jahr wieder gesunken. Im Durchschnitt erhielten Studierende 2025 monatlich 682 Euro, das waren 25 Euro mehr als im Vorjahr. Schülerinnen und Schüler bekamen durchschnittlich 552 Euro, das waren 13 Euro mehr. Die Höhe des Betrags hängt unter anderem vom Einkommen der Eltern ab.

Ratgeber: Was Eltern jetzt zur Ganztagsbetreuung wissen sollten

Seit Monatsbeginn haben Erstklässler Anspruch darauf, ganztägig betreut zu werden. Welche Herausforderungen sich nun ergeben, wo Probleme drohen und was Eltern beachten sollten.

ZDF Volle Kanne, 23.07.2026, 09:05 Uhr 23.07.2026 | 0:56 min

Der sportliche Tag

Wellbrock holt zweite Goldmedaille im Freiwasserschwimmen: Zweites Rennen, zweites Gold für Florian Wellbrock. Nach dem EM-Sieg über die zehn Kilometer triumphiert der Freiwasserschwimmer auch über die fünf Kilometer.

ZDF Sportstudio, 05.08.2026, 12:20 Uhr 05.08.2026 | 9:43 min

Wasserspringerin Michelle Heimberg hat bei der EM in Paris Silber geholt. Nach dem Erfolg ist die Schweizerin mit einer herzzerreißenden Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen:

ZDF Sportstudio, 05.08.2026, 15:50 Uhr 05.08.2026 | 0:38 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Zwangsheirat gilt als Menschenrechtsverletzung, doch ist auch in Deutschland für viele junge Frauen Realität. Die Stadt Berlin versucht, Schulen für das Problem zu sensibilisieren.

ZDF heute journal, 03.08.2026, 21:45 Uhr 03.08.2026 | 3:24 min

Ein Lichtblick

Baby Theo kämpfte schon im Bauch seiner Mutter mit einer seltenen Fehlbildung. In einer bahnbrechenden Operation wurde sein Darm noch in der Gebärmutter zurückverlegt.

ZDFheute, 05.08.2026, 13:03 Uhr 05.08.2026 | 1:05 min

Streaming-Tipp für den Abend

Er ist einer der derzeit gefragtesten Stars am Hollywood-Himmel: Timothée Chalamet. Doch wie begann seine Karriere und wie ist ihm der große Durchbruch gelungen? In der Reihe "The true story of..." zeichnet ZDFinfo das Bild des 30-Jährigen, der die Filmwelt wie wenige andere Schauspieler seiner Generation prägt (ZDFinfo, Doku, 43 Minuten).

ZDFinfo, 05.08.2026, 11:45 Uhr 05.09.2026 | 42:49 min

Rezept des Tages: Spitzkohl mit "Café de Paris"-Kruste

ZDF, Volle Kanne. 05.08.2026, 09:05 Uhr 05.08.2026 | 5:39 min

Kennen Sie "Café de Paris"-Butter? Die komplexe und würzige Kräuterbutter wurde in den 30er-Jahren erfunden. Mit ihr setzt Mario Kotaska einen wunderbaren Kontrapunkt zum cremigen Spitzkohl. Hier gibt es den Download zum Rezept.

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