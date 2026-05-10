Der weltweit größte Ölkonzern Aramco hat einen Weg gefunden, die Blockade der Straße von Hormus zu umgehen. Er leitet sein Öl durch eine Pipeline - und fährt hohe Gewinne ein.

Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco hat trotz des Iran-Krieges seinen Gewinn um 25 Prozent gesteigert. Die Steigerung gelang dem Unternehmen mit einer Öl-Pipeline, die die Straße von Hormus umgeht. 10.05.2026 | 0:26 min

Dr saudi-arabische Ölkonzern Aramco hat seinen Gewinn im ersten Quartal des Jahres um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Aramco, der größte Ölkonzern der Welt, wies für die Zeit von Januar bis März einen Gewinn von 32,5 Milliarden Dollar aus.

Aramco-Chef: Sieben Millionen Barrel fließen täglich durch Pipeline

Der Gewinnsprung gelang dem Unternehmen durch eine Steigerung der Exporte unter Nutzung einer Pipeline. Diese umgeht den Seeweg durch die Straße von Hormus - eine Route, die durch den Iran-Krieg beeinträchtigt ist.

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Aramco-Chef Amin Nasser teilte mit, die Ost-West-Pipeline des Unternehmens, die Saudi-Arabien von den östlichen Ölfeldern bis zum Roten Meer durchquert, werde nun mit ihrer maximalen Kapazität von sieben Millionen Barrel Öl pro Tag betrieben. Die Pipeline trage dazu bei, die Auswirkungen eines globalen Energieschocks abzumildern und die Kunden zu entlasten.

Unser Ziel ist einfach: Den Energiefluss aufrechtzuerhalten, auch wenn das System unter Druck steht. „ Amin Nasser, Aramco-Chef

Iran-Krieg reißt Lücke von einer Milliarde Barrel Öl

Dem Weltmarkt fehlen nach Einschätzung von Aramco wegen des Iran-Kriegs rund eine Milliarde Barrel Öl aus den vergangenen zwei Monaten. Selbst wenn die Lieferungen wieder anliefen, werde es dauern, bis sich die Energiemärkte stabilisierten, sagte Aramco-Chef Amin Nasser am Sonntag. Die Wiederöffnung der Routen sei nicht gleichbedeutend mit einer Normalisierung eines Marktes, dem rund eine Milliarde Barrel Öl entzogen worden seien, sagte Nasser.

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Jahrelange Investitionsdefizite hätten die Belastung der ohnehin niedrigen weltweiten Lagerbestände zudem verschärft. Vor dem Krieg wurden typischerweise täglich 20 Prozent des weltweit gehandelten Öls durch diese Meerenge transportiert, ebenso wie große Mengen an Erdgas, Düngemitteln und anderen Erdölprodukten.

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Die weltweite Energieversorgung ist durch die iranische Blockade der Straße von Hormus stark eingeschränkt worden, was das Angebot verknappt und die Preise in die Höhe getrieben hat. Iran übernahm faktisch die Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße, nachdem die USA und Israel das Land am 28. Februar angegriffen hatten. Zudem erschwert eine von den USA im vergangenen Monat verhängte Seeblockade die Nutzung der Straße von Hormus.

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