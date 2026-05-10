DGB-Kongress: Yasmin Fahimi stellt sich zur Wiederwahl

Der DGB-Kongress wählt die Führung neu - Yasmin Fahimi bewirbt sich für weitere vier Jahre. Und in Zeiten von Wirtschaftskrise und Sozialabbau suchen die Gewerkschaften ihre Rolle.

In Berlin beginnt der Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Rund 400 Delegierte wollen verbindliche Leitlinien zu Arbeit, sozialer Sicherheit und Wirtschaftspolitik beschließen. 10.05.2026 | 0:32 min

Rente, Arbeitszeit, Job- und Sozialabbau - Themen, die die Gewerkschaften aktuell beschäftigen, gibt es genug. Auf dem viertägigen Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) suchen 400 Delegierte aus acht DGB-Gewerkschaften unter dem Motto "Stärker mit uns" ihre künftigte Rolle.

In DGB-Gründerzeiten sahen sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auf Augenhöhe

"Bürger, nicht Untertanen wollen wir sein! Wollen mitraten, mittaten und mitverantworten in allen wichtigen Dingen des Lebens der Gemeinschaft. Vor allem in den Angelegenheiten der Wirtschaft unseres Volkes." So hat Hans Böckler die Arbeit des DGB beschrieben und zwar vor fast 77 Jahren - 1949 war das, auf dem Gründungskongress des DGB in München, wo Böckler zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde.

Die Zeiten damals waren hart, die Bundesrepublik gerade gegründet. Und das Wirtschaftswunder noch nicht in Sicht.

Die arbeitenden Menschen waren damals auf der Suche nach Auskommen, nach Wohlstand, fanden in den Gewerkschaften den Schutz und die Vertreter, die ihr Interesse gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen konnten - für faire Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne, das Recht auf Mitbestimmung. Die Gewerkschaften selbst sahen sich als Verhandlungspartner auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern.

IG-Metall-Chefin Benner verteidigt Rolle der Gewerkschaften

Und heute? Die wirtschaftlichen Aussichten sind mehr als trübe. In Zeiten von Kriegen und Krisen - wie können die Gewerkschaften mithelfen, diese Krisen zu bewältigen? Lohnverzicht, längere Arbeitszeiten? Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall, sagt im Exklusiv-Interview mit ZDFheute:

Die Gewerkschaften und vor allem die Beschäftigten in den Betrieben sind seit Jahren diejenigen, die ihren Beitrag leisten! „ Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall

Sie führt aus: "Zugeständnisse gegen Zukunftssicherung ist die Realität in den Betrieben. Die Kolleginnen und Kollegen verzichten auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sind in oft unbezahlter Kurzarbeit, tauschen tarifliche Bausteine gegen Sicherheiten. Sie sind nicht verantwortlich für geopolitische Krisen, hohe Energiekosten oder Wegbruch von Märkten. Aber sie sind diejenigen, die darunter leiden."

Streit um Arbeitszeit-Reform spitzt sich zu

Ausgerechnet die SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas will nun einen Gesetzentwurf zur Reform der Arbeitszeit noch in diesem Sommer vorlegen. So hat es die schwarz-rote Bundesregierung im Koalitionsvertrag beschlossen.

Die Bundesregierung setzt auf Reformen für mehr Wachstum. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt vor Kürzungen bei Arbeitnehmerrechten und kündigt Widerstand an. 20.01.2026 | 1:41 min

Heißt: Lockerung des Acht-Stunden-Tags, elektronische Arbeitszeiterfassung - damit ist es möglich, mal mehr, mal weniger zu arbeiten. Außerdem verbessere das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sagt die Bundesregierung.

Und Markus Söder ist gar der Meinung: Eine Stunde mehr pro Woche ist wirklich nicht zu viel verlangt. Von wegen, sagen die Gewerkschaften und laufen Sturm. Christiane Benner gegenüber ZDFheute:

Die Beschäftigten zu belasten, den Sozialstaat zu schreddern, ist der völlig falsche Weg. Sozialabbau schafft weder Arbeitsplätze noch Wirtschaftswachstum. „ Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall

"Wir sind für Strukturreformen, wir verweigern uns nicht der Realität", sagt Benner. "Aber wir sind dagegen, Beschäftigte ärmer zu machen oder sie zu beschimpfen, während die starken Schultern in unserer Gesellschaft nicht bereit sind, mehr zu tragen."

DGB hat über fünf Millionen Mitglieder

Die Gewerkschaften sehen sich an der Seite der arbeitenden Menschen. Der DGB als Dachorganisation hat Stand 2025 5,4 Millionen Mitglieder. Tendenz rückläufig. Mit über zwei Millionen Mitgliedern ist die IG Metall die größte der acht Einzelgewerkschaften unter dem Dach des DGB. Tendenz hier steigend. Christiane Benner sagt im Gespräch mit ZDFheute:

Die schwierige Situation in der deutschen Industrie, der Arbeitsplatzabbau (...) geht auch an uns als Industriegewerkschaft nicht spurlos vorbei. Aber wir gewinnen auch weiterhin Mitglieder. „ Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall

Benner erklärt weiter: "Darunter sind auch viele junge Mitglieder, die IG Metall-Jugend ist eine der größten Jugendorganisationen Deutschlands. In Zeiten, in denen die Sorgen junger Menschen, gerade von Auszubildenden, viel zu wenig Gehör finden, setzen wir uns für ihre Anliegen ein, für günstigeres Wohnen, eine solide Ausbildung mit Perspektive und für mehr Geld."

Die Gewerkschaften sehen sich also in turbulenten wirtschaftlichen Zeiten selbstbewusst an der Seite der arbeitenden Bevölkerung. Das will auch Yasmin Fahimi.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund will ein eigenes Rentenkonzept aufstellen. DGB-Chefin Fahimi kritisiert zudem die Debatte über Krankmeldungen und warnt vor Generalverdacht gegen Beschäftigte. 20.01.2026 | 1:40 min

Seit 2022 ist sie DGB-Vorsitzende - als erste Frau. Am Montag tritt sie in Berlin auf dem DGB-Kongress, dem "Parlament der Arbeit", zur Wiederwahl an - 77 Jahre nach Hans Böckler als seine elfte Nachfolgerin.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.