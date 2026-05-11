Update am Abend: SPD-Beben, Sanktionen, Wirtschaftsnobelpreis

Guten Abend,

Bärbel Bas tritt zurück. Die Bundesarbeits- und Sozialministerin der SPD hat heute Morgen den für viele überraschenden Schritt verkündet. Als Grund nennt sie einen privaten Trauerfall - erwähnt aber auch die Behandlung durch den Koalitionspartner.

Die EU verhängt derweil Sanktionen gegen Unterstützer der russischen Kriegsmaschinerie und zeigt eine "geeinte Front", wie EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagt. Und: Der Wirtschaftsnobelpreis geht an zwei Forschende aus den USA.

Arbeitsministerin Bas tritt zurück

Das ist passiert: Politischer Paukenschlag direkt zum Start der neuen Woche: Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas kündigt ihren Rücktritt an, ihr Amt übernimmt der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer.

Politischer Paukenschlag direkt zum Start der neuen Woche: Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas kündigt ihren Rücktritt an, ihr Amt übernimmt der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer. Das ist der Hintergrund: Bärbel Bas begründet die Entscheidung für die Niederlegung ihres Amtes mit dem Tod ihrer Stieftochter. Sie brauche Zeit, die Trauer zu verarbeiten. Doch auch öffentliche Angriffe - unter anderem aus den Reihen des Koalitionspartners Union - hätten zu ihrer Entscheidung geführt. Warum in dem Rücktritt von Bärbel Bas auch Sprengstoff für die Koalition steckt, hat mein Kollege Dominik Rzepka hier aufgeschrieben.

Bärbel Bas begründet die Entscheidung für die Niederlegung ihres Amtes mit dem Tod ihrer Stieftochter. Sie brauche Zeit, die Trauer zu verarbeiten. Doch auch öffentliche Angriffe - unter anderem aus den Reihen des Koalitionspartners Union - hätten zu ihrer Entscheidung geführt. Warum in dem Rücktritt von Bärbel Bas auch Sprengstoff für die Koalition steckt, hat mein Kollege Dominik Rzepka hier aufgeschrieben. Das sagen unsere Korrespondenten: Um den Jahreswechsel herum soll die komplette SPD-Führung neu gewählt werden, wie Parteichef Lars Klingbeil ankündigte. Innerhalb der SPD dürfte nun eine Art interner Wahlkampf ausbrechen, sagt unsere Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann. Es werde nun "viel Geruckel" um neue Spitzenpositionen beginnen - die Stimmung in der Koalition sei weiter "vergiftet".

ZDFheute live am 12.10.2026 um 12:53 Uhr 12.10.2026 | 3:45 min

EU-Sanktionen gegen Vielzahl russischer Kriegsunterstützer

Das ist passiert: Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen 1.600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen verhängt, die zu den Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie zählen.

Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen 1.600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen verhängt, die zu den Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie zählen. Das ist der Hintergrund: Mehr als die Hälfte der Sanktionen stehe im Zusammenhang mit der Produktionskette für ballistische Raketen, wie EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mitteilt. Zudem geht es unter anderem um Drohnenhersteller und Werften, die U-Boote warten, sowie um Einreiseverbote für betroffene Personen. Es ist die bislang größte Sanktionsliste seit Beginn des Kriegs.

Europa zeigt erneut eine geeinte Front. „ Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte

Darum ist das wichtig: Mehr als vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist kein Ende in Sicht. Erst heute hat Kiew wieder Angriffe auf Energieanlagen gemeldet - trotz der "Energie-Waffenruhe", die US-Präsident Trump zuvor verkündet hatte. Für Selenskyj sei diese Waffenruhe eine "Neuigkeit" gewesen - man sei allerdings bereit, sich an die Waffenruhe zu halten, wenn Russland dies auch tue.

heute Xpress vom 12.10.2026 um 11:07 Uhr 12.10.2026 | 0:21 min

Wirtschaftsnobelpreis für zwei US-Forscher

Das ist passiert: Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an Robert Hall und Michael Woodford. Die beiden US-Amerikaner erhalten den Preis für ihre Forschung und Entwicklung zu makroökonomischen Modellen.

Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an Robert Hall und Michael Woodford. Die beiden US-Amerikaner erhalten den Preis für ihre Forschung und Entwicklung zu makroökonomischen Modellen. Das ist der Hintergrund: Mit den Modellen, für die Hall und Woodford ausgezeichnet wurden, soll eine effektivere Stabilisierungspolitik für Konjunkturschwankungen möglich sein.

Mit den Modellen, für die Hall und Woodford ausgezeichnet wurden, soll eine effektivere Stabilisierungspolitik für Konjunkturschwankungen möglich sein. Darum ist das wichtig: Ihre Arbeiten hätten eine stabile theoretische Grundlage für Modelle geschaffen, die heute von Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt genutzt würden, erklärte der Vorsitzende des Komitees. Dadurch sei man besser in der Lage, mit wirtschaftlichen Schocks wie Energiekrisen oder plötzlichen Veränderungen des Konsumverhaltens der Haushalte umzugehen.

heute Xpress vom 12.10.2026 um 13:45 Uhr 12.10.2026 | 0:17 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Ratgeber: Wie Sie Atemwegserkrankungen unterscheiden

Die Nase läuft, der Kopf brummt - aber ist es nun eine Erkältung oder doch die echte Grippe? Oder ist das nicht sowieso das Gleiche? Und ist das überhaupt wichtig? Unser heutiger Ratgeber zeigt, an welchen Symptomen Sie Atemwegserkrankungen erkennen und wie Sie sich schützen können:

Volle Kanne vom 12.10.2026 um 09:22 Uhr 12.10.2026 | 7:03 min

Sport

Kössler will sich etablieren: Noch hat Bundestrainer Christian Wück keine feste Mittelstürmerin für die WM 2027 in Brasilien gefunden. US-Legionärin Melissa Kössler drängt sich vor dem Test gegen Japan auf und will sich im Sturm etablieren.

Ironman Hawaii - Wenn der Körper die Notbremse zieht: Warum brechen selbst Weltklasse-Triathleten beim Ironman auf Hawaii zusammen? Die Sportwissenschaftler Björn Geesmann und Ingo Froböse erklären, welche Rolle Hitze, Luftfeuchtigkeit und die Grenzen des Körpers spielen.

Aus dem gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF vom 12.10.2026 ab 11:04 Uhr. 12.10.2026 | 1:49 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

heute Xpress vom 12.10.2026 um 08:04 Uhr 12.10.2026 | 0:14 min

Sturm "Rachel" hat in Kalifornien für Chaos und viele Schäden gesorgt. Fast 7.000 Menschen sind ohne Strom. Besonders betroffen ist die Küstenstadt Long Beach, wo viele Häuser direkt am Wasser stehen.

Streaming-Tipps für den Abend

Seit jeher sind Menschen auf der Suche nach der großen Liebe. Die dann auch zu finden, ist allerdings gar nicht immer so einfach. Die Terra-X-Doku "Dating damals und heute" zeigt, wie sich Paare früher kennen und lieben gelernt haben und wie Dating heute läuft - zwischen Tanztee und Tinder, Amore und Algorithmus. (44 Minuten)

Terra X vom 10.10.2026 um 5 Uhr 12.10.2026 | 43:43 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Anna Grösch und das gesamte ZDFheute-Team