Update am Abend: Alkoholverbot, Tabaksteuer, Bundeswehr

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An deutschen Bahnhöfen ist ein Alkoholverbot in Kraft getreten, Zigaretten und Vapes sollen teurer werden und die Bundeswehr ermittelt wegen sexuellen Fehlverhaltens. Der Tag kompakt:

Alkoholverbot an Bahnhöfen in Kraft

Das ist passiert: An Tausenden Bahnhöfen im Land gilt ab heute ein Alkoholkonsumverbot. Es soll mehr Sicherheit und Sauberkeit bringen.

An Tausenden Bahnhöfen im Land gilt ab heute ein Alkoholkonsumverbot. Es soll mehr Sicherheit und Sauberkeit bringen. Das ist der Hintergrund: Kaputte Flaschen, Erbrochenes - dazu Menschen, die durch Bahnhofshallen torkeln oder dort ihren Rausch ausschlafen. Solche Szenen sollen ein Ende haben. "Zu oft mussten wir feststellen, dass dort, wo zu viel Alkohol fließt, auch die Gewalt zunimmt", begründet Bahn-Chefin Evelyn Palla diesen Schritt.

Kaputte Flaschen, Erbrochenes - dazu Menschen, die durch Bahnhofshallen torkeln oder dort ihren Rausch ausschlafen. Solche Szenen sollen ein Ende haben. "Zu oft mussten wir feststellen, dass dort, wo zu viel Alkohol fließt, auch die Gewalt zunimmt", begründet Bahn-Chefin Evelyn Palla diesen Schritt. Das sagen Bahn und Polizei: Andreas Roßkopf, der Vorsitzende der GdP für den Bereich Bundespolizei, kritisiert die Pläne der Bahn aber als inkonsequent. Die Maßnahmen seien gut, aber nicht weitreichend genug. Der weiterhin erlaubte Verkauf von Alkohol in Zügen und Bahnhöfen sollte darüber hinaus "zumindest abends gestoppt werden", so Roßkopf.

ZDFheute Xpress, 15.10.2026, 07:30 Uhr 15.10.2026 | 0:15 min

Zigaretten und Vapes sollen teurer werden

Das ist passiert: Mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD wird der Bundestag am Abend voraussichtlich die Erhöhung der Tabaksteuer beschließen. Vor allem Zigaretten sollen in den kommenden vier Jahren schrittweise teurer werden, aber auch Vapen wird teurer.

Mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD wird der Bundestag am Abend voraussichtlich die Erhöhung der Tabaksteuer beschließen. Vor allem Zigaretten sollen in den kommenden vier Jahren schrittweise teurer werden, aber auch Vapen wird teurer. Das ist der Hintergrund: Durch die Erhöhung der Tabaksteuer will Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) unter anderem mehr Geld für den Haushalt einnehmen. Im Jahr 2030 sollen es 4,5 Milliarden Euro mehr sein. Auch der Suchtbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) hatte sich für eine Erhöhung ausgesprochen.

Durch die Erhöhung der Tabaksteuer will Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) unter anderem mehr Geld für den Haushalt einnehmen. Im Jahr 2030 sollen es 4,5 Milliarden Euro mehr sein. Auch der Suchtbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) hatte sich für eine Erhöhung ausgesprochen. Das sagen Befürworter und Kritiker: "Der Hauptgewinn, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, liegt darin, dass viele Folgekosten der Krankheiten langfristig vermieden werden", sagt der SPD-Politiker und ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die AfD wirft Merz vor, sich nicht gegen die Pläne aus dem SPD-geführten Finanzministerium durchgesetzt zu haben. Die Linken-Abgeordnete Doris Achelwilm kritisiert, dass die Erhöhung vor allem Menschen mit kleinen Einkommen treffe.

heute, 13.07.2026, 19:00 Uhr 13.07.2026 | 1:37 min

Sexuelles Fehlverhalten? Bundeswehr ermittelt

Das ist passiert: Die Bundeswehr ermittelt wegen des Vorwurfs sexuellen Fehlverhaltens in einer Ausbildungseinheit in Sachsen-Anhalt.

Die Bundeswehr ermittelt wegen des Vorwurfs sexuellen Fehlverhaltens in einer Ausbildungseinheit in Sachsen-Anhalt. Das ist der Hintergrund: Auf Anfrage von ZDFheute bestätigte die Bundeswehr, dass der Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes das Parlament am 14. Oktober über Verdachtsfälle von Dienstvergehen informiert hat, darunter sexualisiertes Fehlverhalten. Im Zentrum der Ermittlungen stehe eine Ausbildungseinheit des Sanitätsdienstes. Auch Führungspersonal soll dort ein Klima geschaffen haben, das Dienstvergehen, Grenzüberschreitungen und sexualisiertes Fehlverhalten offenbar begünstigt hat, so ein Sprecher des Unterstützungskommandos der Bundeswehr.

Auf Anfrage von ZDFheute bestätigte die Bundeswehr, dass der Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes das Parlament am 14. Oktober über Verdachtsfälle von Dienstvergehen informiert hat, darunter sexualisiertes Fehlverhalten. Im Zentrum der Ermittlungen stehe eine Ausbildungseinheit des Sanitätsdienstes. Auch Führungspersonal soll dort ein Klima geschaffen haben, das Dienstvergehen, Grenzüberschreitungen und sexualisiertes Fehlverhalten offenbar begünstigt hat, so ein Sprecher des Unterstützungskommandos der Bundeswehr. Das sagt Verteidigungsminister Pistorius: "Wir werden alles tun, um jeden Täter dingfest zu machen", sagte er am Mittwoch bei einem Besuch auf Kreta. Derartige Fälle kämen leider immer wieder vor, er wisse nicht, "ob wir das jemals werden abstellen können". Die Bundeswehr habe jedoch eine "ganze Palette" an Möglichkeiten zu sanktionieren, so Pistorius.

ZDFheute Xpress, 15.10.2026, 13:07 Uhr 15.10.2026 | 0:30 min

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Rezept des Tages: Grünkohl-Kartoffelklößchen mit Speck

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Für das Rezept "Grünkohl-Kartoffelklößchen mit Speck" finden Sie hier den Download.

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