Update am Abend: Alkoholverbot, Tabaksteuer, Bundeswehr

Update am Abend:Alkohol und Zigaretten
von Tim-Julian Schneider
Guten Abend,
An deutschen Bahnhöfen ist ein Alkoholverbot in Kraft getreten, Zigaretten und Vapes sollen teurer werden und die Bundeswehr ermittelt wegen sexuellen Fehlverhaltens. Der Tag kompakt:
Alkoholverbot an Bahnhöfen in Kraft
- Das ist passiert: An Tausenden Bahnhöfen im Land gilt ab heute ein Alkoholkonsumverbot. Es soll mehr Sicherheit und Sauberkeit bringen.
- Das ist der Hintergrund: Kaputte Flaschen, Erbrochenes - dazu Menschen, die durch Bahnhofshallen torkeln oder dort ihren Rausch ausschlafen. Solche Szenen sollen ein Ende haben. "Zu oft mussten wir feststellen, dass dort, wo zu viel Alkohol fließt, auch die Gewalt zunimmt", begründet Bahn-Chefin Evelyn Palla diesen Schritt.
- Das sagen Bahn und Polizei: Andreas Roßkopf, der Vorsitzende der GdP für den Bereich Bundespolizei, kritisiert die Pläne der Bahn aber als inkonsequent. Die Maßnahmen seien gut, aber nicht weitreichend genug. Der weiterhin erlaubte Verkauf von Alkohol in Zügen und Bahnhöfen sollte darüber hinaus "zumindest abends gestoppt werden", so Roßkopf.
Zigaretten und Vapes sollen teurer werden
- Das ist passiert: Mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD wird der Bundestag am Abend voraussichtlich die Erhöhung der Tabaksteuer beschließen. Vor allem Zigaretten sollen in den kommenden vier Jahren schrittweise teurer werden, aber auch Vapen wird teurer.
- Das ist der Hintergrund: Durch die Erhöhung der Tabaksteuer will Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) unter anderem mehr Geld für den Haushalt einnehmen. Im Jahr 2030 sollen es 4,5 Milliarden Euro mehr sein. Auch der Suchtbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) hatte sich für eine Erhöhung ausgesprochen.
- Das sagen Befürworter und Kritiker: "Der Hauptgewinn, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, liegt darin, dass viele Folgekosten der Krankheiten langfristig vermieden werden", sagt der SPD-Politiker und ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die AfD wirft Merz vor, sich nicht gegen die Pläne aus dem SPD-geführten Finanzministerium durchgesetzt zu haben. Die Linken-Abgeordnete Doris Achelwilm kritisiert, dass die Erhöhung vor allem Menschen mit kleinen Einkommen treffe.
Sexuelles Fehlverhalten? Bundeswehr ermittelt
- Das ist passiert: Die Bundeswehr ermittelt wegen des Vorwurfs sexuellen Fehlverhaltens in einer Ausbildungseinheit in Sachsen-Anhalt.
- Das ist der Hintergrund: Auf Anfrage von ZDFheute bestätigte die Bundeswehr, dass der Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes das Parlament am 14. Oktober über Verdachtsfälle von Dienstvergehen informiert hat, darunter sexualisiertes Fehlverhalten. Im Zentrum der Ermittlungen stehe eine Ausbildungseinheit des Sanitätsdienstes. Auch Führungspersonal soll dort ein Klima geschaffen haben, das Dienstvergehen, Grenzüberschreitungen und sexualisiertes Fehlverhalten offenbar begünstigt hat, so ein Sprecher des Unterstützungskommandos der Bundeswehr.
- Das sagt Verteidigungsminister Pistorius: "Wir werden alles tun, um jeden Täter dingfest zu machen", sagte er am Mittwoch bei einem Besuch auf Kreta. Derartige Fälle kämen leider immer wieder vor, er wisse nicht, "ob wir das jemals werden abstellen können". Die Bundeswehr habe jedoch eine "ganze Palette" an Möglichkeiten zu sanktionieren, so Pistorius.
ZDFheute Update am Abend:Die Nachrichten des Tages kompakt zum FeierabendKeine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag.
Ratgeber: So glückt der Übergang in die Rente
Das Berufsende ist in Sicht, die Freude auf den Ruhestand oft groß. Doch auf die erste Euphorie kann Ernüchterung folgen, wenn man nicht gut geplant hat. Warum sich Vorbereitung lohnt.
Sport
Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Shanghai nach starker Vorstellung das Halbfinale erreicht. Der designierte Weltranglistenerste besiegte den Australier Alex de Minaur. Der Deutsche wird in den kommenden Wochen definitiv die Spitze der Weltrangliste übernehmen.
Schlagzeilen
- EU-Gipfel in Brüssel: Merz fordert deutlich kleineren EU-Haushalt
- Immunität im Bundestag aufgehoben: Durchsuchungen bei SPD-Politiker Adis Ahmetovic
- Neue Notfallversorgung beschlossen: Was sich ändern soll
- Rückgang wohl um ein Viertel: Schlechte Kartoffelernte treibt Preis nach oben
- Volle Autobahnen wie im Sommer: ADAC warnt vor Stau in den Herbstferien
- Pferdefleisch im Hamburger? Warum Belgiens Frittenbuden Probleme machen
Das sollten Sie sich mal anschauen
Besondere Würdigung für Céline Dion: Die kanadische Sängerin gibt es nun als Barbie-Puppe. Die Figur trägt ein langes Abendkleid und eine Halskette, die an den Film "Titanic" erinnert.
Streaming-Tipp für den Abend
Tattoos, Piercings oder Body Modifications: Menschen verändern ihren Körper - schon immer, immer wieder und manchmal auch massiv - trotz Schmerzen, Risiken und Vorurteilen. Die ZDF-Dokuserie "Make me beautiful" fragt, warum der Wunsch nach Individualität für manche Menschen unter die Haut geht und was ihre persönlichen Geschichten über den gesellschaftlichen Blick auf Schönheit, Normalität und Anderssein erzählen. Die neueste Folge "Provokant schön". (45 Minuten)
Rezept des Tages: Grünkohl-Kartoffelklößchen mit Speck
Armin Roßmeier präsentiert ein deftiges Herbstgericht, das den Körper auch in kalten Jahreszeiten mit Vitamin C versorgt. Die Klößchen serviert er auf einem cremigen Egerlingsragout.
Für das Rezept "Grünkohl-Kartoffelklößchen mit Speck" finden Sie hier den Download.
Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.
Genießen Sie Ihren Abend!
Tim-Julian Schneider und das gesamte ZDFheute-Team
Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen! Empfehlen Sie das Briefing gerne Ihren Freunden und Bekannten - hier ist der Anmelde-Link. Außerdem freuen wir uns weiterhin über Ihr Feedback, was Ihnen besonders gut gefällt und was wir noch besser machen sollten, an zdfheute-feedback@zdf.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!