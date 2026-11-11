Update am Morgen: Digitale Fairness und Ukraine-Verhandlungen

Guten Morgen,

wie schnell und einfach ist online ein Abo abgeschlossen, ob fürs Fitnessstudio oder den Streamingdienst. Und wie mühsam kann es dann sein, den Vertrag wieder aufzulösen. Oft verstecken sich Kündigungsmöglichkeiten im Kleingedruckten oder in endlosen Untermenüs. Das soll sich mit dem Digital Fairness Act (DFA) ändern, den die EU-Kommission heute Mittag vorstellt.

Der Gesetzentwurf will für deutlich mehr Verbraucherschutz sorgen und bestehende Schutzlücken schließen. Gerade Eltern, die sich um die algorithmisch-emotionale Ausbeutung ihrer Kinder sorgen (und welche tun das nicht?), dürften die Brüsseler Initiative begrüßen. Denn mit dem DFA sollen auch strengere Vorschriften für süchtig machende Apps einhergehen. Wird dem Infinite Scroll, dem endlosen Abspielen immer neuer Videos, bald der Stecker gezogen? Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein.

Fast zu schön, um wahr zu sein, klingt auch die Aussicht auf Fortschritte bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi. Zum ersten Mal seit acht Monaten sprechen Vertreter der Ukraine und Russlands unter US-Vermittlung wieder direkt miteinander. Heute beginnt die zweite Gesprächsrunde, aber schon die erste hat gezeigt: Trumps vollmundige Ankündigung eines "großen Abkommens", von dem alle "begeistert" sein würden, entspringt eher dem Wunschdenken des US-Präsidenten als nüchterner Realität.

Moskau beharrt weiter auf Maximalpositionen und will in den Emiraten über eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa verhandeln, übrigens ausdrücklich ohne europäische Beteiligung. Die Ukraine dagegen fordert zunächst eine Waffenruhe. Wie sehr die Menschen dort die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende verloren haben und trotzdem - oder gerade deshalb - durchhalten, zeigt eine Reportage aus der Donbass-Stadt Isjum, heute Abend im auslandsjournal.

Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag!

Andreas Klinner, Moderator und Chef vom Dienst von heute in Europa

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Ausführlich informiert

Friedensgespräche in Abu Dhabi: Was von den Verhandlungen zu erwarten ist. ZDFheute live analysiert:

ZDFheute live, 10.11.2026, 19:30 Uhr 10.11.2026 | 38:02 min

Was heute noch wichtig ist

Bundesregierung stellt Integrationsbericht vor // EU stellt Entwurf für Digital Fairness Act vor // "Fünfte Jahreszeit" beginnt 11.11.2026 | 0:58 min

Wirtschaftsweise legen Jahresgutachten vor: Die "Wirtschaftsweisen" legen am frühen Nachmittag ihr Jahresgutachten vor. Zuvor wird es an Bundeskanzler Merz übergeben. Erwartet wird, dass auch der Sachverständigenrat seine Wachstumsaussichten für dieses und das kommende Jahr deutlich erhöht. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent.

Dutzende Staats- und Regierungschefs auf Klimakonferenz: Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei werden Dutzende Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet. Eröffnet wird das Treffen mit Reden des UN-Generalsekretärs António Guterres und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Vorstellung des Integrationsberichts: Staatsministerin Natalie Pawlik, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, und Frank Kalter, Direktor des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM), stellen den 15. Integrationsbericht vor.

Sportlich in den Tag

Ein Mittelstürmer muss mehr leisten, als nur Tore zu schießen. Rückkehrer Niclas Füllkrug erklärt, wie er der DFB-Elf helfen will - und warum das Alter keine Rolle spielen muss.

Mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Paris Saint-Germain machen die Bayern-Frauen einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League.

Zahl des Tages

11

Heute ist der 11. November und dementsprechend beginnt in den rheinischen Karnevalshochburgen um Punkt 11:11 Uhr die neue Karnevalssaison.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Gesagt

Rabimmel, rabammel, rabumm. „ Aus dem Martinslied "Ich geh' mit meiner Laterne"

Der 11. November ist auch Martinstag. Christen feiern St. Martin als Schutzpatron der Armen. Der Legende nach teilte Martin von Tours als junger Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 11.11.2026 | 2:02 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ist es im Norden zum Teil freundlich und trocken. In zwei Streifen vom Niederrhein bis zur Lausitz und vom Oberrhein bis Niederbayern regnet es. Dazwischen ist es stark bewölkt, aber trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 3 bis 16 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher