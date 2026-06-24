Update am Morgen: Noch immer Land der unbegrenzten Möglichkeiten?

Guten Morgen,

als wir vor einem Jahr mit dem Studio Washington sprachen und über eine Doku nachdachten, die zum Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit passte, ahnten wir alle nicht, wie sehr sich die USA unter Trump verändern würden. Wir wollten keine historische Abhandlung über den 4th of July, sondern einen Blick in das Land der (ehemals?) unbegrenzten Möglichkeiten.

250 Jahre USA, ein Land, gegründet auf Freiheit, Gleichheit und dem Streben nach Glück. In den Vorgesprächen mit dem Studio Washington, Elmar Theveßen und Annette Brieger, wurde uns schnell klar, dass sich diese Geschichte nicht als einfache politisch-historische Dokumentation erzählen lässt. Zu widersprüchlich ist die Gegenwart. Die USA stehen heute zwischen Mythos und Realität: ein Land voller Versprechen - und gleichzeitig voller Risse.

Also zogen unsere Kollegen los und suchten Antworten, sprachen mit vielen Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen, die Angst haben und hoffen. Der Film wird so zu einer Momentaufnahme eines zutiefst polarisierten Landes unter Donald Trump. Während der Präsident seinen 80. Geburtstag feiert, zieht sich ein Riss durch die Gesellschaft.

Unsere Kollegen treffen Menschen wie Carter Brown, einst glühende MAGA-Anhängerin, die sich unter großen persönlichen Verlusten von Trump abwendet. Ihre Geschichte steht für Zweifel, für das schmerzhafte Hinterfragen eines Weltbildes. Gleichzeitig lernen wir überzeugte Unterstützer wie Vivian Childs kennen, die weiterhin an Trump glauben - aus religiöser Überzeugung, aus politischer Loyalität, aus Hoffnung auf Stabilität.

Zwischen all diesen Polen lernen wir ein Land im Konflikt kennen: Latinos, die ihre Wahl bereuen, Aktivisten, die für politische Alternativen kämpfen, Juristen, die den Rechtsstaat verteidigen, Künstler, die Widerstand leisten und Angst vor Repressionen haben. Es geht um das Leben in den USA, das zu teuer wird, um Migration, um Macht und Gegenmacht und um die Frage, ob demokratische Institutionen noch tragen.

die doku: Amerika unter Trump 24.06.2026 | 47:26 min

Der Film "auslandsjournal die doku: Amerika unter Trump" sucht keine endgültigen Antworten. Er zeigt Einzelschicksale, Brüche und Widersprüche - ein Amerika, das zweifelt, hofft und kämpft. Und er macht deutlich, als wir vor einem Jahr darüber sprachen, konnten wir nicht ahnen, wie sehr sich die Lage zuspitzen würde. Was als Bestandsaufnahme begann, wurde zum Porträt eines Landes im Umbruch und zu der Frage, die bleibt: Woran glaubt Amerika noch? Was hält Amerika noch zusammen?

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Stefanie Schoeneborn, Leiterin der Redaktion "auslandsjournal"

Was im Nahen Osten passiert ist

US-Senat stimmt gegen Iran-Einsätze ohne Kongressmandat: Der US-Senat hat erstmals eine Resolution gebilligt, die weitere Militäreinsätze der USA gegen Iran ohne Zustimmung des Kongresses blockieren soll. Die Kammer stimmte am Dienstag mit 50 zu 48 Stimmen für den Beschluss. Er fordert, US-Kampfhandlungen gegen Iran ohne ausdrückliche Zustimmung des Kongresses zu beenden. Rechtlich stoppt die Resolution den Krieg nicht unmittelbar. Es handelt sich nicht um ein normales Gesetz, sondern um eine sogenannte Concurrent Resolution beider Kongresskammern. Sie wird nicht Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorgelegt und entfaltet keine Gesetzeskraft. Politisch ist das Votum dennoch ein Signal: Beide Kammern des Kongresses stellen sich damit gegen weitere Iran-Einsätze ohne Mandat des Parlaments.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Krim abgeschnitten, Moskau schwer getroffen - Militäranalyse zum Drohnenkrieg: Die Ukraine hat die Krim vom russischen Festland abgeschnitten. Touristen und Zivilisten fliehen in Massen. Im Laufe der Woche griff Kiew zudem zweimal Moskau und die Region an.

Selenskyj sagt Teilnahme an Ukraine-Konferenz in Polen ab: Wegen eines eskalierenden Geschichtsstreits mit Polen reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht zu einer Wiederaufbaukonferenz nach Danzig.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Merz steht Rede und Antwort im Bundestag: Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich am Nachmittag im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Thema dürfte unter anderem das geplante Reformpaket der Bundesregierung sein.

Social-Media-Kommission legt Vorschläge vor: In der Debatte über Social-Media-Verbote für Kinder oder Jugendliche legt die zuständige Expertenkommission der Familienministerin Karin Prien Handlungsempfehlungen vor. Prien hatte sich in der Vergangenheit offen für gesetzliche Altersgrenzen für Kinder und Jugendliche bei der Nutzung von Apps wie TikTok, Instagram oder Snapchat gezeigt, wollte sich aber vor den Empfehlungen der Kommission nicht festlegen.

Nato-Generalsekretär Rutte bei Trump: Kurz vor einem Nato-Gipfel trifft Generalsekretär Mark Rutte US-Präsident Donald Trump. Es dürfte unter anderem um die US-Forderungen nach einem zügigen Ausbau der Verteidigungskapazitäten der europäischen Bündnispartner gehen. Der Nato-Gipfel soll am 7. und 8. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara stattfinden.

Prozess um getöteten Zugbegleiter beginnt: Fast fünf Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz beginnt in Zweibrücken der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 26-Jährige soll den Schaffner bei einer Fahrkartenkontrolle nahe Landstuhl in der Westpfalz mit der Faust so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser zwei Tage später im Krankenhaus starb.

Ausführlich informiert

Wird die Rentenreform ein großer Wurf? Ein ZDF spezial fasst Vorschläge, Reaktionen und den Fahrplan zusammen:

23.06.2026 | 17:09 min

Fußball-WM 2026

In einer WM-Nacht, in der sonst kaum Tore fallen, taucht plötzlich wieder Cristiano Ronaldo auf. Der mittlerweile 41-jährige Superstar trifft gegen Usbekistan doppelt - und verewigt sich damit in den WM-Geschichtsbüchern. Der älteste Doppelpacker der WM-Geschichte ist er nun. Und obendrauf auch Portugals WM-Rekordtorschütze.

In den restlichen Spielen war die Torausbeute überschaubarer: Kolumbien setzt sich mit einem knappen 1:0 gegen den Kongo durch, England und Ghana trennen sich torlos - und Kroatien kickt Panama nach einem 1:0 aus dem Turnier.

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Im Juni treten die besten Nationalmannschaften der Männer und Frauen in der Volleyball-Nations-League gegeneinander an. Heute treffen die deutschen Männer um 16:30 Uhr auf Argentinien - verfolgen Sie das Spiel im ZDF-Livestream.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.06.2026 | 2:06 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch oft viel Sonnenschein und nur dünne Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen 24 Grad an der Ostsee und 38 Grad im Südwesten Deutschlands.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.