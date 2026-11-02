Update am Morgen: KI wird Chefsache und "Gen Z regelt"?

KI wird Chefsache und: Was bleibt von "Gen Z regelt"?

Guten Morgen,

es ist jetzt ein Mega-Thema. Lange war es das nicht. Zu lange? Die Künstliche Intelligenz. Heute der Digitalgipfel. Nicht nur mit dem zuständigen Minister Karsten Wildberger (CDU) - der Kanzler selbst wird teilnehmen. Digitalisierung also jetzt Chefsache. Und immer mehr Milliarden fließen. Die Regierung hat offenbar den Aufholbedarf entdeckt. Aber kommt diese Erkenntnis noch rechtzeitig?

Am Wochenende hat die Berliner Linke auf ihrem Parteitag Ja gesagt. Ja zu Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD. Und das mit großer Mehrheit. Heute also die erste Verhandlungsrunde. Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hatte im "Spiegel" Angst vor Terrorsympathisanten offenbart. Auf dem Parteitag spricht sie von einer "unzulässigen Veröffentlichung". Wird Elif Eralp nun die erste Regierende Bürgermeisterin aus den Reihen der Linken? Sie sei selbstverständlich gegen jede Form von Antisemitismus. Gilt das selbstverständlich für alle in ihrer Partei?

"Bildung statt Bomben" und "Nein zur Wehrpflicht" stand auf den Transparenten bei den Schülerprotesten vom Wochenende. Was friedlich in vielen deutschen Städten begann, endete vielerorts mit Ausschreitungen. Wer ist verantwortlich? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zog am Sonntag im ZDF seine Schlüsse. Friedliche Proteste seien gekapert worden von gewaltbereiten linken Gruppen und migrantischen Chaoten. Die Hinweise aus dem Lagezentrum seien eindeutig.

Die Spurensuche geht weiter. Auch die politische Debatte. Und was bleibt von den friedlichen Schülerprotesten?

Digitalgipfel, Koalitionsverhandlungen in Berlin und die Schülerproteste - der Montag startet mit vielen Themen. Kommen Sie gut in und durch die Woche.

Britta Spiekermann, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

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Ausführlich informiert

Plünderungen, eingeschlagene Schaufenster und brennende Barrikaden: In Frankfurt am Main haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zahlreiche Personen in der Innenstadt randaliert. Laut Hessens Innenminister Poseck wurden 17 Geschäfte beschädigt und mehrere Polizisten verletzt. Bis zu 1.300 Einsatzkräfte waren in Frankfurt vor Ort, 54 Personen wurden festgenommen. Auch in Köln und anderen Städten gab es Ausschreitungen. ZDFheute live ordnet ein.

01.11.2026 | 78:26 min

Was heute noch wichtig ist

Prozessauftakt nach tödlicher Amokfahrt in Leipzig: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-jährigen Tatverdächtigen zweifachen Mord und versuchten Mord in 85 Fällen vor.

Eröffnung der Jüdischen Akademie in Frankfurt: Unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist beim Festakt vor Ort. Die Akademie will als Ort jüdischen Denkens den wissenschaftlichen, philosophischen und kulturellen Austausch fördern.

Was am Montag wichtig wird: Der Ausblick im heute journal update. 31.10.2026 | 1:18 min

Das ist in der Ukraine passiert

Selenskyj zu Treffen mit Putin in der Türkei bereit: Das erklärte der ukrainische Präsident in einem Interview des Senders CNN Türk am Sonntag. Er hatte tags zuvor mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über eine mögliche Vermittlung der Türkei im Ukraine-Konflikt gesprochen.

Ukraine knüpft Angriffsstopp auf Raffinerien an Bedingungen: "Wenn ihr wollt, dass wir keine russischen Raffinerien mehr angreifen, dann darf Russland auch unser Energiesystem nicht mehr angreifen", sagte Selenskyj am Sonntag dem US-Sender Fox News. "Eine andere Möglichkeit wäre: Gebt uns Patriot-Raketen."

Ukraine und Russland melden Hackerangriffe auf Notfall-Apps: Die offiziellen Warn-Apps in der Ukraine und Russland sind nach Behördenangaben gehackt worden. In Kiew wurde fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung gewarnt.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Sieg im DFB-Pokal, Sieg in der Bundesliga: Nach dem Erfolg am Dienstag hat Eintracht Frankfurt den Hamburger SV auch in der letzten Sonntagspartie des 8. Spieltags mit 3:1 geschlagen. Garniert wurde der verdiente Erfolg vom Bundesliga-Debüt des Youngsters Niko Ilicevic, der damit einen Rekord einstellte. Alle Höhepunkte der Partie können Sie sich hier anschauen:

Bundesliga-Highlights im ZDF, 02.11.2026, 0 Uhr 02.11.2026 | 9:48 min

Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga:

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Das sollten Sie sich mal anschauen

Zu ihrer diesjährigen Halloween-Party am Wochenende verkleidete sich Heidi Klum als Grusel-Hand. Ihr Kostüm habe viele Helfer benötigt und sei eine Nachbildung ihrer eigenen linken Hand, sagte Klum.

01.11.2026 | 0:54 min

Mehr dazu, inklusive einer Bildergalerie von der Halloween-Party mit weiteren kreativen Kostümen, finden Sie hier: Heidi Klum verkleidet sich als riesige Grusel-Hand

Zahl des Tages

Heute vor 50 Jahren wurde Jimmy Carter zum 39. US-Präsidenten gewählt. Der Demokrat aus Georgia gewann gegen den republikanischen Amtsinhaber Gerald Ford. Im Dezember 2024 starb Carter im Alter von 100 Jahren.

heute, 30.12.2024, ab 12 Uhr 30.12.2024 | 1:33 min

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 02.11.2026 | 2:16 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag wird es in einem Streifen von der Ostsee bis zum Niederrhein immer wieder mal regnen. Nördlich und südlich davon ist es teils freundlich, teils bewölkt und meist trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 4 bis 13 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion