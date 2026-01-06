Update am Morgen: Die FDP und ihr "ausgeprägtes Existenzproblem"

Guten Morgen,

kann es sein, dass die FDP Geschichte ist? Dass sich die Partei nach den desaströsen 4,3 Prozent bei der vergangenen Bundestagswahl nicht wieder berappeln wird? Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die FDP unter drei Prozent. "Nicht mehr seriös ausweisbar", nennt das Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen.

Dabei hat die Partei eigentlich das Potenzial, wieder über fünf Prozent zu landen. Rein theoretisch könne sich aktuell rund jeder Fünfte grundsätzlich vorstellen, auch einmal die FDP zu wählen, so Jung. Allerdings brauche es dafür Personen, ein zielgruppengerechtes Programm und ein "Gebrauchtwerden" als Koalitionspartner.

Bei all diesen Punkten sieht es aktuell für die FDP sehr schlecht aus, ohne dass dabei eine Besserung in Sicht wäre. „ Matthias Jung, Forschungsgruppe Wahlen

Am heutigen Dreikönigstag kommt die FDP in Stuttgart zusammen. Parteichef Christian Dürr wird erklären müssen, wie er sich das Comeback der FDP vorstellt. Will man enttäuschte Unionswähler ansprechen? Oder der AfD Konkurrenz machen?

So manche Äußerungen von FDP-Politiker Wolfgang Kubicki oder FDP-Politikerin Linda Teuteberg, die Migration auch als Gefahr bezeichnet hat, zeigen, dass es diese Überlegungen in der Partei durchaus gibt. Die FDP als Alternative zur AfD?

FDP in der Krise: Wie sich die Partei neu erfinden will

Wie auch immer Dürr die FDP positionieren wird. Ein Comeback der Partei ist im Moment nicht in Sicht, sagt Matthias Jung. Ihr größtes Problem sei, dass viele liberale politische Positionen inzwischen auch bei anderen Parteien zu finden seien, von den Grünen bis zur CDU. Der Markenkern fehlt. Zwar müsse man mit absoluten Aussagen zur Zukunft der Partei vorsichtig sein. Aber:

Die FDP hat schon ein ausgeprägtes Existenzproblem. „ Matthias Jung, Forschungsgruppe Wahlen

Ukraine-Gespräche in Paris

Die Unterstützer der Ukraine wollen heute in Paris über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens beraten. Zu dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen werden Vertreter aus 35 Ländern erwartet, darunter 27 Staats- und Regierungschefs. Aus Deutschland reist Bundeskanzler Friedrich Merz an.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

CSU startet Winterklausur in Seeon: Mit Parteichef Markus Söder auf Krücken beginnen die CSU-Bundestagsabgeordneten ihre traditionelle Winterklausur im Kloster Seeon. Ein bekannt gewordenes Positionspapier fordert unter anderem den Wiedereinstieg in die Kernenergie, härtere Abschieberegeln, Steuersenkungen sowie mehr Videoüberwachung.

Ausführlich informiert

Zahl des Tages

55.000. So viele Fluggäste hat die Deutsche Luft Hansa AG in ihrem ersten Betriebsjahr vor 100 Jahren befördert. Die am 6. Januar 1926 in Berlin gegründete Fluggesellschaft eröffnete am 6. April 1926 ihren Linienflugverkehr vom Flughafen Berlin-Tempelhof über Halle-Erfurt-Stuttgart nach Zürich. Geflogen wurde damals mit einem Fokker-Grulich Hochdecker.

Gesagt

Kommt alle, es wird wild. „ Donald Trump am 6. Januar 2021

Vor fünf Jahren erstürmten Trump-Anhänger den US-Kongress: Mehrere hundert Anhänger des abgewählten US-Präsidenten drangen weitgehend ohne Gegenwehr in das Kapitol in Washington ein. Sie wollten die Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden verhindern. Bei den Krawallen kamen fünf Menschen ums Leben. Donald Trump hatte die Demonstranten auf Twitter (heute X) zu den Protesten in Washington ermutigt.

Weitere Schlagzeilen

So wird das Wetter heute

Am Dienstag entwickeln sich in Küstennähe einige Schneeschauer. Sonst zeigt sich auch mal die Sonne, vor allem Richtung Alpen. Regional bleibt es aber auch dauergrau und örtlich kann es etwas Schneegriesel geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 6 und plus 2 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

