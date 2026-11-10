Vor der Landtagswahl:Gedämpfte Stimmung in NRW: Womit die CDU-Basis hadert
von Peter Böhmer
Keine schönen Zeiten für die CDU: Die jüngsten Wahlergebnisse sorgen für Verunsicherung an der Basis, und im nächsten Jahr wählt NRW. Wie ist die Stimmung an Rhein und Ruhr?
Im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke war am Samstag Martinsfest: Würstchen vom Grill, Musik, Punsch und Stände von Vereinen und Schulen, der Feuerwehr und auch der CDU: Hobie Fischbach ist der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Gelsenkirchen und besonders wegen der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern alarmiert:
CDU will mehr Präsenz vor Ort zeigen
Das sei für die CDU gesehen schlecht gewesen, für seinen Kreisverband sei es ein Weckruf, vor Ort mehr auf die Leute zuzugehen.
Sichtbar sein, zuhören, das dürfte speziell im Ruhrgebiet besonders wichtig sein: die AfD hat etwa in Gelsenkirchen bei der Bundestagswahl 2025 die meisten Zweitstimmen erhalten: Schrottimmobilien, Verwahrlosung von Stadtteilen, dazu die Wirtschaftslage, der Strukturwandel und nun auch die Koalitionsquerelen in Berlin.
"Wir müssen hinsehen und müssen eben auch anerkennen, dass da viele Dinge liegen geblieben sind, dass wir bestimmte Dinge nicht konkret genug benannt haben, genau da müssen wir ansetzen", sagt Fischbach.
Frust über Bundespolitik
Alle paar Wochen machen sie Stammtisch beim Griechen. Jeder Bürger ist mit seinen Themen willkommen. Politik zwischen Pommes und Gyros und Nachdenklichkeit, etwa bei Michael Brauckmann:
Regine Baschek ist stellvertretende Bezirksbürgermeisterin in Gelsenkirchen-Nord. Sie beklagt die Querschüsse aus Berlin: "Wenn wir am Stand stehen auf der Hochstraße, werden wir immer wieder auf die Bundespolitik angesprochen, es ist immer wieder das gleiche, man kann den Leuten schwer vermitteln, dass wir hier Kommunalpolitik machen."
Landtagswahl in NRW: CDU laut Umfragen im Abwärtstrend
Die CDU in NRW hat in den Umfragen im Vergleich zur letzten Landtagswahl arg eingebüßt, knapp 36 Prozent waren es. In einer INSA-Umfrage Mitte Oktober lag sie bei 26, in einer Forsa-Umfrage im September bei 29 Prozent, die AfD dagegen hat auch hier massiv zugelegt.
Dennoch Prinzip Hoffnung: "Ziel muss es sein, auch wie vielleicht Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, einen Endspurt hinzulegen, dass unser Ministerpräsident weiter Ministerpräsident bleibt", sagt Nils-Peder Dobratz, der auch am Tisch sitzt.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst führt seine schwarz-grüne Landesregierung "geräuschlos", wie gerne betont wird. Derzeit würde es aber nicht mehr für eine Fortführung der Koalition reichen. Sie bräuchten einen dritten Partner, und das könnte nach Lage der Dinge nur die SPD sein.
AfD profitiert von Frustpotenzial
Im sauerländischen Olsberg, zehn Kilometer von Friedrich Merz' Geburtsort entfernt, hat die örtliche CDU eingeladen. Zum Infoabend in einem Holzenergiezentrum, Rundum-Info, was man mit Holz energetisch so alles machen kann. Energie haben sie auch für den bevorstehenden Wahlkampf.
Er sei nicht nervös, sagt der Vorsitzende des Stadtverbands, Uwe Lingenauber: "Wir werden unser Bestes geben, wir machen unseren Wahlkampf, wie wir das gewohnt sind, und ich glaube, hier vertraut man uns auch noch. Aber wie hoch dann am Ende das Frustpotenzial ist, das kann ich schlecht einschätzen."
Frustpotenzial und AfD-Erfolg hängen eng zusammen, und ein wenig verzweifeln sie hier auch an der Realität und den Ansprüchen der Wähler: "Die Welt hat sich geändert, Deutschland hat sich geändert, die finanziellen Mittel sind anders geworden, natürlich ist Politik schwieriger, und so ist das natürlich auch bei den etablierten Parteien", sagt Hiltrud Schmidt, die im Stadtrat sitzt.
Und ihr Sohn Philipp, ebenfalls im Stadtrat, hat noch etwas anderes festgestellt, das den Populisten zugutekommt: "Die Leute wollen sich nicht mehr, und das sage ich auch für meine Generation, mit Politik auseinandersetzen. Man wird komisch angeguckt, wenn man der Kommunalpolitiker ist. 'Bitte, Papa Staat, mach für mich!' Ob es dann nachher die Blauen oder die Roten sind: Einfache Lösungen ist das Motto, das können wir als Regierungsparteien nicht."
Peter Böhmer berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
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