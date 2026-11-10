Keine schönen Zeiten für die CDU: Die jüngsten Wahlergebnisse sorgen für Verunsicherung an der Basis, und im nächsten Jahr wählt NRW. Wie ist die Stimmung an Rhein und Ruhr?

Die Landtagswahl in NRW gilt als wichtiger Stimmungstest für die Bundesregierung. Kann Ministerpräsident Hendrik Wüst seine Position behaupten oder wächst auch hier der Druck von rechts? 07.11.2026 | 4:27 min

Im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke war am Samstag Martinsfest: Würstchen vom Grill, Musik, Punsch und Stände von Vereinen und Schulen, der Feuerwehr und auch der CDU: Hobie Fischbach ist der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Gelsenkirchen und besonders wegen der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern alarmiert:

Genau das, wovor wir immer Angst hatten, ist eingetreten. Wir sind [aus] einem Landtag rausgeflogen. „ Hobie Fischbach, CDU-Gelsenkirchen

CDU will mehr Präsenz vor Ort zeigen

Das sei für die CDU gesehen schlecht gewesen, für seinen Kreisverband sei es ein Weckruf, vor Ort mehr auf die Leute zuzugehen.

Sichtbar sein, zuhören, das dürfte speziell im Ruhrgebiet besonders wichtig sein: die AfD hat etwa in Gelsenkirchen bei der Bundestagswahl 2025 die meisten Zweitstimmen erhalten: Schrottimmobilien, Verwahrlosung von Stadtteilen, dazu die Wirtschaftslage, der Strukturwandel und nun auch die Koalitionsquerelen in Berlin.

"Wir müssen hinsehen und müssen eben auch anerkennen, dass da viele Dinge liegen geblieben sind, dass wir bestimmte Dinge nicht konkret genug benannt haben, genau da müssen wir ansetzen", sagt Fischbach.

phoenix-Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois im Interview mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Rande des 38. CDU-Bundesparteitags in Stuttgart 21.02.2026 | 7:31 min

Frust über Bundespolitik

Alle paar Wochen machen sie Stammtisch beim Griechen. Jeder Bürger ist mit seinen Themen willkommen. Politik zwischen Pommes und Gyros und Nachdenklichkeit, etwa bei Michael Brauckmann:

Was mich erschreckt, dass wir als CDU die jungen Wähler nicht gewinnen können, weil die gehen ja eher zu den Radikaleren, und ich glaube, das ist eine Riesengefahr für unsere Demokratie." „ Michael Brauckmann

Regine Baschek ist stellvertretende Bezirksbürgermeisterin in Gelsenkirchen-Nord. Sie beklagt die Querschüsse aus Berlin: "Wenn wir am Stand stehen auf der Hochstraße, werden wir immer wieder auf die Bundespolitik angesprochen, es ist immer wieder das gleiche, man kann den Leuten schwer vermitteln, dass wir hier Kommunalpolitik machen."

Für die Partei beginnt ein Kampf an mehreren Fronten: gegen den Frust im Land, gegen politische Rivalen und gegen interne Zerreißproben. 01.10.2026 | 35:29 min

Landtagswahl in NRW: CDU laut Umfragen im Abwärtstrend

Die CDU in NRW hat in den Umfragen im Vergleich zur letzten Landtagswahl arg eingebüßt, knapp 36 Prozent waren es. In einer INSA-Umfrage Mitte Oktober lag sie bei 26, in einer Forsa-Umfrage im September bei 29 Prozent, die AfD dagegen hat auch hier massiv zugelegt.

Dennoch Prinzip Hoffnung: "Ziel muss es sein, auch wie vielleicht Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, einen Endspurt hinzulegen, dass unser Ministerpräsident weiter Ministerpräsident bleibt", sagt Nils-Peder Dobratz, der auch am Tisch sitzt.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst führt seine schwarz-grüne Landesregierung "geräuschlos", wie gerne betont wird. Derzeit würde es aber nicht mehr für eine Fortführung der Koalition reichen. Sie bräuchten einen dritten Partner, und das könnte nach Lage der Dinge nur die SPD sein.

AfD profitiert von Frustpotenzial

Im sauerländischen Olsberg, zehn Kilometer von Friedrich Merz' Geburtsort entfernt, hat die örtliche CDU eingeladen. Zum Infoabend in einem Holzenergiezentrum, Rundum-Info, was man mit Holz energetisch so alles machen kann. Energie haben sie auch für den bevorstehenden Wahlkampf.

Er sei nicht nervös, sagt der Vorsitzende des Stadtverbands, Uwe Lingenauber: "Wir werden unser Bestes geben, wir machen unseren Wahlkampf, wie wir das gewohnt sind, und ich glaube, hier vertraut man uns auch noch. Aber wie hoch dann am Ende das Frustpotenzial ist, das kann ich schlecht einschätzen."

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert im ZDF ein Ende der Personaldebatten und stellt klar: "Ich möchte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben." 27.09.2026 | 5:25 min

Frustpotenzial und AfD-Erfolg hängen eng zusammen, und ein wenig verzweifeln sie hier auch an der Realität und den Ansprüchen der Wähler: "Die Welt hat sich geändert, Deutschland hat sich geändert, die finanziellen Mittel sind anders geworden, natürlich ist Politik schwieriger, und so ist das natürlich auch bei den etablierten Parteien", sagt Hiltrud Schmidt, die im Stadtrat sitzt.

Und ihr Sohn Philipp, ebenfalls im Stadtrat, hat noch etwas anderes festgestellt, das den Populisten zugutekommt: "Die Leute wollen sich nicht mehr, und das sage ich auch für meine Generation, mit Politik auseinandersetzen. Man wird komisch angeguckt, wenn man der Kommunalpolitiker ist. 'Bitte, Papa Staat, mach für mich!' Ob es dann nachher die Blauen oder die Roten sind: Einfache Lösungen ist das Motto, das können wir als Regierungsparteien nicht."

Peter Böhmer berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.

Parteichef Klingbeil stellt sich Kritik : SPD im Ruhrgebiet: Noch da, wieder da? Jedenfalls nicht weg Die Ruhr-SPD ist zuletzt mit harter Kritik aufgefallen - an der Bundesregierung und dem dortigen Führungspersonal. Parteichef Lars Klingbeil hat in NRW keinen leichten Stand. von Normen Odenthal mit Video 2:32