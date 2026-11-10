Landtagswahl in NRW – aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Landtagswahl in NRW
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Im April 2027 wird in Nordrhein-Westfalen der Landtag neu gewählt. Wo stehen die Parteien in den Umfragen? Bleiben CDU und die Grünen an der Macht? Und wie beliebt ist Ministerpräsident Hendrik Wüst? Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in NRW.
Aktuelle Nachrichten zur Landtagswahl 2027
Parteichef Klingbeil stellt sich Kritik:SPD im Ruhrgebiet: Noch da, wieder da? Jedenfalls nicht wegvon Normen Odenthalmit Video2:32
Sperrungen auf Autobahnen und bei Bahn:Verkehrschaos im Ruhrgebiet: Kritik an Baustellenplanungvon Thomas Müntenmit Video1:59
Vor Ministerpräsidentenkonferenz:Wüst und Schnieder wollen Stromsteuer für alle senkenmit Video0:21
Sechs Monate vor der Wahl:Neue Vorwürfe gegen NRW-Justizminister Limbachvon Ralph Goldmannmit Video0:36
NRW-Ministerpräsident in der Türkei:Überraschendes Treffen: Erdogan empfängt Wüst
Der Außen-Ministerpräsident:Wüst in der Türkei - als Gastgeber zur Deutschen Einheitvon Wulf Schmiesemit Video1:45
Spekulationen um Merz-Nachfolge:Wüst: "Möchte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben“von Stefanie Reulmannmit Video5:25
Hendrik Wüst auf Sommertour:Zwischen Abbruchkante, Mond und Berlinvon Diana Zimmermannmit Video0:49
- Interview
Brandenburg und Bergheim:Reul: Stromnetz-Sabotage an zwei Orten wohl "kein Zufall"mit Video5:38
Justizminister in Erklärungsnot:Korruptionsverdacht: Was ist los in NRW-Gefängnissen?von Ina Baltesmit Video1:47
SPD-Spitzenkandidat :NRW-Wahl: Jochen Ott soll Hendrik Wüst herausfordernmit Video2:07
Stimmungstest bei der CDU
Die Parteien vor dem Wahlkampf
Nachrichten | heute - in Deutschland:Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalenvon Peter BöhmerVideo1:56
Parteichef Klingbeil stellt sich Kritik:SPD im Ruhrgebiet: Noch da, wieder da? Jedenfalls nicht wegvon Normen Odenthalmit Video2:32
Sechs Monate vor der Wahl:Neue Vorwürfe gegen NRW-Justizminister Limbachvon Ralph Goldmannmit Video0:36
Justizminister in Erklärungsnot:Korruptionsverdacht: Was ist los in NRW-Gefängnissen?von Ina Baltesmit Video1:47
Spekulationen um Merz-Nachfolge:Wüst: "Möchte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben“von Stefanie Reulmannmit Video5:25
Interne Mails über radikale Mitglieder:AfD-Leaks: Streit, Beschimpfungen und eine Hakenkreuzfahnevon Katja Belousova und Nils Metzgermit Video0:21
SPD-Spitzenkandidat :NRW-Wahl: Jochen Ott soll Hendrik Wüst herausfordernmit Video2:07
So wählte NRW bei den Kommunalwahlen 2025
Kommunalwahlen:NRW: CDU siegt vor SPD - AfD auf Platz drei
- Analyse
Nach Weckruf bei NRW-Kommunalwahl:Findet die SPD eine neue Erzählung?von Britta Spiekermann
- Analyse
Partei diskutiert eigenen Kurs:Die Grünen und das schwache Ergebnis in NRWvon Patricia Wiedemeyer
Nachrichten | heute - in Deutschland:Nordrhein-Westfalen hat gewähltvon Alexander RoettigVideo4:37
Ministerpräsident Hendrik Wüst
Hendrik Wüst auf SommertourZwischen Abbruchkante, Mond und Berlin
Gerüchte über KanzlertauschWüst dementiert Spekulationen