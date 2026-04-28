Update am Abend: Hoffnung für Timmy und Abgabe auf Zucker

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die private Rettungsaktion für Buckelwal Timmy in der Ostsee konnte einen ersten Erfolg erzielen. Die Bundesregierung hat sich offenbar auf eine neue Abgabe geeinigt, die die Menschen in Deutschland gesünder und die Kassen voller machen soll. Und: Die Zahl der Geburten lag 2025 so niedrig wie seit 1946 nicht mehr - der Tag.

Rettungsversuch für Buckelwal

Das ist passiert: Der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel liegende Buckelwal ist in den Frachtkahn geschwommen, mit dem er aufs offene Meer gebracht werden soll. Auf Livebildern war zu sehen, wie Helfer das Tier in die sogenannte Barge geleiteten. Später soll der angeschlagene Wal in Richtung Nordsee oder Atlantik geschleppt werden.

Der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel liegende Buckelwal ist in den Frachtkahn geschwommen, mit dem er aufs offene Meer gebracht werden soll. Auf Livebildern war zu sehen, wie Helfer das Tier in die sogenannte Barge geleiteten. Später soll der angeschlagene Wal in Richtung Nordsee oder Atlantik geschleppt werden. Das ist der Hintergrund: Bei der Privatinitiative handelt es sich um einen letzten Rettungsversuch für den von Experten schon aufgegebenen Meeressäuger. Der im Atlantik heimische Buckelwal irrte seit Anfang März vor der deutschen Ostseeküste umher und strandete mehrfach. Seit vier Wochen lag er in einem Seitenarm der Wismarer Bucht auf Grund.

Bei der Privatinitiative handelt es sich um einen letzten Rettungsversuch für den von Experten schon aufgegebenen Meeressäuger. Der im Atlantik heimische Buckelwal irrte seit Anfang März vor der deutschen Ostseeküste umher und strandete mehrfach. Seit vier Wochen lag er in einem Seitenarm der Wismarer Bucht auf Grund. Das sagen Kritiker: "Wir stehen dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber, weil für uns das Tierwohl an erster Stelle steht", sagt Sven Biertümpfel von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Was dort passiere sei "nach Meinung nicht nur von uns, sondern auch von internationalen Experten und anderen NGOs halt nicht mehr dem Tierwohl zuträglich, sondern eigentlich fast genau das Gegenteil".

Verfolgen Sie den weiteren Verlauf der Rettungsaktion in unserem Liveblog

heute in Deutschland, 28.04.2026, 14:00 Uhr 28.04.2026 | 2:43 min

Wird Zucker in Getränken teurer?

Das ist passiert: Die Bundesregierung plant offenbar die Einführung einer Zuckerabgabe. Demnach soll ab 2028 eine entsprechende Abgabe auf zuckergesüßte Getränke kommen und Einnahmen von 500 Millionen Euro im Jahr bringen.

Die Bundesregierung plant offenbar die Einführung einer Zuckerabgabe. Demnach soll ab 2028 eine entsprechende Abgabe auf zuckergesüßte Getränke kommen und Einnahmen von 500 Millionen Euro im Jahr bringen. Das ist der Hintergrund: Eine Zuckerabgabe wurde Ende März von der Kommission empfohlen, die sich mit der schwierigen Finanzlage der Krankenkassen befasst hat. Konkret empfahl sie eine Abgabe in Höhe von 26 Cent pro Liter, wenn mehr als fünf Gramm Zucker auf 100 Milliliter enthalten sind, und 32 Cent bei mehr als acht Gramm.

Schutz oder Bevormundung? Hintergründe zu einer möglichen Zuckerabgabe:

heute journal, 27.03.2026, 21:55 Uhr 27.03.2026 | 2:48 min

Zahl der Geburten auf Tiefstand

Das ist passiert: 2025 sind in Deutschland so wenige Babys geboren worden wie noch nie seit 1946. Laut Statistischem Bundesamt kamen rund 654.300 Kinder zur Welt. Die Zahl der Sterbefälle überstieg mit rund 1,01 Millionen die Zahl der Geburten um 352.000 - das größte Geburtendefizit der Nachkriegszeit.

2025 sind in Deutschland so wenige Babys geboren worden wie noch nie seit 1946. Laut Statistischem Bundesamt kamen rund 654.300 Kinder zur Welt. Die Zahl der Sterbefälle überstieg mit rund 1,01 Millionen die Zahl der Geburten um 352.000 - das größte Geburtendefizit der Nachkriegszeit. Das ist der Hintergrund: Die Statistiker verwiesen darauf, dass nun die zahlenmäßig kleinen 1990er-Geburtsjahrgänge in das Alter von Anfang 30 kämen, in dem häufig die Entscheidung für Kinder falle.

Die Statistiker verwiesen darauf, dass nun die zahlenmäßig kleinen 1990er-Geburtsjahrgänge in das Alter von Anfang 30 kämen, in dem häufig die Entscheidung für Kinder falle. Noch interessant: Der Rückgang bei den Geburten war in den östlichen Bundesländern stärker als in den westlichen. Ausschließlich Hamburg meldete laut Bundesamt mit plus 0,5 Prozent einen leichten Anstieg. Den stärksten Rückgang gab es in Mecklenburg-Vorpommern mit minus 8,4 Prozent.

ZDFheute Xpress, 28.04.2026, 10:23 Uhr 28.04.2026 | 0:31 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Im Test: Reis

Volle Kanne, 28.04.2026, 09:05 Uhr 28.04.2026 | 5:19 min

Die Stiftung Warentest hat 40 Reisprodukte auf Schadstoffe geprüft. Das Ergebnis: Bio und Vollkorn sind nicht automatisch eine gute Alternative:

Fußball

Gegen Paris Saint-Germain wartet auf Vincent Kompany und den FC Bayern die ultimative Kraftprobe in der Champions League. Doch schon jetzt hat der Trainer viel erreicht.

ZDF-Sportreporterin Lili Engels über das Topduell der Bayern bei Paris Saint-Germain:

ZDF-Morgenmagazin, 28.04.2026, 09:38 Uhr 28.04.2026 | 2:32 min

Welche Nationalspieler fahren mit zur WM? Für die Antwort darauf möchte sich Bundestrainer Nagelsmann mehr Zeit lassen. Die Kaderbekanntgabe im Mai wird deshalb verschoben.

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Chinesische E-Autos werden rasant besser und günstiger. Marken drängen nach Europa. Können deutsche Hersteller mithalten?

ZDFheute, 28.04.2026, 13:00 Uhr 28.04.2026 | 11:21 min

Streaming-Tipp für den Abend

"Die geheime Welt des Adels": Wer bestimmt die Regeln? Wer profitiert? Wer stellt sie infrage? Jochen Breyer trifft Adlige auf Bällen und bei exklusiven Treffen - und fragt nach Rollen, Besitz und ihrem Blick auf den Staat. (44 Minuten)

28.04.2026 | 43:48 min

Rezept des Tages: Rhabarber herzhaft und süß

Volle Kanne, 28.04.2026, 09:05 Uhr 28.04.2026 | 13:48 min

Die Rhabarber-Saison läuft und Mario Kotaska hat gleich mehrere Zubereitungstipps: Als herzhafte Variante schlägt er Rhabarber-Ziegenkäse-Wraps mit Rucola vor. Für die Süß-Liebhaber brät er Hafer-Cookies in der Pfanne und serviert sie mit Rhabarber-Kompott. Die Rezepte gibt's hier.

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