AllBright-Studie zu Führungspositionen:Firmenspitze in Familienunternehmen überwiegend männlich
von Sina Mainitz
In deutschen Familienbetrieben sind Frauen in Führungspositionen laut einer Studie Mangelware. Doch es gibt auch Firmen in Deutschland, die mit gutem Beispiel vorangehen.
In deutschen Chefetagen stagniert die Vielfalt. Das zeigt eine Studie der deutsch-schwedischen AllBright Stiftung, die auf die 100 umsatzstärksten deutschen Familienunternehmen blickt, darunter Aldi, Haribo, Continental oder die dm-Drogeriemärkte. Eins wird demzufolge sichtbar: Gerade in Familienunternehmen ist traditionell ein Mann an der Spitze. In Dax-Unternehmen bestehe hingegen die Tendenz, mehr Frauen an die Konzernspitze zu setzen.
Die deutsch-schwedische AllBright Stiftung ist eine politisch unabhängige und gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Stockholm und Berlin. Seit Jahren setzt sie sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft ein. Gleiche Karrierechancen für Frauen und Männer und bessere Unternehmensresultate durch gemischte, moderne Führungsteams sind das Ziel.
Diverse Teams wichtig für Erfolg von Unternehmen
Viele Mittelständler seien seit Generationen in Familienhand. Die Familie ziehe im Hintergrund die Strippen. Die Familienunternehmer sagten oft, sie denken in Generationen und nicht in Quartalen, führt Ankersen aus.
Und oft ist die Führung männlich. Da hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas verändert. Damit nehmen sich die Unternehmen selbst die Chance auf Modernisierung, sagt Wiebke Ankersen:
Familienunternehmen seien eher traditionell aufgestellt, berichtet auch Cawa Younosi, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt. "Das heißt, der Sohn übernimmt meistens die Firma und die Tochter unterstützt. Stereotype sind hier eher sichtbar."
Verteilung in den Vorstandsetagen
Positiv-Beispiel: Wie Diversität funktionieren kann
Ein gutes Beispiel, wo und wie es anders laufen kann, ist das Bankhaus Metzler. Die Privatbank existiert seit über 350 Jahren in Frankfurt im Familienbesitz. Die Firmenspitze teilen sich die Geschwister Elena und Franz von Metzler auf. Jeder hat seine Aufgabe.
Ein weiteres Vorzeige-Beispiel ist der baden-württembergische Outdoor-Ausstatter VAUDE aus Tettnang. Antje von Dewitz ist Mutter und Managerin. Sie hat das Geschäft von ihrem Vater übernommen. Das Unternehmen hat knapp 50 Prozent der Führungspositionen weiblich besetzt.
Die Arbeitnehmerschaft verändert sich. Seit 2012 schließen mehr Frauen als Männer ein Studium der Wirtschaftswissenschaften ab. Dennoch spiegelt sich das am Ende (noch) nicht im Chefsessel wider.
Sina Mainitz ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen
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