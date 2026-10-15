Gegen den Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic wird ermittelt. Nach der Aufhebung der Immunität wurden bereits drei Wohnungen durchsucht. Worum es konkret geht, ist unklar.

Gegen den Vorsitzenden der SPD Hannover, Adis Ahmetovic, wird ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Zu den Vorwürfen wollte sie keine Angaben machen. 09.10.2026 | 2:02 min

Der Bundestag hat die Immunität des niedersächsischen SPD-Abgeordneten Adis Ahmetovic aufgehoben. Es geht um die Genehmigung gerichtlicher Durchsuchungen, wie aus der Bundestags-Drucksache hervorgeht. Weitere Details etwa dazu, was dem 33-Jährigen vorgeworfen wird, wurden zunächst nicht bekannt. Aus der Bundestags-Drucksache geht das, wie in solchen Fällen üblich, nicht hervor.

Drei Wohnungen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover bereits durchsucht. Betroffen seien zwei Wohnungen in Hannover und eine in Berlin, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber dem ZDF. Die Maßnahmen dauerten am späten Vormittag noch an.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der SPD Hannover, Adis Ahmetovic. Worum es dabei geht, ist noch unklar. 08.10.2026 | 0:26 min

Staatsanwaltschaft Hannover hält sich bedeckt

Vor kurzem waren Ermittlungen gegen Ahmetovic in Hannover bekanntgeworden - er ist Vorsitzender der SPD in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Medienberichten zufolge soll es dabei um die Ausschreibung eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover gehen - offiziell bestätigt ist das nicht. Ahmetovic hatte zu diesen Ermittlungen über einen Anwalt erklären lassen, dass er sich nichts vorzuwerfen habe.

Die Staatsanwaltschaft Hannover machte auf Anfrage zunächst keine Angaben, ob die Aufhebung der Immunität mit diesem Fall in Zusammenhang steht.

Kurz vor der Berlin-Wahl: Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach wegen eines Vergabeverfahrens. Krach weist Vorwürfe entschieden zurück. 10.09.2026 | 1:47 min

Ermittlungen gegen insgesamt drei SPD-Politiker

Aktuell sind insgesamt drei SPD-Politiker im Visier von Ermittlungen in Hannover. Am 9. September - elf Tage vor der Berlin-Wahl - hatte die Staatsanwaltschaft Hannover bestätigt, dass sie gegen Steffen Krach, den damaligen SPD-Spitzenkandidaten in der Hauptstadt, ermittele.

Verdacht gegen Krach: Kopie von Kontoauszug soll SPD-Kandidaten entlasten

Einen Tag später erklärte sie, warum: wegen eines Anfangsverdachts der Vorteilsannahme in zwei Fällen sowie in einem weiteren Fall wegen möglicher wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Ausschreibungen in Tateinheit mit einer Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und einer Verletzung einer Geheimhaltungspflicht. Die Vorfälle könnten im Kontext des Verkaufs eines Klinikgeländes in Lehrte stehen. Krach wies alle Vorwürfe wiederholt zurück.

Am 2. Oktober bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass sie auch gegen den damaligen niedersächsischen SPD-Fraktionschef Stefan Politze ermittelt. Worum es geht, sagte sie nicht, sein Anwalt sieht aber einen Zusammenhang mit dem Fall Krach. Politze ist inzwischen zurückgetreten und sagt, er sei unschuldig.

Das Klinikum Lehrte steht im Zentrum der Vorwürfe gegen den SPD-Politiker Steffen Krach. (Archivbild) Quelle: dpa

Ahmetovic: Vorwürfe sollen "schnell vollständig ausgeräumt" werden

Zuletzt bestätigte die Staatsanwaltschaft schließlich, dass sie auch gegen den Bundestagsabgeordneten Ahmetovic ermittele. Zu den Vorwürfen machte sie "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben.

Ahmetovic ließ daraufhin eine Mitteilung seines Anwalts Holger Nitz verbreiten: Darin wird auf die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Klinikgelände in Lehrte verwiesen - ob die Ermittlungen gegen Ahmetovic in Verbindung dazu stehen, geht aus dem Text allerdings nicht klar hervor.

Wir gehen davon aus, dass der Sachverhalt aufgeklärt und der Vorwurf gegen Herrn Ahmetovic dann schnell vollständig ausgeräumt wird. „ Holger Nitz, Anwalt von Adis Ahmetovic

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Quelle: dpa