Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Shanghai nach starker Vorstellung das Halbfinale erreicht. Der designierte Weltranglistenerste besiegte den Australier Alex de Minaur.

Alexander Zverev besiegte Alex de Minaur nach 78 Minuten. Quelle: HECTOR RETAMAL / AFP

Alexander Zverev steht im Halbfinale von Shanghai und hat weiterhin die Chance auf den ersten Masters-1000-Titel in dieser Saison. Der deutsche Tennisstar setzte sich im Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur mit 6:4, 6:4 durch.

Im Kampf um den Finaleinzug trifft Zverev nun auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Die letzten beiden Duelle mit de Minaur - jeweils beim Laver Cup - hatte Zverev verloren.

13.10.2026 | 0:34 min

Sprung an die Weltranglisten-Spitze rückt näher

Zverev wird in den kommenden Wochen definitiv die Spitze der Weltrangliste übernehmen. Sollte er in Shanghai triumphieren, würde ihm dafür bereits der Halbfinaleinzug beim Turnier in Wien in zwei Wochen reichen. Bislang war Boris Becker der einzige deutsche Weltranglistenerste bei den Männern.

Alexander Zverev übernimmt zum Jahresende die Führung der Weltrangliste. Der French-Open- und US-Open-Sieger ist damit nach Boris Becker der zweite Deutsche an der Spitze der Bestenliste. 13.10.2026 | 1:01 min

Aktuell führt Jannik Sinner noch das Ranking an. Der Italiener hat seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme jedoch vorzeitig beendet und kann seine Weltranglistenpunkte aus dem Vorjahr nicht mehr verteidigen.

Zverev mit starkem Aufschlag

Von den Knöchelproblemen, die Zverev in der Runde zuvor plagten, war in der Anfangsphase wenig zu sehen. Gleich im dritten Aufschlagspiel seines Gegners gelang dem gebürtigen Hamburger das Break. In brenzligen Situationen rettete ihn immer wieder sein Aufschlag, der regelmäßig mit über 200 Kilometern pro Stunde über das Netz flog.

Auch mit der Vorhand, die gelegentlich eine Schwachstelle im Spiel des Deutschen ist, punktete er immer wieder. Nachdem Zverev beim Stand von 2:3 im zweiten Satz mehrere Breakbälle abgewehrt hatte, nahm er seinem Gegner anschließend erneut den Aufschlag ab. Den Vorsprung ließ sich der 29-Jährige nicht mehr nehmen und verwandelte nach nicht einmal 90 Minuten seinen ersten Matchball.

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