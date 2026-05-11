Update am Morgen: Gewerkschaften vor großen Aufgaben

Guten Morgen,

die Arbeitswoche beginnt für die meisten heute. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist schon seit gestern auf höchster Betriebstemperatur: Vier Tage Kongress hier in Berlin. Heute im Mittelpunkt: Yasmin Fahimi, seit 2022 an der Spitze des DGB, will weitere vier Jahre im Amt bleiben. Vieles spricht dafür, dass sie in ihrem Amt bestätigt wird.

Thematisch steht die berühmte soziale Frage im Zentrum, etwa die geplanten Reformen der gesetzlichen Krankenkassen, der Pflegeversicherung oder auch der Rente. Schon am 1. Mai, am Tag der Arbeit, hatte Fahimi Widerstand angekündigt: "Wenn man uns angreift, dann wehren wir uns", sagte sie, und positionierte sich damit deutlich gegen die Reformpläne.

Der DGB als gesellschaftliche Kraft, die den sozialen Ausgleich wahrt und die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber Politik und Wirtschaft bündelt - das ist das Selbstverständnis. Auch in normalen Zeiten eine große Aufgabe - nun aber, auch angesichts von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, demografischem Wandel und dem Aufstieg der politischen Ränder, vor allem der AfD, ein enormer Kraftakt.

Die Gewerkschaften müssen in dieser unübersichtlichen Lage versuchen, als verlässliche Größe für faire Löhne, Mitbestimmung und soziale Sicherheit zu fungieren. Und bleiben ebenso wenig wie die ehemals stolzen und großen Volksparteien vom Ende der selbstverständlichen Bindungen verschont. Um ihre Mitglieder müssen sie kämpfen.

ZDFheute Xpress, 10.05.2026, 11:56 Uhr 10.05.2026 | 0:17 min

Mit Fahimi, ehemals Generalsekretärin der SPD, hat der DGB in den vergangenen Jahren an politischem Gewicht gewonnen. Ihre Wiederwahl würde deshalb Kontinuität bedeuten, aber auch den Auftrag, neue Antworten auf Fragen wie diese zu finden: Wie lassen sich Tarifbindung und Mitbestimmung stärken, wenn immer mehr Betriebe aus den Tarifverträgen fliehen?

In ihrer Rede heute in Berlin, mit der sie für ihre Wiederwahl wirbt, wird Fahimi diese Fragen beantworten müssen. Und ihre Ankündigungen und Versprechen möglichst in den kommenden Jahren halten, sollte sie gewinnen. Dafür spricht viel, aber was ist in diesen Zeiten schon sicher? Ich bin gespannt; sowohl auf die Rede als auch auf das Wahlergebnis.

Kommen Sie gut durch die Woche

Nicole Diekmann, ZDF-Hauptstadtkorrespondentin

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump weist Irans Friedensplan als "völlig inakzeptabel" zurück: Auf Truth Social teilte US-Präsident Trump mit, er habe die Antwort Irans auf den jüngsten US-Vorschlag gelesen und möge sie nicht. Das iranische Staatsfernsehen hatte berichtet, Teheran strebe ein Ende des Krieges an allen Fronten an, einschließlich des Libanons, und wolle die Sicherheit des Schiffsverkehrs gewährleisten. Zudem sehe der Vorschlag vor, dass die USA Kriegsreparationen zahlten.

Trump: Bekommen iranisches Uran "irgendwann": US-Präsident Trump pocht auf die Herausgabe von angereichertem iranischen Uran. Er sei, so Trump, zuversichtlich, dass die USA "irgendwann" das angereicherte Uran sichern würden.

Ölkonzern Aramco steigert Gewinn um 25 Prozent: Der weltweit größte Ölkonzern Aramco hat einen Weg gefunden, die Blockade der Straße von Hormus zu umgehen. Er leitet sein Öl durch eine Pipeline - und fährt hohe Gewinne ein.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

ZDFheute, 10.05.2026, 23:00 Uhr 10.05.2026 | 0:53 min

Spionageprozess gegen Imamoglu in Istanbul: Der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu steht ab heute erneut vor Gericht. Gegen den Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan laufen bereits mehrere Prozesse. In diesem Verfahren werden Imamoglu und drei weiteren Personen politische Spionage vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert dafür zwischen 15 und 20 Jahren Haft.

Amtseinführung des neuen Münchner OBs: Im neu gewählten Münchner Stadtrat ist die offizielle Amtseinführung des neuen Oberbürgermeisters Dominik Krause von den Grünen geplant. In der konstituierenden Sitzung sollen auch seine beiden Vertreterinnen bestimmt werden.

EU will Druck wegen Deportation ukrainischer Kinder erhöhen: Die Außenminister der EU-Staaten wollen bei einem Treffen in Brüssel weitere Sanktionen gegen russische Verantwortliche für die Deportation und Zwangsadoption ukrainischer Kinder verhängen. Betroffen sein sollen mehr als zwanzig Personen und Organisationen.

Ausführlich informiert

Quarantäne für Kreuzfahrt-Passagiere, Tote nach Infektionen: Die Ereignisse nach dem Hantavirus-Ausbruch auf der "Hondius" wecken Erinnerungen an Corona - müssen wir uns also wegen einer neuen Pandemie sorgen? Und wie gefährlich ist das Hantavirus? Darüber hat ZDFheute live mit dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit gesprochen.

ZDFheute live, 10.05.2026, 13:50 Uhr 10.05.2026 | 10:09 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Heidenheim auf dem Weg zum Nicht-Abstiegs-Wunder: Der 1. FC Heidenheim landet auf seiner Aufholjagd den nächsten Coup. Dank des 3:1-Sieges beim 1. FC Köln sind die schon als sichere Absteiger gehandelten Schwaben plötzlich nicht mehr Letzter.

Der 1. FC Heidenheim landet auf seiner Aufholjagd den nächsten Coup. Dank des 3:1-Sieges beim 1. FC Köln sind die schon als sichere Absteiger gehandelten Schwaben plötzlich nicht mehr Letzter. 11.05.2026 | 9:01 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Mehr Sport

Den letzten Test vor dem Turnier in der Schweiz hat das DEB-Team gegen die USA verloren. Dafür steht nun fest: Moritz Seider fährt mit zur Eishockey-WM.

Zahl des Tages

Mit einer farbenfrohen Parade durch Wien ist gestern der 70. Eurovision Song Contest (ESC) offiziell eröffnet worden. Die Delegationen der 35 Teilnehmerländer zogen am Sonntag vor tausenden Fans vom Burgtheater zum Rathaus der österreichischen Hauptstadt, wo der schon traditionelle türkisfarbene Teppich auf die Künstler wartete.

Am Sonntag wurde der Eurovision Song Contest feierlich in Wien mit einer Parade eröffnet. Es treten Sängerinnen und Sänger aus 35 Nationen an. 11.05.2026

Gesagt

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. „ Bob Marley, Musik-Ikone

Dieses Zitat (deutsch etwa: "Das Schöne an Musik ist: Wenn sie dich packt, spürst du keinen Schmerz.") stammt aus dem Lied "Trechntown Rock" "Trenchtown Rock"von Bob Marley. Heute vor 45 Jahren starb die Musik-Ikone an den Folgen eines Tumorbefalls. Mit seiner Musik und seinen politischen Botschaften beeinflusste der überzeugte Rastafari gemeinsam mit seiner Band "The Wailers" wie kein anderer das Reggae-Genre. Zu seinen bekanntesten Songs zählen "I Shot the Sheriff", "Could You Be Loved?" und "Three Little Birds".

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Tödlicher als Herzinfarkt und Schlaganfall: Warum eine Sepsis so oft übersehen wird - dieser Frage geht Matthias Gründling in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 11.05.2026 | 2:39 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag verbreitet Schauer und Gewitter bei einem lebhaften Wind aus westlichen Richtungen. Am Nachmittag von Nordwesten her neue Schauer. Temperaturen zwischen 9 und 20 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.