Fake News zu Umbenennung von Martinsumzügen gehen viral

Angebliche Kita-Aushänge sorgen für Empörung: Martinsumzüge würden aus falscher Rücksichtnahme abgesagt. Doch die vermeintlichen Beweise sind KI-generiert. Was ist wirklich dran?

Laternenumzug an St. Martin, in Schönau am Königssee. Quelle: imago images

"Der Schwachsinn nimmt kein Ende", "wir verleugnen unsere Kultur", "Deutschland ist total irre und marode" - die Aufregung in sozialen Netzwerken ist groß: Wieder gehen Postings viral, in denen behauptet wird, dass Kindergärten in Deutschland ihre Martinsumzüge in "Lichterfest" umbenannt oder sogar ganz abgesagt hätten. Zur angeblichen Begründung heißt es unter anderem, dass sich alle Kinder "wohl und respektiert fühlen" sollen, "unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben und ihren Traditionen". So steht es auf angeblichen Aushängen der Kitas.

Das Foto eines solchen Zettels wurde etwa bei X hunderttausendfach angezeigt, auch bei Facebook und Instagram ging es viral. Ein ähnlicher angeblicher Aushang wurde dutzendfach unter anderem bei Tiktok, Facebook und X geteilt, ein Youtube-Video mit dem Zettel erreichte fast 140.000 Aufrufe. Unter den Postings finden sich Tausende, meist empörte Kommentare, häufig ist von "Unterwerfung" und "Identitätsverleugnung" die Rede.

Der angebliche Aushang an einer Kita - das Bild wurde mit KI erstellt. Quelle: Screenshot TikTok (09.11.2026)

Aushang ist wohl eine Fälschung

Doch die Aufregung ist umsonst: Es finden sich keine Belege, dass die Kita-Aushänge echt sind. Auffällig ist bei den Posts, dass nirgends eine konkrete Kita oder ein Ort genannt wird. Eine Foto-Rückwärtssuche oder eine Suche mit Stichwörtern führt zwar zu zahlreichen weiteren Postings, aber zu keiner Kita, die den Aushang bestätigt.

Das ist kaum verwunderlich: Die Bilder der angeblichen Zettel sind wohl mit KI erstellt. Sie enthalten jeweils ein sogenanntes SynthID-Wasserzeichen - eine unsichtbare Markierung in Bildern und Videos, die darauf hinweist, dass das Material mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet wurde. Eine Überprüfung mit dem Online-Analysetool SynthID-Detector belegt: Eines der Bilder enthält das Wasserzeichen von OpenAI, ein anderes das der Google-KI.

Eine Überprüfung des Bildes mit der angeblichen Kita-Mitteilung belegt: Das Bild wurde mithilfe der Google-KI erstellt oder bearbeitet. Quelle: Screenshot, SynthID.com (09.11.2026)

Eine Bilder-Rückwärtssuche zeigt auch: Eines der vielgeteilten Bilder stammt ursprünglich aus einem kurzen Video. Darin ist das Wasserzeichen eines Instagram-Accounts zu sehen, der den Clip offenbar verbreitet hatte. In diesem Account ist das konkrete Video zwar nicht mehr zu finden - dafür aber eine Reihe sehr ähnlicher Clips mit Aushängen, die allesamt als KI-Inhalte gekennzeichnet sind. Darauf macht der Account auch selbst aufmerksam: "Alltagsgeschichten mit KI" heißt es in der Biografie.

Alte Debatte um angebliche Umbenennung von Martinsumzügen

Regelmäßig kommt es rund um den 11. November zu einer Debatte um eine angebliche Umbenennung oder gar Abschaffung des St.-Martin-Festes oder der dazugehörigen Bräuche in Kitas. Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren Einzelfälle, in denen alternative Bezeichnungen diskutiert oder verwendet werden.

Martinstag : Wer war der heilige Martin? Er teilte im Winter seinen warmen Mantel mit einem Bettler, er verzichtete auf sein sicheres Offiziersleben und legte sich mit Staat und Kirche an.

Faktenchecker des österreichischen Portals Mimikama berichteten schon 2013 über einen Fall aus dem hessischen Bad Homburg: Dort sorgte der Name "Sonne-Mond-und-Sterne-Fest" einer städtischen Kita für Aufregung. Die Stadt stellte jedoch klar, dass das Martinsfest nie offiziell umbenannt worden sei - der alternative Name gehe auf eine Suppe mit Nudeln in Form von Sonne, Mond und Sternen bei einem früheren Martinsfest zurück.

Die Stadt München erklärte 2025 in einer Antwort des Stadtschulrats auf eine Stadtratsanfrage, dass Martinsumzüge von städtischen Kitas häufig nicht am 11. November stattfinden. Daher dürften die Kitas sie beispielsweise auch Laternen- oder Lichterumzüge nennen. Die alternativen Bezeichnungen könnten auch die "Teilnahme nichtchristlicher Familien" erleichtern, hieß es. Konkrete Einrichtungen, die ihre Umzüge tatsächlich umbenannt haben, nannte die Stadt jedoch nicht. Vereinzelt nannten nicht-städtische Kitas in München ihre Umzüge beispielsweise "Laternenumzug".