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Landtagswahl in NRW – aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Landtagswahl in NRW

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Im April 2027 wird in Nordrhein-Westfalen der Landtag neu gewählt. Wo stehen die Parteien in den Umfragen? Bleiben CDU und die Grünen an der Macht? Und wie beliebt ist Ministerpräsident Hendrik Wüst? Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in NRW. 

Aktuelle Nachrichten zur Landtagswahl 2027

  1. SPD-Chef Lars Klingbeil besucht

    Parteichef Klingbeil stellt sich Kritik:SPD im Ruhrgebiet: Noch da, wieder da? Jedenfalls nicht weg

    von Normen Odenthal
    mit Video2:32
  2. Stau auf der Autobahn A3 vor dem Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg am 17.09.2026.

    Sperrungen auf Autobahnen und bei Bahn:Verkehrschaos im Ruhrgebiet: Kritik an Baustellenplanung

    von Thomas Münten
    mit Video1:59
  3. Mehrfachsteckdosen

    Vor Ministerpräsidentenkonferenz:Wüst und Schnieder wollen Stromsteuer für alle senken

    mit Video0:21
  4. NRW-Justizminister Benjamin Limbach im Porträt. Er trägt einen dunkelblauen Anzug und ein hellblaues Hemd.

    Sechs Monate vor der Wahl:Neue Vorwürfe gegen NRW-Justizminister Limbach

    von Ralph Goldmann
    mit Video0:36
  5. Hendrik Wüst trifft Recep Tayyip Erdogan

    NRW-Ministerpräsident in der Türkei:Überraschendes Treffen: Erdogan empfängt Wüst

  6. Bundesrat

    Der Außen-Ministerpräsident:Wüst in der Türkei - als Gastgeber zur Deutschen Einheit

    von Wulf Schmiese
    mit Video1:45
  7. Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

    Spekulationen um Merz-Nachfolge:Wüst: "Möchte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben“

    von Stefanie Reulmann
    mit Video5:25
  8. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (l, CDU) steht am 03.09.2026 im Rahmen seiner Sommertour mit dem CEO Daniel Schall bei einem Besuch der Chipfabrik von Black Semiconductor zum Start der neuen Bauphase in der zukünftigen Fabrik.

    Hendrik Wüst auf Sommertour:Zwischen Abbruchkante, Mond und Berlin

    von Diana Zimmermann
    mit Video0:49
  9. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)
    Interview

    Brandenburg und Bergheim:Reul: Stromnetz-Sabotage an zwei Orten wohl "kein Zufall"

    mit Video5:38
  10. Benjamin Limbach (Bündnis 90/Die Grünen), Justizminister von Nordrhein-Westfalen, steht bei einem Pressestatement zu den Vorgängen in der JVA Siegburg im Eingangshof der Anstalt.

    Justizminister in Erklärungsnot:Korruptionsverdacht: Was ist los in NRW-Gefängnissen?

    von Ina Baltes
    mit Video1:47
  11. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Jochen Ott, spricht bei einer Plenarsitzung des Landtags Nordrhein-Westfahlen am 17.12.2025 in Düsseldorf.

    SPD-Spitzenkandidat :NRW-Wahl: Jochen Ott soll Hendrik Wüst herausfordern

    mit Video2:07

Stimmungstest bei der CDU

Festakt zu 150 Jahren Adenauer und 80 Jahren CDU Bad Honnef - 10.10.26

Hendrik Wüsts CDU in unruhigen Zeiten

Die Parteien vor dem Wahlkampf

  1. CDU Schlid zu sehen wo immer in Bewegung draufsteht

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen

    von Peter Böhmer
    Video1:56
  2. SPD-Chef Lars Klingbeil besucht

    Parteichef Klingbeil stellt sich Kritik:SPD im Ruhrgebiet: Noch da, wieder da? Jedenfalls nicht weg

    von Normen Odenthal
    mit Video2:32
  3. NRW-Justizminister Benjamin Limbach im Porträt. Er trägt einen dunkelblauen Anzug und ein hellblaues Hemd.

    Sechs Monate vor der Wahl:Neue Vorwürfe gegen NRW-Justizminister Limbach

    von Ralph Goldmann
    mit Video0:36
  4. Benjamin Limbach (Bündnis 90/Die Grünen), Justizminister von Nordrhein-Westfalen, steht bei einem Pressestatement zu den Vorgängen in der JVA Siegburg im Eingangshof der Anstalt.

    Justizminister in Erklärungsnot:Korruptionsverdacht: Was ist los in NRW-Gefängnissen?

    von Ina Baltes
    mit Video1:47
  5. Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

    Spekulationen um Merz-Nachfolge:Wüst: "Möchte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben“

    von Stefanie Reulmann
    mit Video5:25
  6. Delegierte stimmen beim Aufstellungsparteitag der AfD ab und halten Stimmkarten hoch.

    Interne Mails über radikale Mitglieder:AfD-Leaks: Streit, Beschimpfungen und eine Hakenkreuzfahne

    von Katja Belousova und Nils Metzger
    mit Video0:21
  7. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Jochen Ott, spricht bei einer Plenarsitzung des Landtags Nordrhein-Westfahlen am 17.12.2025 in Düsseldorf.

    SPD-Spitzenkandidat :NRW-Wahl: Jochen Ott soll Hendrik Wüst herausfordern

    mit Video2:07

So wählte NRW bei den Kommunalwahlen 2025

  1. Schule in NRW

    Kommunalwahlen:NRW: CDU siegt vor SPD - AfD auf Platz drei

  2. Bärbel Bas und Lars Klingbeil
    Analyse

    Nach Weckruf bei NRW-Kommunalwahl:Findet die SPD eine neue Erzählung?

    von Britta Spiekermann
  3. Klausur des Bundesvorstandes von Bündnis 90/Die Grünen
    Analyse

    Partei diskutiert eigenen Kurs:Die Grünen und das schwache Ergebnis in NRW

    von Patricia Wiedemeyer
  4. CDU-Feier

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Nordrhein-Westfalen hat gewählt

    von Alexander Roettig
    Video4:37

Ministerpräsident Hendrik Wüst

Hendrik Wüst bei einer Kabinettssitzung von Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

Hendrik Wüst

Hendrik Wüst auf Sommertour
Zwischen Abbruchkante, Mond und Berlin
Gerüchte über Kanzlertausch
Wüst dementiert Spekulationen

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Wahlkreise und Flagge von Nordrhein-Westfalen

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