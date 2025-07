Update am Abend: Große Sorge um Laura Dahlmeier

Guten Abend,

"Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sie von Steinschlag erfasst wurde", schreibt ihr Management in der Mitteilung. Ihre Partnerin habe sofort einen Notruf abgesetzt. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebietes habe ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle aber erst am Morgen des 29. Juli erreichen können.

Ihr Management will weitere Informationen bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Aus Rücksicht auf die Familie und nahestehende Personen bat das Management die Öffentlichkeit, von Fragen abzusehen und die Privatsphäre der Angehörigen "in dieser belastenden Situation zu wahren".

Die Grünen-Co-Chefin kandidiert nicht mehr

Denn Nietzard verkündet in ihrer knapp dreiminütigen Botschaft nicht nur ihren Rückzug - sie rechnet auch noch einmal mit ihrer Partei ab. "Ich habe die letzten neun Monate versucht, eine linke Hoffnung, eine linke Stimme in den Grünen zu sein", sagt Nietzard. "Aber bei den Grünen sind meine Gedanken nicht immer auf Gegenliebe gestoßen."

"Mal wurde ich in Fraktionssitzungen ausgebuht, mal wurde ich von Realo-Spitzenpersonal angeschrien oder von Ministerpräsidenten oder solchen, die es werden wollten, wurde mein Rücktritt gefordert", führt Nietzard in Anspielung auf Winfried Kretschmann (und Cem Özdemir) aus, der Nietzard sogar zum Parteiaustritt aufgefordert hatte. Zitat: "Ich verstehe überhaupt nicht, was die bei uns will."