Sepsis ist tödlicher als Herzinfarkt und Schlaganfall zusammen. Warum die Krankheit so gefährlich ist und was Medizin und Gesellschaft dagegen tun können.

Was eine Sepsis so gefährlich macht - für jeden

Sepsis ist häufig und endet oft tödlich - egal ob jung, alt, gesund oder vorerkrankt. Auch bekannte Persönlichkeiten wie Papst Johannes Paul II., Fürst Rainier III. von Monaco und Schauspieler Christopher Reeve starben an einer Sepsis. Die Krankheit kann jeden treffen, jederzeit, unerwartet und plötzlich.

Sepsis - was ist das?

Umgangssprachlich wird Sepsis oft als Blutvergiftung bezeichnet. Eine klassische Vergiftung ist sie jedoch nicht, auch wenn bakterielle Toxine (Gift) eine Rolle spielen können. Medizinisch betrachtet ist eine Sepsis die außer Kontrolle geratene Immunreaktion des Körpers auf eine Infektion. Sie führt zu Organversagen und ist ein lebensbedrohlicher Notfall.

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Häufigste Ursachen für eine Sepsis sind Lungenentzündungen, gefolgt von Harnwegsinfektionen, Infektionen im Bauchraum und Knochen- und Weichteilinfektionen. Ein erhöhtes Risiko haben immungeschwächte Menschen, wie Krebspatienten und Personen, die Immunsuppressiva einnehmen bei Rheuma oder Asthma.

Auch Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten als Risikofaktoren. Trotzdem kann die Sepsis auch völlig gesunde Menschen überraschen. Warum ist noch nicht bekannt.

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Warum eine Sepsis so schwer zu erkennen ist

Eines der größten Probleme bei der Sepsis ist ihre schwierige Diagnostik. Unspezifische Symptome wie schneller Herzschlag, schnelle Atmung, Störungen des Bewusstseins, Fieber, niedriger Blutdruck und allgemeines Krankheitsgefühl erschweren die Einordnung.

Es gibt keinen eindeutigen Laborwert oder Untersuchungsmethode, mit der eine Sepsis sicher diagnostiziert werden kann. Im Vergleich dazu sind Herzinfarkte oder Schlaganfälle für Laien und medizinisches Fachpersonal häufig schneller einzuordnen.

Viel zu selten fällt ein Verdacht auf eine Sepsis. Dabei gilt: Je schneller eine Sepsis erkannt und behandelt wird, umso höher die Überlebenschance.

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85.000 Tote im Jahr - Sepsis tötet mehr, als viele denken

Die Sepsis gehört zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland und ist oftmals mit großem persönlichen Leid verbunden. Jährlich erkranken mindestens 230.000 Menschen, 85.000 davon versterben.

Überlebende leiden zu 75 Prozent an Spätfolgen wie körperlichen Einschränkungen, neuer Pflegebedürftigkeit, posttraumatischen Belastungsstörungen und Konzentrationsproblemen. Neben dem persönlichen Schicksal der Betroffenen und deren Familien hat Sepsis damit auch eine enorme gesundheitsökonomische Bedeutung.

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Deutschland gegen Sepsis

Um die Situation zu verbessern, wurde die vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Kampagne #DeutschlandErkenntSepsis ins Leben gerufen. Das Ziel ist eine bessere Aufklärung der Bevölkerung und regelmäßige Schulungen des medizinischen Personals, um die Sepsis früher zu erkennen und schneller behandeln zu können. Zudem sind Krankenhäuser seit 2026 gesetzlich dazu verpflichtet, die Qualität in der Sepsisversorgung zu verbessern.

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Jeder kann etwas beitragen

Neben medizinscher Versorgung spielt die Vorbeugung eine entscheidende Rolle. So können Impfungen gegen Pneumokokken und Influenza das Risiko einer Lungenentzündungen und daraus folgenden Sepsis senken oder verhindern.

Auch eine gesunde Lebensweise, viel Sport und Bewegung, eine gesunde zuckerarme Ernährung und die Vermeidung von Rauchen und Alkoholkonsum tragen wesentlich dazu bei, Risikofaktoren für eine Sepsis wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes zu vermeiden. Sepsisprävention ist damit nicht nur eine Aufgabe des Gesundheitssystems, sondern eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft.

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Matthias Gründling ... ... ist Intensivmediziner und Sepsisforscher an der Universitätsmedizin in Greifswald. Er leitet den SepsisDialog, eine lokale Qualitätsinitiative, die sich seit vielen Jahren erfolgreich um Verbesserungen rund um die Sepsis kümmert. Im Rahmen der Kampagne #DeutschlandErkenntSepsis entwickelt man in Greifswald Schulungsmaterialien für medizinisches Personal. Forschungsschwerpunkte sind Qualitätsmanagement und Blutkulturdiagnostik bei Sepsis. Für seine Aufklärungs- und Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Sepsis wurde der Mediziner 2024 mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet.

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